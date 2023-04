Porsche og Hydro inngår samarbeidsavtale: Fremtidige el-modeller skal lages med norsk lavkarbon-aluminium

EL-PORSCHE I MINIATYR: Konsernsjef i Hydro, Hilde Merete Aasheim (t.v.), mottok en sølvgrå Taycan Cross Turismo. Gaven fra Barbara Frenkel i Porsche AG er ment som et symbol på det som skal komme. Alle foto: Gro Matland Nevstad /elbil.no

Porsche jobber mot en karbonnøytral verdikjede for sine kjøretøyer innen 2030. Hydro på sin side gleder seg over en kunde som stiller høye krav.

– Vi er glade for å kunne samarbeide med en pionér som Porsche om vårt felles mål om å skape en bil som er nær karbonfri, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Til elbil.no omtaler hun samarbeidet som veldig spennende:

– Det at vi har krevende kunder som stiller krav til oss, gjør jo at vi også strekker oss enda mer.

Sammen med Barbara Frenkel, hovedstyremedlem for anskaffelser i Porsche AG, var hun på Vækerø hovedgård i Oslo for å signere en intensjonsavtale.

Vil ha transparens

Det var tysk-norsk forbrødring og forsøstring. Først innendørs, deretter utendørs.

For den tyske bilfabrikanten er det viktig å vite se hvor materialene de bruker kommer fra.

FELLES FRONT: Porsche og Hydro fant fort tonen og har sammenfallende verdier, ifølge Barbara Frenkel, som viser tommel opp mens hun holder fram en signert kontrakt sammen med Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim. Stjerna på bildet heter Porsche Taycan Cross Turismo.

– Aluminium og materialer for batteriproduksjon utgjør en viktig del av vår bærekraftstrategi. Med aluminium fra Hydro tar vi sikte på en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra dette viktige materialet, sier Frenkel, som har over 35 år bak seg i bilbransjen.

Inkluderer underleverandører

Avtalen som Porsche og Hydro signerte i dag innebærer leveranser av lavkarbon-aluminium og bildeler til Porsche og flere av Porsches underleverandører.

Noe som igjen vil gjøre det mulig for Porsche å redusere karbonavtrykket i fremtidige bilmodeller til rundt 3,5 kilo CO2 per kilo aluminium.

Dette er rundt 60 prosent lavere enn gjennomsnittet for primæraluminium som brukes i Europa i dag, ifølge pressemeldingen Hydro sendte ut i etterkant av signeringen.

SKREV PÅ ALUMINIUMSPLATER: Hydro produserer aluminium med et svært lavt karbonavtrykk. Det passer bra for Porsche, som vil redusere CO2-fotavtrykket til sine sportsbiler. Hilde Merete Aasheim og Barbara Frenkel poserer for fotografene.

Frenkel sier at det er en følelsesmessig side ved at de to damene står sammen for å signere:

– Det handler om klimaet, om planeten vår og om noe som er større enn våre selskaper, og det er den emosjonelle delen av vårt samarbeid.

For disse damene later det til at bærekraft ikke bare er et ord, men det Frenkel kaller «a matter of the heart».

Kresne kunder som betaler

Aasheim trekker frem den nye samarbeidspartnerens krav som et godt eksempel på at det ikke lenger bare er å levere aluminium til en bil.

Nå har hele bilmarkedet begynt å bevege seg mot å kommunisere at bilen er produsert med et så lavt fotavtrykk i bærekraftsammenheng som mulig.

Også mange Porsche-kunder har etter hvert blitt opptatt av karbonavtrykk.

– Nå er jo dette en bil som har høy pris, sånn at det er en betalingsvilje for det, men det er jo alltid sånn det starter med alle produkter. Det er de mer avanserte produktene som kommer først, og så kommer de andre etter, sier Aasheim.

HELT ENIGE: – For å begrense den globale oppvarmingen må vi avkarbonisere verdikjedene i industrien, resirkulere mer av ressursene som allerede er i bruk og produsere for sirkularitet, sier Hilde Merete Aasheim. Barbara Frenkel ser det på samme måte.

– Hva betyr dette samarbeidet med Porsche for Hydro?

– Vi har en unik posisjon i Hydro siden vi allerede produserer med et lavt fotavtrykk fordi vi har fornybar kraft. Kraften har jo vært den røde tråden i Hydro i alle år, og nå får vi endelig oppmerksomhet, ikke bare for at vi er flinke til produsere materialet, men for at vi har denne unike posisjonen med et lavt karbonavtrykk, sier Aasheim.

– Hvor mye aluminium skal dere sende til Tyskland?

– Nei, det er foreløpig ikke er definert. Nå er det på «letter of intent»-stadiet, og så vil dette komme etter hvert. Et partnerskap gjør jo at vi ikke handler på én og én transaksjon, men at man ser dette over tid.

Har gjort hjemmeleksen

I dag utgjør aluminium rundt 30 prosent av totalvekten til Porsche Taycan, bilprodusentens første helelektriske sportsbil – en bil Frenkel gledestrålende forteller at har vært en stor suksess i Norge.

Den tyske topplederen sier at elektrisk mobilitet går godt sammen med en sportsbil når det gjelder ytelse, dynamikk og design.

NORSK HIT: – For oss er Norge et superviktig marked, sier Barbara Frenkel i Porsche. Norgesvennen har tidligere deltatt på Elbilforeningens årlige konferanse Nordic EV Summit, som i år arrangeres 4. og 5. mai.

– Innen 2030 vil 80 prosent av bilporteføljen vår være helelektrisk. Med denne transformasjonen er det tydelig at vi på produktsiden har gjort hjemmeleksen vår, nå må vi fokusere på forsyningskjeden, sier Frenkel.

Avtalen mellom Hydro og Porsche innebærer også et samarbeid rundt verdikjeden for materialer til elbilbatterier, og resirkulering av batterier i Europa.

– Tilgangen til bærekraftige råmaterialer er en hovedutfordring for bilindustrien. Hydro har omfattende erfaring med resirkulering av råmaterialer for batterier. I Porsche har vi forpliktet oss til økt bruk av resirkulerte materialer i kjøretøyene våre. Vi deler prinsippet om sirkulærøkonomi med Hydro, sier Frenkel.

Hun legger til at de har som mål å sikre forsyningskjeden på lang sikt, og ser frem til hva de kan lære av resirkuleringsprosjektet med Hydro.

Økt gjenbruk av materialer

Forsyningskjeden for materialer til batteriproduksjon i Europa er fortsatt på et tidlig stadium, men resirkulering ventes å spille en avgjørende rolle for å møte økende behov for elbilbatterier i fremtiden.

Med dagens avtale vil de to selskapene utforske muligheter for samarbeid som skal bidra i utviklingen av en bærekraftig verdikjede i Europa.

De forventer å kunne vise til de første resultatene i 2025.