Revidert nasjonalbudsjett: Full moms og subsidier: – Ubegripelig dårlig idé

OPPGITT: – Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Regjeringen foreslår å bytte ut momsfritaket med en subsidieordning.

Med en elbilandel av nybilsalget på over 80 prosent og formuleringene i regjeringserklæringen fra Hurdal i fjor høst, var det ventet at regjeringen ville komme med signaler om at perioden med fullt momsfritak er over i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Det kom da også, men i stedet for å foreslå en ordning med toppmoms for elbiler til over 600.000 kroner, som signalisert i Hurdal-erklæringen, varsler regjeringen at den vil innføre full moms på 25 prosent og heller kompensere biler til under 500.000 kroner gjennom en subsidieordning

Det var NRK som meldte om nyheten først.

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Elbilforeningen er svært kritisk til at regjeringen i dagens forslag til revidert nasjonalbudsjett i stedet for toppmoms plutselig foreslår å innføre full moms på elbiler kombinert med en tungvint og utrygg subsidieordning.

– I går var vi på god vei mot å nå Stortingets mål om kun elbiler i nybilsalget i 2025. I dag foreslår regjeringen å ta en stor omvei. Det har vi ikke tid til i klimapolitikken, sier Christina Bu, og legger til at det er uforståelig at statsminister Jonas Gahr Støre snubler på målstreken.

– Han kunne løpt i mål i 2025 og gjort Norge til verdens første land som elektrifiserer hele nybilsalget. Nå er plutselig alt i spill, sier hun.

Fra fravær av inntekt til stor utgiftspost

Med en elbilandel av nybilsalget på godt over 80 prosent, er Elbilforeningen innforstått med at tiden er kommet for å forsiktig fase inn moms også på elbiler fra 2023. Dette har Elbilforeningen forankret i sitt politiske program, vedtatt på organisasjonens landsmøte.

Momsfritaket har vært forståelig og forutsigbart, og bidratt til at nybilkjøperne har valgt elbil fremfor en forurensende bil.

– Regjeringen skroter i stedet oppskriften på den norske elbilsuksessen for å innføre en komplisert subsidieordning, sier Bu.

Til nå har momsfritaket for elbiler betydd midlertidig fravær av inntekt på statsbudsjettet. En subsidieordning vil gjøre elbilen til en utgiftspost.

– Dette er et farlig systemskifte fordi den gjør elbilpolitikken vanskeligere å forstå for forbrukerne samtidig som den vil være svært utsatt for uforutsigbare kutt under budsjettforhandlinger i sene nattetimer på Stortinget, sier Christina Bu.

REAGERER: Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– La oss ikke snuble på målstreken

Miljøstiftelsen Zero reagerer også kraftig på regjeringens forslag.

– Avgiftspolitikken for elbiler har fungert utrolig bra, og ført til reelle utslippskutt. Den norske elbilpolitikken har vært en suksess som andre land har sett til. Når vi nå har målet om et utslippsfritt personbilsalg i sikte, la oss ikke snuble på målstreken, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

– Det er greit å begynne å innføre avgifter på elbiler, og det er naturlig å begynne med moms, men å erstatte momsfritak med en støtteordning er helt feil vei å gå. Både toppmoms og flat lav moms er bedre alternativer, legger hun til.

Elbilforeningen peker på at regjeringen allerede har gitt det første eksempelet på uforutsigbarhet ved å både bryte løftet om en avgiftsbasert ordning og dessuten øke kostnadene også under 600.000 kroner, i strid med løftet i regjeringsplattformen.

– Vi er bekymret for at den pågående utskiftingen av en forurensende bilpark vil bremses kraftig ned. Elbilpolitikken har fått vanlige folk med på det grønne skiftet, men nå risikerer regjeringen å miste dem på veien. Det er dårlig nytt for norsk klimapolitikk, sier Bu.

Subsidieordning har feilet i andre land

Flere andre land har forsøkt å få til en elbilsuksess à la Norge. De aller fleste har forsøkt subsidier som strategi, slik den norske regjeringen nå også planlegger å innføre. Felles for forsøkene er at ingen har lykkes med elektrifiseringen i den skala Norge har gjort.

– Norge har i flere tiår fulgt en strategi der avgiftssystemet har gjort elbilene stadig mer konkurransedyktige, og det har virket. Denne strategien må man holde fast ved selv i en tid der det gjøres endringer fordi elbilen konkurrerer bedre, sier Bu.

– En forsiktig innfasing av moms ville være det fornuftige, legger hun til.

I store deler av 2022 har elbilandelen i nybilsalget vært på over 80 prosent. Elbilforeningen mener det gjør det forsvarlig å begynne en forsiktig og gradvis innfasing av moms på elbiler.

– Men her serverer regjeringen noe helt annet, som forbrukerne ikke var forberedt på, og som Elbilforeningen vil kjempe mot, sier Bu, og avslutter:

– Vi vil jobbe for at Stortinget setter en stopper for forslaget.

Vedum: – Rett og rimelig

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum argmunterte på regjeringens pressekonferanse med at han synes det er rett og rimelig at folk med god råd betaler moms når de kjøper seg bil.

– Har du råd til å kjøpe en bil til 1,7 millioner, er det bare rett og rimelig at du også skal betale moms, sa Vedum.

På spørsmål om hvorfor regjeringen har endret innslagspunktet fra 600.000 til 500.000 kroner, svarte Vedum:

– Det er rett og slett fordi jeg mener man kan få veldig bra biler for under 500.000. Hvis man bruker mer penger på bil enn 500.000, må man betale moms på det som er mer.