Dette betyr regjeringens forslag: Så mye dyrere blir Norges mest solgte elbil

BLIR DYRERE: Det ble solgt 3328 eksemplarer av denne bilen i første kvartal. Dersom regjeringen får det som den vil, blir den dyrere fra nyttår.

Vi gir deg noen eksempler på hva regjeringens forslag vil bety for prisene på noen av de mest solgte elbilene – hvis det blir vedtatt.

Som ventet kom det signaler i revidert nasjonalbudsjett om at regjeringen vil starte innfasingen av moms på elbiler.

Men i stedet for å foreslå en ordning med toppmoms for elbiler til over 600.000 kroner, som signalisert i Hurdal-erklæringen, varsler regjeringen at den vil innføre full moms på 25 prosent og heller kompensere biler til under 500.000 kroner gjennom en subsidieordning.

Bestselger blir nesten 25.000 dyrere

I tabellen nederst i denne saken kan du se hvordan forslaget vil slå ut for noen av landets mest solgte elbiler.

I regnestykkene har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnitsspris på tvers av alle varianter av den enkelte modell. Dette er fra-priser og tar ikke høyde for ekstrautstyr, men vi har lagt på 15.000 kroner for vinterdekk.

Med dette som utgangspunkt, ville rundt halvparten av bilene som ble solgt i årets tre første måneder blitt rammet av regjeringens forslag.

Tesla Model Y, som toppet listen med 3328 solgte biler, ville for eksempel blitt 24.800 kroner dyrere med regjeringens forslag.

Regnestykket ser slik ut:

Gjennomsnittspris: 599.187 kroner. 25 prosent moms: 149.797 kroner Pris inkl. moms: 748.984 kroner. Subsidie: 125.000 Ny pris: 623.984

Toppversjonen Model Y Performance med vinterhjul og alt tilgjengelig ekstrautstyr ville med regjeringens forslag blitt nesten 50.000 kroner dyrere.

Ekstraregningen for de dyreste elbilene, som for eksempel Porsche Taycan og Mercedes-EQ EQS, blir på rundt 200.000 kroner og oppover, avhengig av versjon og utstyrsnivå.

– Har du råd til en bil til over en million kroner, er det rett og rimelig at du også skal betale moms, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på regjeringens pressekonferanse tidligere i dag.

«Håpløst, uforutsigbart og ubrukelig»

Elbilforeningen mener det er svært uheldig å bytte ut en forutsigbar og oversiktelig momsfritaksordning med en komplisert subsideordning.

– Dette er et farlig systemskifte fordi den gjør elbilpolitikken vanskeligere å forstå for forbrukerne samtidig som den vil være svært utsatt for uforutsigbare kutt under budsjettforhandlinger i sene nattetimer på Stortinget, sier generalsekretær Christina Bu.

Hun omtaler regjeringens forslag som «håpløst, uforutsigbart og ubrukelig«.

– Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, sier hun.

I tabellen under viser vi noen andre eksempler på hvordan regjeringens forslag vil slå ut hvis det blir vedtatt for de mest solgte bilene i første kvartal.

Vi understreker at utregningene baserer seg på nøkterne gjennomsnittsanslag, og at det kan være betydelige variasjoner innenfor den enkelte modell basert på utstyrsnivå, rekkevidde, valgt ekstrautstyr osv:

Modell Pris Moms Pris inkl. moms Støttebeløp Totalpris Tesla Model Y 599,187 149,797 748,984 125,000 623,984 Tesla Model 3 481,232 120,308 601,540 120,308 481,232 Audi Q4 e-tron 502,452 125,613 628,065 125,000 503,065 Hyundai IONIQ 5 506,500 126,625 633,125 125,000 508,125 BMW iX 784,637 196,159 980,796 125,000 855,796 Polestar Polestar 2 434,000 108,500 542,500 108,500 434,000 Volkswagen ID.4 GTX 480,300 120,075 600,375 120,075 480,300 Ford Mustang Mach-E 537,280 134,320 671,600 125,000 546,600 Audi e-tron 705,580 176,395 881,975 125,000 756,975 Kilde: OFV