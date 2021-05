Renaults nye elektriske SUV kommer i 2022

Nå har produsenten delt noen snikbilder.

Med en stadig oppgradert Zoe, har Renault skapt vei i vellinga. Og det store, franske bilkonsernet har uttalt at de skal gjennomføre en aldri så liten «Renaulution» og lansere 14 nye modeller innen 2025, der sju skal være helelektriske. Det vil si fra alle merkene deres – Renault, Alpine og Dacia.

For ikke lenge siden kom de med nyheten om at de har utviklet en ny utgave av legendariske av Renault 5. Denne gang i helelektrisk småbil-utgave.

Nå sikter de oppover i klassene.

Stor konkurranse

Bilen som de nå gir noen drypp fra, blir en klink konkurrent til Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq og skal også være med på å dele kake sammen med andre biler som Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 og Nissan Ariya.

Allerede for ett år siden dro administrerende direktør Luca de Meo av duken på konseptbilen til den nye helelektriske SUVen. Siden da har det vært litt stille.

Utover de tre små bildene, får vi vite at modellnavnet er endret fra Megane eVision til Megane E-Tech Electric. Årsaken til at navnet Electric må være med, skyldes at E-Tech-navnet allerede henger med på Renaults nye plug-in-hybrider.

Men det er altså først i 2022 at vi skal kunne stifte bekjentskap med den nye elbilen.

De tre «teaserbildene» av den ferdige bilen viser dog ikke all verden. To av dem viser interiøret og det er et nærbilde av stussen, som har en heldekkende LED-stripe.

Men alle opplysninger vi sitter inne med, bekrefter i hvert fall en crossover som ventes å være på størrelse med den nye og stadig voksende mellom-SUV-klassen.

Samme plattform som Nissan Ariya

Renault er som kjent i allianse med Nissan og Mitsubishi, og sammen har de utviklet en felles elbilplattform – CMF-EV – som også Nissan Ariya er basert på.

Selve konseptbilen har en batteripakke på 60 kWh, 450 kilometers WLTP-rekkevidde og 130 kW hurtiglading. Motoreffekten på 160 kW (217 hk) og 300 Nm skal trekke forhjulene fra 0-100 km/t på under 8 sekunder.

Vekten skal være ganske lav: 1.650 kg. Om dette blir de endelige spesifikasjonene, vet vi dessverre ikke.

Ikke overraskende viser de to interiørbildene at Megane får en skikkelig berøringsskjerm – som de andre konkurrentene i klassen. Og inni virker det å være rikelig med oppbevaringsrom, koppholdere og plass for trådløs mobillading i midtkonsollen.

Alt tyder på at Renault Megane E-Tech Electric vil bli produsert på fabrikken i Douai, Frankrike, nær grensen til Belgia. Her skal også den «nye» elektriske retro-bilen Renault 5 bygges parallelt.

