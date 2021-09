Porsches Mission R: Denne bringer elbil-teknologien et steg videre

Det er sjelden vi har sett Porsche-designen blitt så hardt utvannet, men de har beholdt sine karakteristiske 4 LED-lamper i frontlyktene og Caymans avslutning av siderutene. LED-stripen i hekken kan også være et hint om et fremtidig Porsche-design.

I racerbilen har de rettskårne drev. Det gir lite motstand og mye støy, noe som ikke er like viktig i racing. Og i stedet for elektronisk differensialbrems på bremsene, har Porsche valgt mekaniske sperrer både foran og bak.

Den har to motorer og firehjulsdrift. Den yter 1.072 hester i såkalt kvalifiseringsmodus og 671 hester i løp. Den vil akselerere fra 0-100 km/t på 2,5 sekunder og ha en toppfart på over 300 km/t.

For å få bremsefølelsen så naturlig som mulig, har Porsche gått over til Brake by wire, altså elektrisk betjente bremser, i stedet for mekanisk via bremsevæske.

Og det er etter hvert ganske mange, ikke bare Bugatti og Rimac, som for øyeblikket kanskje er de mest spennende om dagen, men også Audi , VW , Skoda , Seat og Cupra . Vi har allerede sett at mange av løsningene fra LeMans-hybriden 919 er blitt overført til Porsche Taycan og Audi e-tron GT.

Den nye Mission R ser kanskje ikke ut som noen viktig nyhet fra den store bilmessa i München. Men når kompromissløse Porsche graver dypt i både lommebok og materie for å få sine elbiler til å gå så fort og så lenge som mulig, drypper teknologien også over på ordinære personbiler.

