Bilbransjen raser mot regjeringen: – Håper og tror dette er et arbeidsuhell

REAGERER: – Dersom regjeringen virkelig med viten og vilje struper elbilveksten nå, er det oppsiktsvekkende, sier administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS, som blant annet har Volkswagen ID.4 i stallen.

Aktører i bilbransjen reagerer kraftig på regjeringens forslag om å erstatte momsfritaket på elbil med en subsidieordning.

– Vi håper og tror at dette er et arbeidsuhell fra regjeringen, som i regjeringsplattformen sin har skissert helt andre ambisjoner for elbilpolitikken og klimasaken, sier administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller AS i en pressemelding.

Det var ventet at regjeringen ville komme med signaler om at perioden med fullt momsfritak er over da forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i dag.

Det kom da også, men i stedet for å foreslå en ordning med toppmoms for elbiler til over 600.000 kroner, som signalisert i Hurdal-erklæringen, varsler regjeringen at den vil innføre full moms på 25 prosent og heller kompensere biler til under 500.000 kroner gjennom en subsidieordning.

Forslaget har utløst kraftige reaksjoner. Elbilforeningen karakteriserte det som «håpløst, uforutsigbart og ubrukelig».

– Treffer vanlige folk og familer

– Dersom regjeringen virkelig med viten og vilje struper elbilveksten nå, er det oppsiktsvekkende. Her må vi feste vår lit til SV, som blir nødt til å minne regjeringspartiene om hva de selv har skrevet i regjeringsplattformen og hvorfor det er viktig at de lykkes med utslippskuttene i transportsektoren, sier Møller-sjef Hekneby.

Harald A. Møller AS er Norges største bilimportør, med populære merker som Audi, Volkswagen, Skoda og Cupra i sin bilstall.

Hekneby peker på at mange kunder venter på biler som først kan utleveres etter nyttår, blant annet på grunn av koronapandemien og krigen i Ukraina. Med regjeringens forslag i revidert nasjonalbudsjett blir disse bilene dyrere selv om de ligger under prisgrensen på 600.000 kroner som regjeringen opererte med i Hurdalsplattformen.

– Dette treffer vanlige folk og familier over hele landet, og omsider også i distriktene som har ventet lenge på elbiler tilpasset lange kjøreavstander. Vi snakker om titusenvis av kunder bare blant våre merker, som har bestilt helt vanlige familie-elbiler og som kan forvente å få bilen utlevert etter nyttår, sier han.

Møller-sjefen viser til at myndighetene allerede har begynt å vanne ut andre insentiver som har vært sentrale i den norske elbilsuksessen.

– Viktige elbilfordeler knyttet til omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift, bomsatser og elektriske firmabiler er i tur og orden vannet ut. Vi frykter at summen av alt dette kan gjøre at vi snubler i innspurten på vei mot 2025-målet, sier Hekneby.

– Føles som et løftebrudd

Også Norges Bilbransjeforbund (NBF) er krtisk til regjeringens forslag, og karakteriserser beløpsgrensen på 500.000 kroner som absurd overfor Bilnytt.no:

– Det føles som et løftebrudd. Alle, både SP og AP har hatt 600.000 kroner som beløpsgrense i de alternative budsjettene, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (Bil) er heller ikke nådig:

– Det er ingen overraskelse at regjeringen starter utfasingen av kjøpsfordelene på elbil, så vi var forberedt på at det ville komme et varsel nå i revidert rasjonalbudsjett, sier han, og legger raskt til:

– Men vi har ikke i vår villeste fantasi trodd at regjeringen ikke ville stå fast på beløpsgrensen.

– Med dette blir alle biler til over 600.000 kroner minst 25.000 kroner dyrere enn i regjeringsplattformen. I en tid hvor tusenvis av kunder venter på nybil, og leveringstidene er ekstraordinært lange som følge av pandemi og krig vil mange «vanlige folk» få en stor avgiftsregning, på toppen av høye energipriser, økte matvarepriser og høyere renter, sier Andresen.