Foreslår endringer i avgiftene i 2024: Har du elbil? Dette betyr statsbudsjettet for deg

GRUNN TIL BEKYMRING? Regjeringens forslag til statsbudsjett er på nåværende tidspunkt nettopp det, et forslag. I denne saken går vi gjennom hva endringene regjeringen foreslår betyr dersom de ender opp med å bli vedtatt senere i år.

Har du eller vurderer du elbil? Her går vi gjennom hvilke endringer regjeringen foreslår rundt bilavgifter for 2024.

Først av alt en liten påminnelse:

Forslaget til statsbudsjett som regjeringen la fram fredag 6. oktober er ingen fasit. For siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet leder en mindretallsregjering, må de søke flertall i Stortinget for alle forslag. Nå skal de forhandle med SV om budsjettet. Endringer kan altså skje.

Eier du allerede en elbil?

Da prisjusteres trafikkforsikringsavgiften, og du går glipp av avgiftslettelsen som fossilbiler får.

Den årlige trafikkforsikringsavgiften foreslås økt litt for elbiler, i tråd med prisstigningen, mens den settes ned for biler som forurenser. Dette er avgiften som før gikk under navnet årsavgift.

Regjeringen foreslår å sette ned dagsatsen for fossilbiler fra 8,38 kroner per dag, til 7,60 kroner per dag.

For elbiler går den derimot opp til 8,70 kroner per dag, eller om lag 3175 kroner årlig. Avgiften for elbiler i 2024 foreslås dermed å være 400 kroner dyrere enn for fossilbiler.

Regjeringen uttaler selv at denne endringen kommer fordi fossilbiler kan få høyere drivstoffpriser. Elbilforeningen har kritisert forslaget, og det kan du lese mer om her:

Eier du allerede en elektrisk varebil?

Da får du økt trafikkforsikringsavgift og dårligere avskrivingsregler.

På samme måte som for personbilene kommer elektriske varebiler til å få en trafikkforsikringsavgift på om lag 3175 kroner.

Til sammenligning settes samme avgift for fossile varebiler ned med 400 kroner til 2774 kroner.

I tillegg foreslår regjeringen at den høyere satsen for avskriving av elektriske varebiler på 30 prosent ikke videreføres. Fra 2024 vil satsen følge den alminnelige satsen for varebiler, som er 24 prosent.

Elbilforeningen er overrasket over manglende satsing på elektriske varebiler i forslaget til statsbudsjett. Stortinget har bestemt at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025.

Så langt i 2023 er bare 33 prosent av varebilsalget elektrisk.

Vi skriver mer om dette i denne artikkelen:

Vurderer du å kjøpe ny elektrisk personbil?

Det varsles ingen endringer i kjøpsavgiftene for elbiler utover prisjustering, men endret trafikkforsikringsavgift som er foreslått vil da også kunne gjelde for ditt bilhold.

For kjøpsavgiftene betyr dette at elbiler også i 2024 skal ha momsfritak for kjøpsbeløpet opp til 500.000 kroner.

Elbiler fikk i fjor en egen vektavgift. Det betyr at i 2024 ligger det an til at man må betale 12,98 kroner per kilo for det den aktuelle bilen veier over 500 kg når du kjøper ny bil. Avgiften er justert i tråd med prisveksten.

Også biler med utslipp har denne nye vektavgiften, men har i tillegg høy tradisjonell engangsavgift.

For fossilbiler varsler regjeringen at ladbare hybrider mister sitt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften. Det betyr at disse bilene får om lag 35.000 kroner i økt engangsavgift som nye.

Elbilforeningen har støttet en slik endring, fordi de ladbare hybridene har konkurrert med nye elbiler.

I 2025 er Stortingets mål at alle nye biler skal være utslippsfrie. Det er ventet at SV i budsjettforhandlingene også vil forhandle om andre skjerpelser for biler med utslipp.

Vurderer du å kjøpe elektrisk varebil?

Da bør du helst kjøpe den gjennom et firma. For fra i fjor av mistet elektriske varebiler momsfritaket sitt. Privatpersoner og firmaer uten fradragsrett på moms, får dermed en svært stiv nybilpris for en elektrisk varebil.

I tillegg foreslår regjeringen at den høyere satsen for avskriving av elektriske varebiler på 30 prosent ikke videreføres. Fra 2024 foreslår de at elvarebilene skal ha den alminnelige satsen for varebiler, som er 24 prosent. Denne endringen gjør det litt mindre lønnsomt å velge elektrisk varebil.

Nytt i forslaget til statsbudsjett for 2024 er også at de foreslår at trafikkforsikringsavgiften skal være høyere for elektriske varebiler enn for fossile varebiler. Denne endringen er det ventet at SV vil utfordre i forhandlingene om endelige avgiftssatser for 2024.

Regjeringen foreslår å øke CO2-satsene i engangsavgiften for nye fossile varebiler med fem prosent utover prisjustering. Men siden varebiler har lav engangsavgift sammenlignet med personbil, har dette mindre å si, og endringen vil bare bety noen tusen kroner i økt avgift.

Vurderer du overgang til elektrisk varebil, er det derfor mer relevant å regne på om du kan spare utgifter til fossilt drivstoff. Regjeringen øker CO2-avgiften på fossilt drivstoff, men senker veibruksavgiften på drivstoff, og netto endring er derfor om lag 15 øre.

Har du eller vurderer du elektrisk firmabil som også skal brukes privat?

Fra 2023 gjelder samme beregningsmetode for fossilbiler og elbiler, når man skal regne ut fordelsbeskatningen av privat bruk av firmaets bil.

Regjeringen foreslår ikke at dette skal endres for 2024, til tross for mye kritikk:

Elbilforeningen mener skatt på privat bruk av firmabil har blitt en fossilbil-fordel fordi den utelukkende beregnes ut fra kjøpsprisen på bilen.

Dette til tross for at arbeidsgiver også dekker drivstoff, noe som gir en større fordel for fossilbiler enn elbiler.

Foreningen har derfor argumentert med at skatten er uformet slik at regjeringen dytter folk over til fossil firmabil.

Mer elbilvennlig fordelsbeskatning av privat bruk av firmabil er noe av det Elbilforeningen ber Stortinget endre når de skal behandle budsjettet.