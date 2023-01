Parkering for elbil

Se bildene av Peugeot Inception Concept: Heftig elektrisk konseptbil – antyder 800 km rekkevidde

TØFFERE ENN TOGET: Og like elektrisk. Peugeot Inception Concept vil utvilsomt vekke oppsikt om den kommer i serieproduksjon.

– Når Peugeot viser ny konseptbil, så gjør de det skikkelig. Sier Peugeot-direktøren i Norge. Men han kan ha et poeng.

Peugeot Inception Concept er designet på en av de fire fremtidige elbilplattformene til Stellantis: STLA large.

Lanseringen av disse starter i 2023, og vil revolusjonere Peugeot-modellene i fremtiden, ifølge Stellantis-gruppen selv.

Fra tradisjonell til smått visjonær

Disse plattformene er spesielt utviklet for elbiler og vil gi store fordeler med tanke på plass, design og kjøreopplevelse.

– Når Peugeot viser ny konseptbil, så gjør de det skikkelig. Det er åpenbart at fabrikken har hatt en spennende jobb med denne bilen. Vi vet allerede nå at varianter av teknologi fra denne bilen er på vei til produksjonsbiler. Dette er noe vi ser veldig frem til, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot hos Bertel O Steen, i en pressemelding.

Det er riktignok et stykke fra «varianter av teknologi fra denne bilen» til at en såpass heftig utseende doning ender opp som produksjonsbil, men det er nå engang fremdeles lov å håpe.

De elektriske Peugeot-nyhetene vi har fått presentert fra den kanten i det siste, er i hvert fall av mer tradisjonell karakter:

«Løveklør»

Både foran og bak har bilen fått sterke lyssignaturer med tre lystriper – eller løveklør, i Peugeots tankegang.

Dette vil vi snart også se på nye produksjonsbiler. Felgene har fått det diagonale bjelkedesignet som allerede er vist på nye 408.

Peugeot Inception Concept er lav (1,34 m), men til gjengjeld er konseptbilen hele fem meter lang.

De nye Stellantis-plattformene for elektriske biler vil også bære fram nye teknologiske løsninger som Peugeot jobber med.

Dette er for eksempel STLA Brain (kunstig intelligens), STLA SmartCockpit (i-Cockpit) og STLA Autodrive (selvkjøring).

Lavt forbruk – og hele 800 km rekkevidde

Peugeot Inception Concept er altså helelektrisk og utstyrt med 800V-teknologi.

Batteriet er på 100 kWt, og det skal angivelig gi en rekkevidde på inntil 800 kilometer, ifølge Peugeot.

Forbruket som oppgis er kledelig lavt, kun 12,5 kWt per 100 kilometer.

Peugeot Inception Concept gjør også ladekabler unødvendig, ifølge Stellantis.

Konseptbilen kan lades med induksjon. 30 og 150 kilometer rekkevidde skal kunne oppnås ved henholdsvis ett og fem minutter lading.

To kompakte elektriske motorer, én foran og én bak, gjør dette til en firehjulsdrevet bil.

Kombinert effekt er 680 hk (500 kW) og akselerasjon fra 0 til 100 kilometer i timen havner på under tre sekunder.

Uten tradisjonelt ratt

Teknologien i Inception byr på banebrytende nyheter hvor blant annet behovet for et tradisjonelt ratt ikke er tilstede.

I stedet er Inception utstyrt med et såkalt hypersquare kontrollpanel, hvor digitale elektriske kontroller erstatter mekaniske funksjoner.

STLA Autodrive er utviklet opp til selvkjøring nivå 4, og ved aktivering av selvkjøring blir hypersquare-styringen erstattet med en stor skjerm i hele bilens bredde.

Dessverre har ikke Peugeot offentliggjort noen interiørbilder i denne omgang, som hvordan rattet og skjermløsningen ser ut i virkeligheten, må vi vente med å få se.

Peugeot Inception har en glassflate på hele 7,25 kvadratmeter. Glasset er behandlet for å gi termiske egenskaper og UV-beskyttelse, en prosess opprinnelig brukt for beskyttelse av astronauter hos NASA.

I-Cockpit, som er en Peugeot-oppfinnelse, og som er solgt i ni millioner biler så langt, utvikles ifølge Peugeot kraftig videre i Inception.

Peugeot er som kjent på vei mot en fullelektrisk modellrekke og frem mot 2025 kommer Peugeot med fem nye elektriske biler.

I 2025 vil alle Peugeots modeller finnes i en helelektrisk versjon.