Etablerer Sony Mobility Group: Helelektrisk SUV proppet med teknologi fra Sony

FRA WALKMAN TIL bil: Sony Vision-02 (til venstre) ble presentert på CES-messen i Las Vegas forrige uke. Her avbildet ved siden av sedanen Vision-01, som først ble vist frem for to år siden.

Den janpanske elektronikkgiganten Sony rykker stadig nærmere en posisjon som bilprodusent.

Vision S-02, og er – som tallet antyder – modell nummer to i rekken fra den japanske kjempen Sony, som er mest kjent for elektroniske duppedingser som Playstation, tv-apparater, kameraer.

Sony lanserte sedanen Vision S i forbindelse med teknologimessen CES i Las Vegas for to år siden.

Prototype nummer to på ble presentert på samme messe i år. I den forbindelse ble navnet på den første modellen endret til Vision-01.

Samtidig signaliserer selskapet at det tar et skritt videre i retning av å bli en bilprodusent gjennom å opprette selskapet Sony Mobility Group i mars.

Høyteknologi på hjul

Sony velger naturlig nok å stappe bilene fulle av banebrytende og spennende teknologi, fremfor å legge pengene i å utvikle et fiffig design.

Vison S-02 er proppfull av sensorer, kameraer og såkalte lidarer (optisk fjernmålingsteknikk), som sikrer at du har full kontroll på omgivelsene 360 grader rundt bilen.

Oppkoblingen mot internett skal skje vi 5G, hvilket åpner for trådløs oppdatering av programvaren, såkalt OTA (over the air).

Det blir høyttalere i seteryggene, 360-lyd og vegg-til-vegg-skjermer.

Og, ja, selvfølgelig kan passasjerene spille Playstation ombord.

Ingen sinke

Når det gjelder det kjøretøytekniske, er det heller sparsomt med opplysninger rundt Vision-02. Bilen er basert på samme plattform som S-01, er knappe 4,9 meter lang og får en akselavstand på rundt tre meter.

Det antyder en størrelse et sted i mellom Tesla Model Y og Model X.

Med en motor på hver aksel, som tilsammen leverer godt over 500 hestekrefter, kommer ikke doningen til å bli noen sinke i trafikken.

Batterikapasitet og rekkevidde er ikke anslått.

Det vites ikke når Vision-modellene eventuelt kan komme i salg. Enn så lenge må nok Sony sette sin lit til Playstation og privatelektronikk når bunnlinjen skal gjøres opp.

Så vil fremtiden vise om vi kommer til kjøre rundt i farkoster fra selskapet som lagde Walkman.