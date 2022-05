Oppgir rekkevidde og pris på VW ID.Buzz og ID.Buzz Carbo: Så mye koster den elektriske hippiebussen

UNDER HALVMILLIONEN: I dag gikk Volkswagen ut med norske priser og rekkeviddetall for ID.Buzz og ID.Buzz Cargo. De første kundebilene kommer til Norge til høsten en gang. Foto: Martin Meiners/VW

Åpner for bestillinger mandag av både varebil- og personbilvarianten – for dem som har reservert. De første bilene kommer til Norge i høst.

Det har ikke vært lite, eh, buzz om at Volkswagen plukket opp tråden fra den ekstremt ikoniske «hippiebussen» T2.

Helt siden ryktene begynte å svirre om en elektrisk utgave løselig basert på designet på den gamle folketraveren for fire-fem år siden, har interessen vært stor.

Selv om den vel strengt tatt ikke ligner så veldig, som vi har sett etter hvert som ryktene begynte å materialisere seg i bilder.

Men nå er vi stort skritt nærmere hvor virkelig denne bilen blir i realiteten for nordmenn flest, for i dag har Volkswagen gått ut med de norske prisene på bilen.

Under halvmillionen

Og prisen bør ikke bli for høy, siden VW, har både klokkertro og ambisjoner om at den skal bli den nye Transporteren/Caravellen.

Så la oss se hva fasiten er:

ID. Buzz Pro har en startpris på 494.200 kroner inkludert frakt og levering i Oslo.

ID. Buzz Cargo har en startpris på 452.700 kroner, inkludert frakt og levering i Oslo.

Man har altså klokelig sørget for å havne sør for halvmillionen på både personbil- og varebilvarianten, men om det er billig nok til å bli en ny folke(vogn)buss er nok litt tidlig å si.

Og dette er altså startpriser, skal du for eksempel ha hengerfeste eller spekke den litt, blir det dyrere. Men selv standardutgavene her er temmelig bra utstyrt, så det må ikke nødvendigvis bli så veldig mye dyrere for mange potensielle kunder.

Hva med camperen?

Mandag 23 mai, altså nå på mandag, åpner Volkswagens forhandlere for at kunder som har forhåndsreservert bil kan bestille denne.

Det er kanskje verdt å merke seg at ID.Buzz Cargo er Europas første helelektriske varebil som er utviklet som elbil fra bunnen av.

Den lanseres med 3 seter som standard, og har et lasterom på 3,9 m3. Maksimal nyttelast er 630 kg, i tillegg til hengervekt.

Personbilutgaven ID. Buzz kommer som en romslig og fleksibel familiebil med 5 seter, og med rikelig med bagasjeplass (1.121 liter). Baksetene kan justeres i lengderetning, og legges ned separat.

Men det mange av oss lurer på, altså når bilen kommer i camper-utgave, og hva den eventuelt vil koste, er det fortsatt ingen som vet.

Mye «ekstrautstyr» som standard

I Norge har Volkswagen valgt å legge til ting som ofte er regnet som ekstrautstyr, som en del av standardpakken.

Blant annet får begge modellene navigasjon som standardutstyr. Også ryggekamera blir standard i bilene.

I tillegg får ID.Buzz Cargo adaptiv cruisekontroll med Stop&Go. Gjennomlastingsluke i skilleveggen kommer også som standard.

Velger du personbilmodellen får du også 12 tommers infotainmentskjerm, oppvarmet frontrute og oppvarmet multifunksjonsratt inkludert.

– Vi har valgt å oppgradere modellene med utstyr som vi vet nordmenn er opptatt av, og som de gjerne velger som tilleggsutstyr. Modellene vi nå åpner salget av kommer til å bli svært konkurransedyktige biler sine segment. Dette er biler som kommer til å sparke godt fra seg både i nyttekjøretøymarkedet, men også hos familier som ønsker en romslig, trygg og god bil, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy, i en pressemelding.

Rekkevidde på inntil 423 km

Frem til nå har verken pris eller WLTP-rekkevidde vært kjent. Men i pressemeldingen offentliggjør importøren Harald A. Møller nå antatt rekkevidde:

Forbruket etter WLTP-standarden er 20,6 kWh/ 100 km, som skal en rekkevidde på inntil 423 km for varebilutgaven.

Personbilutgaven har et beregnet forbruk på 20,8 kWh/ 100 km, som betyr en rekkevidde på inntil 418 km.

Bilene får også bedre ladekapasitet, med inntil 170 kW, som betyr at du under optimale forhold kan lade bilen fra 5 til 80 prosent på rundt 30 minutter.

Foto: Martin Meiners/VW

– ID.Buzz Cargo vil være vårt definitive inntog i det grønne skiftet for nyttetransporten. Den setter en ny rekkeviddestandard for nyttekjøretøy i dette segmentet, og med økt ladekapasitet kan du lade opp bilen i lunsjpausen. Denne bilen gjør det langt mer praktisk for flere håndverkere å velge nullutslippskjøretøy, sier Wirak.

Begge ID. Buzz-modellene leveres med et høyvoltbatteri på 77 kWh netto (82 kWh brutto). Med tolv moduler, leverer systemet energi til en elektrisk motor på 150 kW (204 hk).