Skal etablere 20 stasjoner i løpet av 2022: Nå åpner Nio den første batteribyttestasjonen i Norge

POWER SWAP: Nio ES8 parkert utenfor den første batteribyttestasjonen utenfor Kina. Fra og med 19. januar skal stasjonen være i full drift.

Første bil ruller inn i den høyteknologiske stasjonen på Kjellstad i Lier 19. januar.

Kinesiske Nio har valgt sin egen vei inn i det raskt voksende markedet for elektrisk mobilitet.

Mens alle andre selger batteriet som en del av bilen, tilbyr Nio å selge kjøretøyet uten batteri. I stedet kan du leie batteri via et eget abonnement (BaaS – Battery as a Service).

Når batteriet er tomt, kan du velge om du vil lade det opp eller bytte det i et fulladet. Sistnevnte skal skje i såkalte Power Swap-stasjoner (PSS).

Per i dag tilbyr selskapet batterier på henholdsvis 75 og 100 kilowattimer (kWt). I tillegg kommer selskapet med et batteri på hele 150 kWt om ikke altfor lenge.

Nios batteribyttestasjon i Lier er den første utenfor Kina. Den ligger tett inntil E-18 på Kjellstad noen kilometer nord for Drammen.

Stasjonen har tilsynelatende stått ferdig en stund, men har ikke vært tilgjengelig for publikum i påvente av ferdigattest fra Lier kommune. Denne er nå på plass og stasjonen åpner dørene 19. januar, ifølge en melding fra selskapet.

Roser Lier kommune

I tiden frem mot åpning har selskapet drevet omfattende testing av stasjonen, både på et stort antall biler og under alle slags værforhold.

I en pressemelding like før jul ble det opplyst at det var gjennomført 150 suksessfulle batteribytter med en snittid på litt under fem minutter per gang.

Dette innebærer ifølge selskapet at de kan gjøre seks batteribytter på tiden det tar å lade en bil fra 20 til 80 prosent.

Nio baserer seg da på at dette tar 30 minutter på en hurtigladestasjon.

I løpet av 2022 planlegger Nio åpning av ytterligere 19 batteribyttestasjoner i Norge. Disse skal plasseres strategisk i de største byene og langs de mest trafikkerte veiene – i første omgang fra Trondheim og sørover.

– Enn så lenge går dette etter planen. Mye avhenger av samarbeidet med den enkelte kommune, sier Mitusch, og roser samtidig Lier kommune for jobben de har gjort i forbindelse med etableringen av stasjonen på Kjellstad.

– Kommunen har vel nærmest vært vår nærmeste partner i denne prosessen. Samarbeidet har vært helt strålende, sier han.

Koronaskår i gleden?

Planen var da også at Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) skulle få æren av å klippe snoren på det nye anlegget. Hun og familien er imidlertid rammet av korona, så det er uvisst om hun rekker det ærefulle oppdraget.

Nios Norge-sjef Marcus Hayler vil selvfølgelig være tilstede for å svare på spørsmål under åpningen. Det skal også vises et batteribytte live.

Hvis du ikke har mulighet til å møte opp i Lier, eller ikke klarer å holde på spenningen, kan du se hvordan det foregår i videoen under.

Nios første bil på norske veier er SUVen ES-8, som dukket opp på norske veier i september i fjor. Vi har selvfølgelig testet den.

ES8 rakk å selge 200 eksemplarer innen året var omme, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Senere i år kommer ET7, en 5,1meter lang motorsterk luksussedan med lang rekkevidde.

Bilen ble vist første gang i Norge under Nordic EV Summit på Lillestrøm i november.

Nio kommer også en mindre sedan under betegnelsen ET5. Denne er forespeilet en rekkevidde på opptil 1000 kilometer med det største batteriet på 150 kWt. Lanseringstidspunkt i Norge, er ikke fastsatt.

Dette er Nio Nio ble grunnlagt i november 2014 som et globalt elbilselskap og har over 7000 ansatte verden over.

De har egne sentre for forskning og utvikling, design og produksjon i Shanghai, Beijing, San Jose, München, London og seks andre lokasjoner.

I 2016 presenterte NIO en av de raskeste elektriske bilene i verden. EP9 satte banerekord for et elektrisk kjøretøy på velkjente Nürburgring og tre andre kjente baner.

I 2017 avduket NIO sin visjonsbil EVE og kunne samtidig kunngjøre at NIO EP9 satte en ny verdensrekord for et selvkjørende kjøretøy ved Circuit of the Americas.

I juni 2018 startet de å levere flaggskipet – SUVen ES8.

I mai 2019 rullet de ut den mest aktuelle bilen for Ola og Kari: ES6 – en femseters SUV med god kapasitet. Den har en rekkevidde på 610 km med 100 kWh batteri (målt etter NEDC-metoden).