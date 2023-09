Parkering for elbil

Får rekkevidde mellom 525 og 700 kilometer: Her er Peugeot E-3008

COUPE-SUV: Innstegsmodellen får forhjulstrekk, et batteri med nettostørrelse på 73 kWt og en rekkevidde på opptil 525 kilometer. Senere kommer både long range-utgaven og firehjulstrekkeren.

De første bilene kan utleveres til vinteren, melder Peugeot. Men melder foreløpig ingenting om pris.

Fossilvarianten av 3008 har slått brukbart fra seg, og har i løpet av syv år tiltrukket seg drøye 1,3 millioner kunder fordelt over 130 land.

Nå kommer den elektriske utgaven, som byr på rekkevidder mellom 525 og 700 kilometer, avhengig av batteripakke. Man kan også velge firehjulsdrift og tilhengerfeste.

Altså kan utgaven sparke friskt i det norske markedet hvis prisen ikke blir for avskrekkende.

– Viktigste Peugeot på mange år

Hos Peugeot er man naturlig nok begeistret nå:

– Dette er den viktigste Peugeot-lanseringen i Norge på mange år. Med den nye plattformen, STLA-medium som basis, er Peugeot godt i gang med neste generasjon elektriske biler, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot hos importør Bertel O. Steen i en pressemelding i dag.

Tidligere har bilen bare vært vist frem i foliert drakt, men vi har likevel kunne formidle en del info om bilen:

Bilprodusenten har også nylig vist den frem innvendig:

Peugeot kommer også med en større elektrisk SUV – E-5008. Mer detaljer om denne kommer i starten av 2024.

Først ut på ny plattform

Peugeot E-3008 er altså den første modellen som bruker Stellantis’ nye plattform, STLA Medium.

Plattformen tilbyr større biler, firehjulsdrift, høyere ytelser, bedre effektivitet, tilhengervekt og rekkevidde på opptil 700 kilometer.

Plattformens arkitektur bidrar sterkt til denne dynamikken. Det er brukt mange lette og stive materialer – samt at bilens batteri er plassert så lavt som mulig og i sin helhet mellom akslingene.

Det blir flere valgmuligheter for drivhjul og rekkevidde:

Innstegsmodellen får en motor foran og 210 hestekrefter. Denne bilen får forhjulstrekk, et batteri med nettostørrelse på 73 kWt og en rekkevidde på opptil 525 kilometer.

Kommer med firehjulsdrift etter hvert

Denne varianten vil senere også komme med firehjulsdrift.

Da får den i tillegg en motor bak med 110 hestekrefter, 320 hestekrefter til sammen.

Denne får også et batteri med nettostørrelse på 73 kWt og en rekkevidde på 525 kilometer.

Rekkevidde-pusheren kommer også etter hvert

I tillegg kommer det en long range-utgave med 230 hestekrefter.

Denne har et batteri med nettostørrelse på 98 kWt og en rekkevidde på 700 kilometer. Ladehastigheten blir dessuten brukbar, 160 kW.

Smartlading er mulig, altså at bilen kan tilpasse ladingen for å redusere ladekostnader.

Det er også mulig med såkalt V2L / vehicle to load, slik at elektrisk utstyr kan driftes av bilen – noe vi i elbil.no for øvrig har kost oss med ved flere anledninger:

Blitt litt større enn fossil-forgjengeren

Lengden på den kommende elbilen er 4,54 meter. Det betyr at E-3008 er 9,5 cm lengre, 5,4 cm bredere og 2 cm høyere enn dagens 3008.

E-3008 har også 5,5 centimeter lengre akselavstand. Bakkeklaringen er 19,8 centimeter.

Bagasjerommet rommer 520 liter og tilhengervekten ligger mellom 1.200 og 1.350 kg, avhengig av modell.

i-Cockpit

Panoramic i-Cockpit kaller Peugeot den «svevende», buede 21-tommers HD-panoramaskjermen i bilen.

Den kombinerer head-up-instrumentene med den sentrale berøringsskjermen og utgjør hoveddelen av førermiljøet.

Peugeot E-3008 kan leveres med stereoanlegg fra Focal. Dette er et high-end hifi-system som Focal har utviklet sammen med Peugeot.

10 høyttalere drives av en forsterker på 690 watt og skal visstnok gjøre E-3008 nærmest til et lytterom, spesielt om du sitter foran i bilen.

E-3008 leveres som standard med i-Connect-systemet, som tilbyr trådløs tilkobling gjennom Apple CarPlay og Android Auto.

Navigasjonssystemet om bord inkluderer blant annet en reiseplanlegger som tar hensyn til en rekke typer informasjon, inkludert avstanden som skal tilbakelegges, batterinivået ved start, ønsket batterinivå ved ankomst, hastighet, energiforbruk osv.

Bilen kan leveres i ytterligere fem farger i tillegg til den du ser på bildene i denne artikkelen.