De mest populære elbil.no-videoene i år: Her er videoene som ble mest sett i 2022

MEST SETT: Duellen mellom folkefavorittene Tesla Model Y Performance vs. Volkswagen ID.5 GTX er sett over 45.000 ganger, og er dermed årets mest sett av alle Elbilforeningens videoer publisert i 2022.

Med over 1.5 millioner avspillinger var 2022 et rekordår for video i Elbilforeningen. Her er de 10 mest sette videoene våre i år.

– Testteamet i Elbilforeningen legger ned stor prestisje i faglig sterke biltester. Det er helt naturlig at disse forsterkes med kvalitetsvideoer, sier videojournalist Jamieson Pothecary i Norsk elbilforening.

Det har gitt resultater. Elbilforeningens YouTube-kanal har økt med 82 prosent på under ett år. Og enda bedre skal det bli i 2023.

FORNØYD MED UTVIKLINGEN: Videojournalist og fotograf Jamieson Pothecary i Norsk elbilforening.

– På nyåret planlegger vi å utvide med enda bredere videoinnhold for elbilistene, i tillegg til våre solide biltester. Det er bare å følge med på Elbilforeningens YouTube-kanal og gjerne abonnere på den, oppfordrer Pothecary.

Her er de 10 mest sette videoene våre i 2022:

Ingen overraskelse at to av årets mest solgte bilmodeller i samme film tok den gjeveste pallplassen. Mer enn 45.000 har fått med seg duellen mellom gigantene.

Ventetiden var uendelig lang og det manglet ikke på superlativer og lovord fra Nissan da SUV-en endelig ankom Norge. Testansvarlig Ståle Frydenlund var enig i mye, men ikke i alt.

Gigaplass, premium kvalitet og firehjulstrekk er som skapt for Norge. Kinesiske Nio har tatt elbil-Norge med storm. Men er den god nok til å skape trøbbel for de tyske premium-merkene?

Elbiler med stor plass betyr som regel tilsvarende stor prislapp. Maxus Euniq6 bryter regelen og tilbyr Tesla Model Y-størrelse til nesten halv pris. Men som testsjåfør Rune Nesheim fant ut, bød bilen også på noen vesentlige mangler.

Vintertesten 2022 var den mest omfattende noensinne. Aldri har vintertest-sakene våre vært mer variert. På en uke utførte vi seks ulike tester og resultatene overrasket stort. Dette var en av videoene vi lagde.

Samme pris, to forskjellige verdener. Denne litt uvanlige duellen viser hvor variert elbilutvalget har blitt. Hippie-buss eller familie-racer – valget er ditt. Testteamet i Elbilforeningen ble slett ikke enige.

«Skandalebilen» fra Toyota har skapt store overskrifter i høst på grunn av store avvik fra oppgitt rekkevidde. Fagavdelingen i Elbilforeningen tar ingenting for gitt og plasserte den i duell mot sin «tvillingmodell» Subaru Solterra.

Elbilverdenen har blitt lovet batteribytte i over ti år. Men det var kinesiske Nio som endelig realiserte drømmen. Hvordan og hvor lang tid det tok å bytte til et fulladet batteri ser du i denne videoen.

For 2023 innføres det moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500.000 kroner. Utvalget av familiebiler som havner under moms-grensen er større enn du tror. Vi testet tre av de beste mot hverandre.

Elbilforeningens utsendte reporter måtte nærmest slåss for å slippe til i den nye SUV-en fra Fisker. Her får du førsteinntrykkene på design, plass og pris.