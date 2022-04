Enhance S3XY buttons: Nå kan du styre funksjonene i Teslaen din med knapper

Overgangen fra knapper til alt på skjerm kan bli for mye av det gode for mange. Nå kan du designe bilens funksjoner selv.

Etter å ha testet biler i over 20 år, har man gjort seg sine tanker om motivasjonen for å fjerne absolutt alt av knapper, selv enkel tilgang på vindusviskere, klimaregulering og varme i ratt og rumpe.

Selv den minste oppgave som skal gjøres, krever flere sekunders oppmerksomhet på skjermen i mange biler. Det er i det hele tatt tankevekkende at tar lenger tid å endre temperatur i en ny skjermbil enn i en gammel Renault 4 (ja jeg har hatt en), med ettermontert varmeapparat nede ved gulvet. Der kan man i det minste føle seg frem.

Når man føler man må bruke stemmestyringen for å sette på setevarmen, endre temperatur eller bytte radiokanal, er brukervennligheten for dårlig og det går på sikkerheten løs.

Det var Tesla som startet trenden, og de har alltid vært best i klassen når det gjelder brukervennlighet på skjermene sine. Konkurrentene har utrolig nok ikke tatt dem igjen ennå, selv om de har hatt ti år på seg.

Men flere av funksjonene man bruker ofte, er flere menyvalg unna også hos Tesla, så valgfrie hurtigfunksjoner er absolutt av interesse.

NAKENT: Tesla revolusjonerte bilinteriør med Model S i 2012 og rensket ennå mer opp med Model 3. Men flere funksjoner er flere klikk inn i skjermen og det kan nå løses med hurtigtaster.

Monter knapper selv

For nå kan du få knappene tilbake, hvis du savner dem. Flere nettsteder selger dette under navnet S3XYbuttons. Det er en pakke på fire eller seks knapper som kan settes akkurat hvor du vil på bilen.

Enten synlig, bak skjerm, ratt, eller på siden av midtkonsollen – det bestemmer du selv. Du fester dem enkelt med dobbeltsidig tape, som allerede er på baksiden av knappene, og du får dem med hvit ramme, som sikkert er fint på biler med hvitt interiør, eller i matt sort med blank sort ramme.

Knappene er trekantet, noe som kan fungere som opp og ned-visning.

Deretter plugger du inn et skjøtestykke i en kontakt bak et deksel bakerst i midtkonsollen, slik at man får et ekstra OBD-uttak der man kobler inn en medfølgende «dongle».

Deretter kan du programmere inn de funksjonene du ønsker å ha hurtigknapp på via en app. Knappene er trekantede og kan funke som kule dekorasjonsalternativer eller som symboler for opp og ned, for eksempel når du skal styre volum eller bytte kanal på radioen.

Knappene kan føles i største laget, men er såpass store på grunn av diameteren på batteriene inni. De varer et par år før de må byttes.

HVOR DU VIL: Knappene festes der du vil ha dem. Brukere på Youtube klager litt på klikkfølelsen og at man skulle ønske at de hadde dobbelfunksjon som av og på. Men produktet er under stadig utvikling og flere funksjoner vil garantert komme.

Funksjonen mange savner

Stort sett dreier det seg om funksjoner du allerede finner ved å bla litt i skjermen, men mange vil ha en fysisk knapp for å åpne for eksempel bagasjerom og hanskerom. De mest adrenalinfylte vil kanskje ha Track mode-knappen direkte på rattet.

En funksjon som mange vil elske, er muligheten for å slå av regenerativ bremsing. Det er nemlig ikke alle som ønsker å måtte ha foten på gasspedalen absolutt hele tiden, men vil ta den vekk ved trilling etc.

S3XYbuttons gir deg mulighet til å velge mellom 0%, 25%, 50%, 75% eller 100% regenerativ bremsing ved hjelp av en opp og ned knapp.

Noen av funksjonene Velge mellom 0%, 25%, 50%, 75% og 100% renegering.

Bytte mellom «Chill» eller «Sport» akslerasjonsmodus.

Åpne hanskerom.

Mediekontroller (neste eller forrige sang, volum opp, volum ned, pause og demp lyden helt) Perfekt for dem i baksetet.

Ladeport (åpne, lukke eller låse opp ladekabelen fra ladeporten).

Åpne bagasjerommet.

Felle inn eller ut speil.

Åpne bagasjerommet foran (frunk).

Skru av/på nødblinkerne (varsellys).

Skru av/på parkeringsbrems.

Skru av/på alle de fire interiørlysene samtidig.

«Track Mode» – perfekt for deg som liker å kjøre på bane.

Stemmestyring Andre funksjoner som kommer snart: Justere varme, ventilasjon og air condition for dem som sitter bak.

Barnesikring.

Vindusviskere.

«Slip start».

Virker ikke alltid

Siden dette er et ettermarkedsprodukt, er utviklerne avhengige av å oppdatere programvaren dersom Tesla gjør vesentlige oppdateringer. Så man kan risikere at enkelte funksjoner midlertidig blir borte.

Disse funksjonene kan de garantere at alltid vil fungere:

Åpne hanskerom, bagasjerom bak og foran, felle inn speil, ladeport, nødblinkere, interiørlys, tute/lydhorn og mediekontrolller.

Disse funksjonene kan de ikke garantere at alltid vil fungere:

Akslerasjonsmodus, regenerering, varmeseter og Track Mode.

EKSTRA INSTRUMENTSKJERM: Mange savner at man ikke finner info foran seg, verken på «head up display» eller skjerm.. Det fikser S3XYButton via appen. Men mobilholder må du skaffe separat.

Det skyldes arkitekturen og spesifikasjonene til kjøretøykommunikasjonsnettverket og implementering av forskjellige moduler av Tesla.

Produsenten sier de kommer til å oppdatere programvaren for å tilpasse seg Tesla-endringer når det er nødvendig.

Instrumentpanel

Mange savner også et instrumentpanel foran rattet i sin Tesla Model 3 og Y. Det får du i appen. Du må selv montere en holder til mobiltelefonen, men da får du et fantastisk kult instrumentpanel som inneholder langt mer enn hva bilen vanligvis viser.

GENIALT: Bruk mobilen til å få mye info du ikke får i bilen. Designet er forbilledlig.

Man får speedometer, powermeter (som faktisk viser nøyaktig hvor mye kW bilen bruker eller lader i øyeblikket, hva batteriprosenten er, og anslått rekkevidde ), girmodus, kjøremodus, hvor mye regenerering du har stilt den inn på, meter for effekt og dreiemoment og hvor mye som går til forhjul og bakhjul, autopilotstatus og alle bilens varsellamper. Den er rett og slett litt imponerende.

Fire knapper og en dongle koster 2598 kroner. Produsenten sier at endringene ikke vil påvirke bilens garantier, mensTesla Norge ikke ønsker å kommentere dette spørsmålet.