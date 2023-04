Parkering for elbil

Test av Audi Q8 e-tron: Én av nyhetene her er gull verdt

DYRERE, GÅR LENGER: Audis e-tron var en suksess, til tross for kort rekkevidde. Nå går den lenger, men er blitt dyrere. Foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Nei, vi har ikke begynt med bruktbiltester. Dette er kliss nye Q8 e-tron. Men du skal lete godt for å finne forskjellene – på utsiden.

Audi e-tron var en braksuksess i Norge. Plutselig fikk man en bil som nesten var kliss lik den svindyre Q8, og flere hundre tusen kroner billigere.

Valgte man den ribbede 50-modellen, var prisen fra 599.000.

Ikke rart nordmenn strømmet til butikken og sørget for at den ble Norges mest solgte bil i 2020. Ganske sprøtt at en stor luksus-SUV havnet der.

Ulempen var at de samme folka måtte strømme til ladestasjonene også. Rekkevidden har ikke vært luksusbilen verdig.

Oppgradert versjon

Gamle eiere kan nå være enda litt mer stolt av bilene de har kjørt noen år, for nå blir e-tron tydelig plassert i ypperste klasse.

For nå får den en Q8-logo som plasserer den på nivå med den fossildrevne, top of the line Q8.

Samtidig har de forbedret de største ankepunktene.

NYTT FJES: Sort er vel den fargen som skjuler den største designforandringen mest, men hele fronten er ny og fargealternativene flere i fronten.

Nytt fjes

Det er først og fremst i fronten du ser forskjellene.

Alt foran panseret er kliss nytt og følger trenden fra e-tron GT og Q4 e-tron, med den «omvendte» grillen der ramma rundt har fått farge, men grillen kan også fås i karosserifargen.

Samtidig har den fått bedre aerodynamikk, noe som gir en reduksjon i luftmotstand fra 0.26 såkalt cD til 0.24 for Sportback, som er utgaven vi tester her.

SUBTILE FORANDRINGER: Hekken har fått et redesign du bare legger merke til om du ser den ved siden av den gamle.

Samme gamle

Sett fra siden ser du knapt forandringer, og man har naturlig nok beholdt profilen i nedkant. Den vil vi også se i den kommende A6 e-tron.

Hekken har fått et redesign du bare legger merke til om du ser den ved siden av den gamle.

STANDARD OG EKSTRA: 20-tommere er nå standard, men du må ut med 4.900 for røde kalipere.

Inni er alt som før, heldigvis. Det er typisk Audi-intimt med overload av info på instrumentskjermen, en enkel betjening av multimediaskjermen og lett tilgjengelig klimastyring og skriveskjerm for navigasjon nederst.

RESIRKULERT: Audi Q8 e-tron er sertifisert som netto karbonnøytral. Audi bruker resirkulerte materialer i deler av bilens isolasjon, demping og i store deler av interiøret.

Dette er vel også siste elektriske Audi med den fantastiske betjeningen på rattet.

De fleste vil finne seg til rette i sportstoler med rikelige justeringsmuligheter. Kun putelengden er manuelt justerbar. Men setekjøling og massasje får du ikke.

GOD PLASS: Selv om taklinja er fallende, er det god plass bak.

Fem seter

Audi har inntatt en sporty tilnærming i den største elbilklassen.

For mens Mercedes og flere av de kinesiske bilmerkene som i tide og utide sammenligner seg med nettopp Q8 leveres med sju seter, er denne blant de mindre. Faktisk under fem-meteren.

Det betyr ikke at du sitter trangt i baksetet. Langt ifra. Selv jeg på 189 cm har god plass bak meg selv.

Og selv Sportback-utgaven vi kjører her, gir god plass til hodet.

Midtsetet er riktignok ikke for voksne karer, og i tillegg til at jeg skaller i taket, er det en forhøyning i gulvet. Sjekk filmen øverst i saken.

BABYSETE: God plass gjelder da selvsagt også for barnesetepassasjerer.

Bagasjerommet er på 528 liter. Det holder til det meste.

Sportback har fast bagasjeromstildekker som kan demonteres. Trenger du å laste til taket og kjører lange kjøleskap ofte, kjøper du SUV-en.

«Frunken» er også med videre fra forrige generasjon e-tron, med 62 liter med lagringsplass.

STANDARD: Klimasoner bak er også med i standardpakken nå.

Sporty

Q8 e-tron har luftfjærer som standard og kontrollert støtdemping. Avstanden over bakken kan variere med hele 76 millimeter.

Denne bilen har også fått ny elektronisk stabilitetskontroll som skal gi bedre manøvrering av bilen og raskere respons ved styring i krappe svinger.

Men den er faktisk noe strammere enn jeg husker, selv om Dynamic Drive er innstilt på Comfort.

STORT NOK: Lettlastede litere. 40/20/40-delt seterygg, flatt gulv og både lastesikring og nett er tilgjengelig. For rull utnyttelse må du riktignok bruke rommet under gulvet også.

Bilen oppleves tight, og sammen med interiøret som bygges rundt føreren, føles den også mindre enn den er. Den er snerten og enkel å manøvrere, hadde den bare hatt de normale speilene.

TRAU: Det er litt plass under bagasjeromsgulvet og det er et uttakbart trau i bakkant. Merkelig nok er det avtagbart hengerfeste på luksusbilen. Det burde vært innfellbart på en luksusbil som dette. Men det er i det minste standardutstyr.

Det beste bra, men …

Styringen er presis, jeg elsker den tynne kringla på rattet, bilen er lett å plassere, støynivået er lavt og som vanlig kjenner man ikke farten i en Audi.

Førersystemene virker upåklagelig. Den adaptive fartsholderen betjenes med egen stilk under blinklyshendelen.

Det er snart bare Audi og Porsche som gjør det på denne måten fremdeles. Tradisjon er viktig for Audi.

FRUNK: Rommet foran er perfekt for ting du aldri bruker.

Men det er uvant og litt underlig at den ikke har automatisk regenerering når den tar igjen biler, kjører inn i kryss etc. – når du ikke kjører med cruise control. Du kan bare velge trinn med padlene bak rattet.

Endelig laget for langtur

Det bringer oss naturlig til neste punkt; rekkevidde.

Du kan velge mellom to batterier. Q8 50 e-tron har et batteri på 89 kWt netto / 95 brutto, mens Q8 55 e-tron, som vi kjører, får et batteri på 106 kWt netto / 114 brutto.

Vi hadde langt fra ideelle forhold under vår uke med bilen, og vår faste testrunde foregikk i sprutregn og noen få plussgrader.

55 har et oppgitt WLTP-forbruk på 2,18 kWt på mila. Det i seg selv er ganske høyt, selv om bilen veier blytunge 2,5 tonn.

55 Sportback har en oppgitt rekkevidde på 548 kilometer. Utstyret på testbilen senker rekkevidden med en mil.

Vi ender på 2,61. Det ville gitt en rekkevidde på 406 kilometer. Det er fortsatt akseptabelt på dette føret.

Men det gikk faktisk bedre på motorveien i jevn hastighet i 100 km/t. Da ender forbruket på 2,58 kWt på mila. Det ville i så fall tatt deg en mil lenger.

HALVRASK: Joda, den tar imot greit mye strøm, men når batteriet er stort og bilen bruker mye, blir det fortsatt god tid til å sjekke mobilen …

Middels kjapp

Det er ikke gjort mye med ladehastigheten.

Utgaven med det store batteriet får en hastighet på 170 kW. Det er det samme som de billigere bilene på Volkswagens MEB-plattform tilbyr.

Det største batteriet skal kunne lades fra 10 til 80 prosent på 31 minutter.

Vi var ikke langt unna. Vi brukte tre minutter mer, men vi var aldri høyere enn 145 kW under ladeøkta, men den holder til gjengjeld flat høy kurve også forbi 70 prosent.

Audi Q8 e-tron kommer også med plug & charge-funksjonalitet, som gir deg superenkel lading uten å måtte tenke på verken brikke, kort, app eller Vipps.

Man sparer faktisk fort et minutt eller to på det også.

Blitt dyr

Sammen med økt status, i hvert fall i navnet, har prisen økt også.

Prisene starter fra nærmere millionen, vår testbil passerer 1,2 mill. Da har den riktignok nærmest alt utstyr som er tilgjengelig også.

Q8 e-tron er fortsatt betraktet som noe av det lekrere av elbiler, i hvert fall blant dem som ikke må ha futuristisk design.

Den er også den eneste som tilbyr sportslige kjøreegenskaper i klassen, men den får snart selskap av en ennå sportsligere Porsche Macan.

Faceliften er dessverre ikke synlig nok til å vekke den helt store interessen, i hvert fall ikke i fargene vi nordmenn vanligvis kjøper disse bilene i.

For å sukre pillen, er nivået på standardutstyret høyere.

Nå får du blant annet navigasjonssystem, Audi smartphone interface, hengerfeste, 20 tommers aluminiumsfelger, parkeringssensorer foran og bak med ryggekamera, Matrix-LED hovedlys, 4-soners klima og ekstra mørke ruter bak med på kjøpet.

Men det er mer enn nok du kan betale for i tillegg, for å få den akkurat slik du vil ha den.

Nå er det på den annen siden nettopp muligheten for individuelle valg som viser at man er premium-leverandør.

SPORTY: Mens de andre store ønsker å fremheve majestetiske og myke kjøreegenskaper, går Audi for den kompakte følelsen.