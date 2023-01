Parkering for elbil

Elbilforeningens vintertest 2023: Hurtiglading på kald langtur er dyrt, men fossilt fortsatt dyrere

BRRRR: Et kaldt batteri tar mye lenger tid å hurtiglade enn et varmt. Dersom bilen din har mulighet til å forvarme batteriet på vei til ladingen, blir vinteren enklere å hanskes med. Bildet er fra Kilpisjärvi i Finland. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Skal du på langtur med elbilen, må du forberede deg på mye høyere ladekostnader enn i hverdagen – men heldigvis er det fortsatt billigere å kjøre elbil enn fossilbil.

Elbilforeningens vintertest-team har stresstestet elbilkjøring i kulda, på alle typer underlag, med alt det innebærer av forkortet rekkevidde og kostbar hurtiglading.

– Prisen på hurtiglading holder seg høy, og særlig dyr blir kjøringen når energiforbruket øker i kulda, sier Ståle Frydenlund, testansvarlig i Elbilforeningen.

Hvordan årets vintertest forløp, kan du lese mer om i artikkelen nedenfor.

Her kan du også se en flott 17 minutters video som viser litt av hva test-teamet balet med i nord:

Elektrisk fortsatt billigst …



Etter 2.200 kilometer på tur, mange av dem nord for polarsirkelen og i Finland og Sverige, har biltesterne i Elbilforeningen hentet ny og nyttig erfaring fra kjøring med elbil i vintervær.

De fem elbilene kjørte fra Tromsø, til Muonio i finske Lappland, deretter via Sverige til Narvik, Mo i Rana og Namsos for til slutt å ende opp i Oslo.

Estimert ladekostnad kom på rundt 2500 kroner per elbil.

De fem elbilene i testen hadde ganske likt strømforbruk, så når vi regner på gjennomsnittet, kommer vi fram til disse tallene:

Elbil: 11,40 kroner per mil

Dieselbil: 14,10 kroner per mil (med et forbruk på 0,7 liter per mil og en pris på 20,11 kroner per liter)

… men selvsagt mer tidkrevende

I en artikkel på elbil.no i morgen vil vi se nærmere på hvordan hurtigladingen fungerte i alskens vær på de ulike bilene under vintertesten.

Se for øvrig Elbilforeningens til enhver tid oppdaterte prisoversikt på hurtig- og lynlading her:

Konklusjonen er at det fortsatt er vesentlig billigere å kjøre elbil enn dieselbil, men det er mer tidkrevende med lading enn å fylle bensin eller diesel.

I Nord-Norge fins det også færre bomstasjoner hvor elbiler sparer penger på grunn av miljørabatt.

Ser vi på utslippsregnskapet er det derimot ingen tvil om hva vi bør velge. Her slår elbilen knock-out på tilsvarende bensin- og dieselbiler.

Hurtiglading er unntaket for elbilister flest

De fleste elbilister lader bilen sin hjemme, med varierende strømpriser og strømstøtte som basis for energien til bilen.

– Det er ingen tvil om at elbil fortsatt lønner seg så lenge normallading er hverdagslading, sier Ståle Frydenlund og peker på at hurtiglading ikke utgjør så mye i totalregnskapet for nordmenn flest.

TESTANSVARLIG: Ståle Frydenlund er testansvarlig i Elbilforeningen og har nylig kommet hjem fra årets rekordlange vintertest. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Hurtiglading kan for de fleste sammenliknes med sporadiske restaurantbesøk, mener Frydenlund.

Normallading eller hjemmelading er for de fleste elbilister i Norge mer å betrakte som nødvendig melk og brød i det daglige.

Frydenlund har ett råd til alle som tenker seg en langtur med elbilen der hurtiglading er nødvendig.

– Lad så nær destinasjonen som mulig, når batteriet er mest mulig varmt etter kjøring. Ikke vent til dagen derpå. Et kaldt batteri tar mye lenger tid å hurtiglade enn et varmt. Dersom bilen din har mulighet til å forvarme batteriet på vei til lading, blir vinteren enklere å hanskes med.