Parkering for elbil

Elbilforeningens vintertest 2023: Her er bilene som får kjørt seg

FEM FREKKE FARKOSTER: Dette er doningene som skulle til pers i år – fra Tromsø via Sverige og Finland og etter hvert helt ned til Oslo under årets store vintertest. Årets vintertestbiler skal gjennom den tøffeste vintertestregime noensinne i Elbilforeningens historie. Fra venstre: BMW iX1, MG4, Nissan Ariya, Kia Niro EV og Renault Megane E-tech. Video og foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Og de fem bilene som fikk kjørt seg over landegrensene nordpå er …

Fra Tromsø, via Finland og Sverige – etter masse kjøring i alle typer vinterføre – kulminerte Elbilforeningens vintertest 2023 i Oslo etter 2.200 kilometer.

Vår forrige rekord var de 1.500 kilometerne fra Kirkenes via den russiske grensen, Vardø og Nordkapp til Tromsø via Alta. Det gjorde vi i 2021.

I år skulle landegrenser krysses i en værhard region med grisgrendt ladeinfrastruktur.

En flåte på fem testbiler er slett ikke noen spøk i dette landskapet. Her møter du de utvalgte bilene som fikk være med på moroa i år.

MG4

MG var representert i 2020-vintertesten, da ZS EV i praksis kom rett fra Kina og ble med oss til fjells.

I mellomtiden har merket rukket å ansiktsløfte samme modell, lansere stasjonsvogna MG5 og SUV-en MG Marvel R – og nå nylig MG4.

MG4 er en kompaktbil som ikke koster stort mer enn 350.000 kroner fiks ferdig, og den har i utgangspunktet mye å by på til den prisen.

Den er også testens eneste bil med bakhjulsdrift.

Renault Megane E-Tech

Den neste bilen i rekka, Renault Megane E-Tech, er faktisk ni centimeter kortere enn MG4.

Men startprisen ligger rundt 90.000 kroner høyere. Vår testbil, med mye utstyr, havnet på omtrent 477.000 kroner.

SJEKK UT VIDEOEN: Den byr på mer enn bare bilene som var med på årets vintertest. Men for ordens skyld, bilene er også med.

Kia Niro

Snaue ti lapper over Renaulten finner vi nye Kia Niro, som kom inn som erstatning for Toyota bZ4X, som Toyota Norge i tolvte time trakk fra vintertesten vår.

Hvorfor kan du lese i denne artikkelen.

I og med at Niroen er en godt utstyrt utgave, tøyer den strikken for hva bilen reelt sett er verdt: 485.000 kroner.

Men den har samtidig testens tredje største batteripakke, som jo er kjekt når man skal kjøre langt i kulde.

Nissan Ariya

Årets vintertest kom for tidlig til at det ble aktuelt å få e-4ORCE-utgaven av Nissan Ariya med største batteri. Dermed blir Ariya den tredje forhjulstrekkeren i testen, ved siden av Kia og Renault.

Utgaven med største batteripakke får også real smekk av momspåslag og vektavgift, og koster velvoksne 595.000 kroner. Da er den også velutstyrt.

BMW iX1

Denne BMW-en er så ny at vårt første, direkte møte med bilen fant sted på nettopp årets vintertest.

BMW iX1 xDrive 30, med utstyrstillegget Fully Charged og litt til, havner lett i den dyreste enden av skalaen i denne vintertesten.

Etter at moms på alt over 500.000 kroner ble innført, i tillegg til vektavgift, er det fort gjort å havne på 700.000 her.

Den er også den eneste av testbilene som har firehjulsdrift, men den har samtidig rundt 20 færre kilowattimer (kWt) å rutte med enn Nissan Ariya.

Hvordan disse bilene klarte seg i årets vintertest, kan du snart lese mye mer om her på elbil.no.