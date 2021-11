Fire spørsmål til Daniel etter turen

– Du har iMiEV-en fortsatt?

– Ja, men dessverre ble den syk noen dager uker etter turen. Ombord-laderen har røket. Ny del koster like mye som jeg betalte for bilen, jeg forsøker derfor å få tak i en brukt del. Det er ikke fullt så enkelt, dessverre.

– Kanskje noen lesere her på elbil.no kan hjelpe? Uansett: Du jobber som forskningstekniker – denne langturen var kanskje en slags forskningsekspedisjon i seg selv?

– Haha, det kan nok kanskje kalles for en forskningsekspedisjon. Dette var jo en blanding av at jeg hadde lyst å ta en road-trip og en ambisjon om å vise at det faktisk går an å ta en slik tur også med en førstegenerasjons elbil, som gjerne omtales som «bybil». Og det er jo helt klart der den hører hjemme, men samtidig er ladeinfrastrukturen nå bygget ut såpass bra at det går an å drar på langtur med en gammel bybil.

– Du jobber med marinbiologisk forskning i nordområdene, betyr det at du jobber med klimaforskning?

– «Klimaforskning» er jo alt mulig. Men selv om det vi holder på med ikke er direkte klimaforskning, er det jo knyttet til problemstillingen. Vi har for eksempel flere havobservatorier i fjordene rundt Svalbard som måle diverse parametere som temperatur, saltholdighet, lys, nitrogen etc., samt at vi tar prøver av både dyr og planter – for å så si noe om hvordan økosystemet endrer seg over tid. Og det gjør det, veldig fort.

– Hva var grunnen til at du ble så fascinert av elbil?

– Fascinasjonen ble nok drevet frem av miljø- og klima-engasjementet da jeg ble interessert i elbiler for 10-12 år siden. Jeg vurderte faktisk å kjøpe en Think den gangen, men da bodde jeg fortsatt på Svalbard og det ble litt meningsløst. I dag er det både teknologien, som er helt overlegen, og en generell interesse for elektrifisering av hele samfunnet, som driver fascinasjonen fremover.