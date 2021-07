Denne nye Cirkle K-stasjonen har snudd opp ned på begrepet bensinstasjon

På Kongsberg brukes både batteri og solceller. Er dette fremtidens energistasjon?

Vi har tatt med oss Hyundai Ioniq 5 til det som må kalles et pilotprosjekt for lading hos Circle K. Deres nye energistasjon ligger langs den splitter nye E134 rett øst for Kongsberg, på Basserudåsen.

Prosjektet er nyskapende på mange forskjellige måter.

Solceller på taket

Stasjonære batterier bidrar til å utjevne effekttopper

Toetasjes kafeteriabygg

Seks lynladere uten effektdeling (300 kW hver) under tak i front av stasjonen

Ekstra fasiliteter ved ladestasjonene

Batterier tar ladetoppene

Bedriftskunder betaler strøm etter effekttopper. Det vil si at man setter nettleien etter det høyeste uttaket i løpet av en time i perioden.

Dette har Norsk elbilforening jobbet i mange år for å få endret, men regjeringen ga dessverre uklare signaler i vårens energimelding.

Står det seks biler med 800 volts system tilkoblet samtidig, stilles det store krav til energiforsyning. I teorien kan dagens raskeste elbilmodeller trekke over 1,6 megawatt (MW) av de 1,8 anlegget teoretisk kan levere.

Riktignok har Circle K bygd trafoer som er kraftige nok til å levere maks effekt uten hjelp fra verken solceller eller batteri, siden dette er et prosjekt der løsningene skal testes ut.

Løsningen man har valgt her og på Rudskogen Motorsenter, som vi har skrevet om tidligere, er litt mindre strømkapasitet inn på selve stasjonen, men jevnere strømbruk, fordi man lader opp en batteripakke på til sammen 200 kilowattimer (kWt).

Den kan dytte ut 180 kW oppå strømmen som kommer inn fra nettet. Det er tilrettelagt for ytterligere 100 kWt batterikapasitet, dersom man finner det nødvendig. Dette er nytt for Circle K og Glitre Energiløsninger, som har bygd anlegget. Enova sponser 40 prosent av batterikostnadene.

Effektutjevningen kutter utgiftene på nettleia på over 100.000 kroner i måneden.

Ole Kristian Stenberg, utbyggingsleder for stasjonen, sier til Teknisk ukeblad at de sparer 600 kroner per kW toppeffekten reduseres med.

Dette vil på sikt gi lavere strøm til kundene og lavere kostnader for utbyggerne.

Solceller på taket

Takene over ladestasjonene og bensinpumpene er fylt med til sammen 146 solcellepaneler. Anlegget har en teoretisk maksproduksjon på 50,38 kW (400 W per panel).

Det forutsetter skyfri himmel midt på sommeren. Men da kan de alene lade en av de eldste og minste elbilene. Når de ikke brukes til lading, fylles batteriene på stasjonen.

Totalt 18 raske ladeplasser

Det satses i det hele tatt fremtidsrettet på Kongsberg. Her er det seks lynladere på 300 kW i tillegg til 12 hurtigladeplasser med lastdeling.

Per i dag finnes det ingen biler som kan motta 300 kW ladeeffekt. Bilene som er nærmest i dag, er Porsche Taycan og Audi e-tron GT med 270 kW under ideelle forhold, samt nyankomne Hyundai Ioniq 5 og kommende Kia EV 6. Disse kan også kan lynlade med 800 volt spenning, og har en teoretisk makseffekt på 220 kW ved lynlading.

– Halve spenningen (400 volt) har vært normen fram til nå, og dermed lavere ladefart. Vi har testet de aller fleste elbilvariantene på markedet, og sett særlig nøye på ladehastighet siden 2018-2019. De færreste elbiler klarer en konstant ladehastighet på 100 kW i dag, så i starten vil effektuttaket være lavere enn de 1,8 megawattene (MW) de seks laderne totalt kan levere, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

– Men det er situasjonen nå. I løpet av få år vil en høy andel av ladestoppene være unnagjort i løpet av tiden det tar å besøke toalett eller spise, legger han til.

Bensinpumper på baksiden

Dette er et pilotprosjekt for hvordan fremtidens hurtigladestasjoner kan se ut. Her er det seks lynladere og seks drivstoffpumper med både diesel, 95 og 98 oktan bensin.

Foreløpig er det langt flere som fyller på baksiden, men de har også høyere kapasitet på grunn av kortere fylletid.

Circle K er den første aktøren som faktisk har fjernet drivstoffpumper og erstattet dem med ladestasjoner.

60 sitteplasser

Fremtidens ladekunder kan være attraktive for servicemarkedet i fremtiden. Å lade mens man likevel gjør noe annet, er å foretrekke for mange.

Circle K løser dette med en fristende restaurant med 50 sitteplasser i andre etasje, og flere godstoler og sittegrupper nede. Lett tilgjengelige stasjoner ved viktige butikker er også gode løsninger.