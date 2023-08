Parkering for elbil

Elektrisk «folkeferge» på vannet i Arendal: Hyke vil ta tilbake de norske vannveiene tilbake

TAKE A HYKE: Denne nykommeren, designet av Bård Eker og hans team, kan du ta både morgen og kveld dersom du er i Arendal til uka. Det blir også egen lansering der. Foto: Hyke

Første båt, bygget i Norge, er sjøsatt. Nå glir den lydløst rundt og skal frakte skuelystne og andre passasjerer fra kai til kai under Arendalsuka.

– Hyke Shuttle 0001 er resultatet av fem års intens forskning og utvikling. Nå er den endelig klar for lansering, sier Bjørn Utgård, konsernsjef i Hyke.



Du har kanskje ikke hørt om selskapet enda, men det har de for lengst gjort på den andre siden av Atlanterhavet og nedover langs elvene i Europa.

I november ble nullutslippsfartøyet fra Hyke kåret av Time Magazine til en av de 200 beste oppfinnelsene i 2022.

Og Paris har allerede bestilt fire elbåter til OL neste sommer. Disse skal frakte passasjerer på Seinen for å hindre trafikkork i gatene.

– Det er veldig inspirerende å få en slik kåring, men enda viktigere å vinne Paris-kontrakten, sa Utgård til Teknisk Ukeblad i vinter.

Ta fergen morgen og kveld

Da var fortsatt ingen båt ferdigbygget, men det er det nå. Og du kan attpåtil få kjøre den dersom du befinner deg i nærheten av Arendalsuka 14.–18. august.

– Vi gleder oss til å ønske reisende om bord i Hyke Shuttle 0001 under Arendalsuka, sier Utgård som selv kommer til å være i sørlandsbyen.

UT PÅ SJØEN: Konsernsjef i Hyke, Bjørn Utgård, inviterer alle som vil til å ta en tur med Hyke Shuttle 0001 på vannet utenfor Arendal

Han forteller at det er mulighet til å ta ferga i Arendal hver morgen og hver kveld til uka.

Og ikke minst så blir det lansering tirsdag 15. august klokka 10.30, på brygga utenfor det gamle rådhuset i Arendal.

Lydløs har også invitert Utgård til å fortelle om prosjektet torsdag 17. august fra 12-13. Adressen er Rådhusgata 4.



Etterpå blir det prøvetur på fjorden, og det meldes at det ikke er noen påmelding her.

Skal masseproduseres

De har tenkt helt nytt i Hyke, et selskap i Eker Group. Designer Bård Eker er mannen bak blant annet Hydrolift, båter viden kjent for sine kjøreegenskaper og ytelse.

Denne gangen har han sammen med sitt designteam tegnet en nullutslipps passasjerbåt som kan ta 50 personer – og som kan masseproduseres.

– Vi ser for oss at vi i en tidlig fase kan bygge 15-20 båter i året, men at vi framover kan komme opp i 100, sier Utgård.

Poenget er å tenke mer industrielt og få ned kostnaden per enhet.

– Det finnes et kjempestort marked både i Europa og USA.

Passasjerbåten, som foreløpig er bygget i ett eksemplar, er 15 meter lang og 5,7 meter bred.

– Dette gir veldig god stabilitet, sier Utgård som legger til at båten hverken er laget for å gå raskt eller på åpent hav. Fergen er ment å gå «innenskjærs» i det han kaller for beskyttet farvann.

De er rundt 25 personer som til sammen jobber på prosjektet, og ifølge Utgård har Eker gitt den nye båten kallenavnet «den hvite svane».

Miljøvennlig design

Materialet den bygges i er kompositt kjent for å være både lett og solid på en gang.

Hyke-båten er mye lettere enn vanlige ferger og veier kun 11 tonn også fordi den er bygget slik at den automatisk lader hver gang den legger til ved en docking-stasjon som de kaller den spesialdesignede bryggen.

Dermed trenger den heller ikke et tungt batteri i skroget slik større elektriske ferger har.

Hyke utvikler også sin egen autonome navigasjonsteknologi, noe som bygges inn i alle båter.

Det betyr at en gang i fremtiden kan disse båtene kjøres uten kaptein, men dette skjer først etter grundig testing av systemet i Haugesund på nyåret.

Med sin nye, elektriske ferge ønsker Hyke intet mindre enn å revolusjonere urban mobilitet for alltid, ved å flytte mye mer av passasjertrafikken over på vannveiene.

– Vi må kutte CO2-utslipp, vi må redusere kø på vei og vi må revitalisere byen. Og revitalisering av byen betyr ofte å utvikle nye boligområder og kontorer ved vannkanten, noe som igjen reiser nye transportutfordringer og muligheter, sier Utgård.

Han minner om at de fleste større byer i inn- og utland er bygget langs en elv eller sjø, og at vannveien fra gammel av gjerne var raskeste rute i mange byer.

Nå vil Hyke ta disse vannveiene tilbake.