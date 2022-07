Lokker med 61 mil rekkevidde: Hyundai Ioniq 6: Blant de mest effektive i klassen

Hyundai Ioniq 6 skal kunne klare over 600 kilometer på en lading.

For to uker siden presenterte Hyundai sin neste elbil, Ioniq 6 for omverdenen. Da ble det klart at den sørkoreanske produsentene har lagt store ressurser i å gjøre nykommeren så aerodynamisk og energieffektiv som mulig.

Blant annet ble det fortalt at bilen har en CD-verdi på lave 0,21. Til sammenligning har for eksempel Mercedes supertestbil EQXX, som nylig klarte 1200 kilometer på én lading, 0,17 i CD.

CD (coefficent of drag) er en måleverdi som sier noe om bilens aerodynamiske egenskaper. Flere faktorer påvirker denne verdien, blant annet karosseriformen. Smale spalter reduserer virvler og gir lavere luftsmotstand. Utformingen av understellet påvirker også verdien.

God rekkevidde og rask lading

Nå har Hyundai sluppet flere detaljer rundt Ioniq 6. Og arbeidet med aerodynamikk betaler seg i form av et estimert forbruk på under 1,4 kilowattime per mil med minste batteripakke og 18 toms hjul.

Det vil isåfall gjøre bilen til en av de aller mest effektive i klassen.

Bilen kommer med to batteripakker på henholdsvis 53 og 77 kilowattimer (kWt). Med den største skal Ioniq 6 klare 610 kilometer etter WLTP-skalaen i Longe Range-versjonen med bakhjulstrekk.

Bilen har i likhet med Ioniq 5 potensial for rask lading. På en lynlader som leverer 350 kilowatt, skal Ioniq 6 kunne lades fra til til 80 prosent på bare 18 minutter under optimale forhold.

Dette muliggjøres via Hyundais dedikerte elbilplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform), som støtter lading både på 800 og 400 volts infrastruktur. Hyundai skriver i en pressemelding det ikke trengs ekstra komponenter eller adaptere, og at bilen bytter sømløst mellom systemene.

Så gjenstår det å se om dette samsvarer med virkeligheten. Ioniq 5 har også 800 voltssystem, men viste seg å lade langt tregere enn oppgitt da vi testet bilen. Du kan lese mer her.

Ny storstilt videokampanje

Ioniq 6 fås med både for- og bakhjulstrekk. Med største motorutrustning yter bilen 325 hestekrefter og 605 newtonmeter dreiemoment. Det gir en akselerasjon fra null til 100 på 5,1 sekunder.

En akselavstand på 2,95 meter borger for god innvendig plassutnyttelse. Hele bilen er 4,85 meter lang, 1,88 meter bred og 1,49 meter høy.

Hyundai er blitt kjent for sine storstilte videokampanjer, senest i forbindelse med lanseringen av arbeidet med å lage robottaxi av suksessen Ioniq 5, som ble kåret til årets bil i verden tidligere i år.

Sørkoreanerne slår på stortromma med Ioniq 6 også. I en 12 minutter lang video blir vi kjent med klesdesigneren Mia og hennes kolleger Fredrik og Joane, som viser hvordan bilen kan brukes som arbeidsplass.

Endrer lyset etter hastigheten

I likhet med Ioniq 5, byr Ioniq 6 på V2L-teknologi (Vehicle-to-Load). Det betyr at man kan benytte strøm fra bilen til å drive ethvert elektrisk apparat. Bilen har en helt vanlig stikkontakt under baksetet, og kan også leveres med et utvendig adapter som plugges inn i Type2-kontakten.

På den litt mer kuriøse siden kommer Ioniq 6 med et interiørlys som endres etter hvilken hastighet man kjører i. Den har også lyddesign som endrer volum etter kjørestatus.

– Ioniq 6 kobler en følelsesmessig sammenheng av funksjonalitet og estetikk, sier toppsjef og leder av Hyundai Design Center, SangYup Lee.

Av mer praktisk art kommer sedanen med smart berøringsskjerm-dashbord som integrerer en 12-tommers infotainmentskjerm og et 12-tommers digitalt instrumentpanel som kan tilpasses etter eget ønske.

Infotainmentsystemet gir rekkeviddeinformasjon i sanntid basert på gjeldende batteristatus, og systemets tilkoblede tjenester kan også hjelpe til med å søke opp og planlegge den beste ruten inkludert ladestopp underveis.

Apple CarPlay og Android Auto skal fungere sømløst på den store skjermen, og det er også støtte for flere samtidige Bluetooth-tilkoblinger, slik at to enheter kan pares samtidig – én for telefonsamtaler og én for musikkstreaming.

Støtter trådløsIONIQ 6 er den første bilen fra Hyundai som byr på OTA-oppdateringer (over-the-air) for en rekke av bilens kontrollenheter. Det betyr at bilen ikke bare kan få trådløse oppdateringer av navigasjon- og infotainmentsystemet, men at den også støtter oppdateringer av styringsenheter for blant annet elektriske komponenter, autonom kjøring, batteripakken og mer. Dette for å sikre en enda tryggere og bedre kjøreopplevelse.

Ioniq 6 er utstyrt med neste nivå av Hyundai SmartSense, Advanced Driver Assistance Systems, som skal sørge for høy sikkerhet og bekvemmelighet på veien.

Highway Driving Assist 2 (HDA 2) hjelper til med å opprettholde en innstilt hastighet og avstand til bilen foran når du kjører på motorvei. Systemet hjelper dessuten til med å sentrere Ioniq 6 i kjørefeltet, også gjennom svinger. I tilfelle bilen ved siden av kjører veldig nærme, hjelper HDA 2 til med å justere bilens bane, for å unngå farlige situasjoner. Under gitte forhold vil Ioniq 6 også kunne skifte kjørefelt automatisk.

Smart Cruise Control (SCC) hjelper til med å holde avstanden til bilen foran og kan også tilpasse seg førerens kjørestil. Når SCC er inaktiv, lærer funksjonen førerens kjørestil. Når SCC er aktivert, stopper funksjonen innlæringen og kjører automatisk ved å etterligne den innlærte kjørestilen.

Nykommeren fra Hyundai har produksjonsstart i løpet av høsten. Endelig tidspunkt for markedslansering er ikke satt ennå.