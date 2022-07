Hyundai Ioniq 5 N kommer i 2023: Hyundai viser nye sportskonsepter

FOR ENTUSIASTENE: N 74 Vision (til venstre) og RN22e er de foreløpige navnene på de to siste tilvekstene fra Hyundais performance-avdeling N.

Samtidig bekreftes det at suksessen Ioniq 5 kommer i en sportsversjon neste år.

Mens mange andre nyter late feriedager, holder sørkoreanske Hyundai trykket oppe. Tidligere denne uken lanserte de sedanen Ioniq 6, som blir tilgjengelig for bestilling til høsten.

Nå viser selskapets sportsdivisjon, som bare heter N, frem sin elektrifiseringsvisjon.

De to konseptbilene RN22e og N Vision 74 er rullende laboratorier som ifølge Hyundai skal demonstrere selskapets ambisjon om å være en leder på nullutslippsmobilitet, heter det så fint i en pressemelding.

Med «rullende laboratorier» menes at bilene brukes til å teste ut nye teknologier og funksjoner før de implementeres i fremtidige produksjonsmodeller.

Deler mye med Ioniq 6

Helelekriske RN22e er bygget over samme lest som Ioniq 6 og den avanserte elbilplattformen E-GMP som grunnlag.

De sportslige ambisjonene understrekes av en sylfrekk hekkspoiler med finner på sidene og selvfølgelig ytelser som langt overgår den konvensjonelle modellen.

RN22e er utstyrt med én motor over hver hjulaksling, som tilsammen yter 430 kW. Det tilsvarer noe sånt som 576 hestekrefter. Dreiememontet er massive 740 newtonmeter (Nm).

Null til 100 er ikke oppgitt, men det opplyses ihvertfall om at toppfarten er over 250 kilometer i timen.

SPORTSALIBI: Sett fra siden er det ikke vanskelig å se slektskapet til Ioniq 6.

Bilen får i likhet med Ioniq 6 en batteribakke på 77,4 kilowattimer som støtter både 400 og 800 volt-systemer ved ladepumpen. Dermed skal den kunne lades fra ti til 80 prosent på 18 minutter.

RN22e er 4,9 meter lang, to meter bred og 1,48 meter høy. Akselavstanden er 2,95 meter.

HYLLEST: N 74 Vision er inspirert av konseptbilen Pony Coupé fra 1974.

Hyllest til motorsportarven

N Vision 74 kombinerer elbilteknologi med et hydrogenelektrisk system. Bilens har fått retrodesign inspirert av det sørkoreanske selskapets lange motorsportsarv og er samtidig en hyllest til konseptbilen Hyundai Pony Coupé fra 1974.

Denne bilen får enda skarpere ytelser enn RN22e med over 670 hestekrefter og et dreiemoment på over 900 Nm

– RN22e og N Vision 74 spiller en viktig rolle i den strategiske utviklingen av hele vår produktportefølje, særlig for elektriske biler med høy ytelse, sier Hyundais visepresident og leder for kundeopplevelser, Thomas Schemera.

I kjent stil følges Hyundais presentasjon av en over middels forseggjort video. Du kan se hele herligheten og få vite mer om bilene og selskapets filosofi i vinduet under..

Som vanlig blir det interessant å se i hvor stor grad de to sportsbilene vil avvike fra konseptene når og hvis de settes i produksjon. Begge ser ihvertfall ganske raffe ut nå.

Tre grunnpilarer

I den elektriske fremtiden vil Hyundais N-divisjon fortsette å jobbe etter sine tre grunnpilarer; corner rascal (en tight og perfekt balansert maskin gjennom svingene), racetrack capability (alle N-modeller er bygget for å kunne kjøres rett på bane) og everyday sportscar (en sportsbil for alle typer behov, ikke bare dager på banen).

– På bare syv år har Hyundai N blitt det performance-merket som er i raskest bevegelse, sier toppsjefen for N Brand Management og Motorsport i Hyundai, Till Wartenberg.

– N flytter seg raskt fremover for å sette nye standarder i bærekraftig «high performance». Det er med entusiasme vi begir oss ut på elektriske biler med høye ytelser, og vi vil jobbe med kreativitet, ingeniørekspertise og konkurranseånd, fortsetter han.

Hyundai Ioniq 5 N kommer i 2023

Allerede neste år kommer den første elektriske N-modellen på markedet. Da rulles en sportsversjon av storsuksessen Hyundai Ioniq 5 ut globalt.

Flere detaljer om Ioniq 5 N slippes først på et senere tidspunkt, heter det i pressemeldingen fra Hyundai.

Ioniq 5 har solgt godt i Norge og ble også kåret til årets bil i verden på vårparten.