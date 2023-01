Volkswagen bekrefter: ID. Buzz kommer i camper-utgave

KOMMER SOM HIPPIE-CAMPER: Den elektriske flerbruksbilen fra Volkswagen kommer i en utgave som virkelig gjør den til en flerbruksbil. Nå har Volkswagen bekreftet av ID. Buzz kommer i en camper-variant. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

ID. Buzz kommer i forlenget sjuseter-utgave, og en GTX-variant får kraftigere motor og firehjulstrekk. Dessuten varsler VW at den etterlengtede camperen kommer – i 2025.

Dette fortalte Volkswagen-sjef Kai Gruenitz under den europeiske Car of the Year-kåringen, skriver Broom.

Der var nettopp ID. Buzz en av finalistene – og den store forhåndsfavoritten til å stikke av med den gjeve prisen.

Buzz måtte imidlertid nøye seg med andreplassen, for europatittelen gikk nokså uventet til en amerikaner ved navn Jeep Avenger:

Men Volkswagen benyttet uansett Car of the Year-fesjået til å fortelle om planene for ID. Buzz fremover.

FLERE FARGER FORVENTET: Og nå har VW-sjefen varslet at det kommer flere valgmuligheter enn i dag, i tillegg til å friste med et knippe andre nyheter om den elektriske flerbruksbilen fremover.

Spekulasjonene bekreftet

Og den mest gledelige nyheten for de mange blant oss som har nostalgiske følelser for den gamle folkevognbussen, var nok at det nå må anses som bekreftet at ID. Buzz kommer i camper-variant.

Allerede da nyheten om at den legendariske gamle «hippie-bussen» fra Volkswagen skulle komme i elektrisk utgave i 2018, spekulerte vi i (og nærmest krevde) at den også måtte komme i camper-utgave.

En camping-innredet, elektrisk og moderne hippie-buzz er det nok mange som kan tenke seg, men aberet er at vi ifølge VW-sjefen må belage oss på å vente et par år til.

Flere fargevalg og flere seter

Buzz-modellen som kom til Norge i høst, kom kun som femseter med bakhjulstrekk.

Fremover kan vi imidlertid vente oss dette fra ID. Buzz, ifølge Gruenitz og Broom:

I løpet av 2023 kommer en GTX-utgave mer firehjulsdrift som får 335 hester, altså betydelig mer enn dagens variant, som har 204.

I tillegg vil denne komme i flere farger, ha flere utstyrsalternativer og endringer i interiør.

Det kommer dessuten en sjusetersutgave som blir en kvart meter i lengden sammenlignet med dagens variant. Her skal man også kunne ta ut setene, og de vil være vendbare, slik at passasjerene kan sitte mot hverandre.

Det ligger også i kortene at ID. Buzz vil komme i en utgave med en kraftigere batteripakke, ventelig rundt 100 kilowattimer.

I tillegg kan det tenkes at den også vil komme med i en rimeligere utgave enn modellen som allerede er på markedet, og som i så fall ganske sikkert vil bli en del billigere.

Eller mindre dyr, som noen sikkert vil hevde er mer presis språkbruk.