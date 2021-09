ID.Life: Billig småbil fra VW med solid rekkevidde

Skal koste 220.000 kroner. Men du må ta med skjerm selv...

VW viser sin tolkning på en elektrisk småbil på IAA-messen i München i form av ID.Life. Den blir på størrelse med Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Audi A1 og Seat Ibiza. Den er 4,09 meter lang (fire cm lenger enn VW Polo), og dette blir bilen som skal oversvømme bygatene i Europa.

De fleste tror den vil kunne hete ID.2, men konseptet heter foreløpig ID.Life, og ser litt ut som en tysk tolkning av den folkelige og romslige Citroen C4 Cactus. Det er altså snakk om en liten 5-dørs crossover med litt bakkeklaring og skikkelig akselavstand på 2,65 meter, for å gi god plass i kupeen og ikke minst stabile høyfartsegenskaper.

Og det bør være lett å få den opp i den nye normalen som virker å være 160 km/t. Den har nemlig 172 kW/234 hk og 219 Nm som i dette tilfellet skal drive forhjulene. ID.3 driver som kjent bak. De sender loppa fra stillestående til 100 km/t på 6,9 sekunder.

Batteriet på 54 kWt skal ha 40 mil rekkevidde. Det er langt bedre enn konkurrentene fra Stellantis.

Når vi eventuelt får se den, er litt i det blå fortsatt. Det har vist seg å være vanskelig å bygge en liten elbil billig nok til at kundene vil ha den.

Panser og tak vevd av gamle flasker

Konseptet bruker uvanlige materialer. Tak og panser er laget av et luftfylt stoff som er laget av gamle plastflasker og festes til karosseriet etter ziplås-prinsippet. Taket kan dermed tas av enkelt og kjapt, og man sitter igjen med en targa-bøyle bakerst. Det blanke i lakken skal være fremstilt av flis sammen med organisk herder. Interiøret består av treverk og eco-velour – hva nå enn det er.

Dekkene skal inneholde bio-olje, naturgummi og risskall. Speiler er det ikke, verken innvendig eller utvendig. Hvor visningen skal foregå, vet vi ikke. For skjermer finner vi ikke.

Ungdomsbil

Konseptet viser med all tydelighet at dette er en billigbil. Her er det til og med et enklere interiør enn i Tesla Model 3. Kun et ratt med en superenkel stripe med de nødvendigste beskjeder over rattet, som er av flystikke-typen.

Resten kommer på head up-display eller medbragt mobil eller tablet som du enkelt monterer på ei hylle på dashbordet. Punktum.

Men du kan enkelt gjøre kupeen om til en minikino eller spillsal for to. Setene, som nærmest er to benker, kan i en håndvending gjøres om om til en slags toseters chaiselong ved å legge ned forsetene og dermed bruke baksiden på ryggene som en forlenget sittepute. Det følger med spillkonsoller i bilen, samt et lerret man kan trekke opp fra dashbordet.

Du kan koble til andre spillkonsoller i bilen, og det finnes et 230 volt-uttak for dette.

En produksjonsbil vil trolig få mer konvensjonelle løsninger, som vanlige dørhåndtak, speiler, et vanlig ratt og normale seter.

