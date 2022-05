Det er veldig lurt å installere ladeboks, men: Ikke forbud mot å lade med stikkontakt

FORTSATT LOVLIG, MEN IKKE NØDVENDIGVIS LURT: Det tryggeste alternativet for hjemmelading er å installere ladeboks, men selv om bransjeforskriften NEK 400 nå skjerper reglene for nye installasjoner rettet mot hjemmelading, er det ikke forbudt å lade på «gamlemåten».

Men dersom du skal installere ny ladeløsning hjemme, er ladeboks snart eneste lovlige løsning.

I dag har mange lest nyheter om at det nå er slutt på stikkontakten for elbillading.

Bakgrunnen er at den såkalte NEK 400, er kommet i ny utgave.

NEK 400 utgjør den forskriftsmessige standarden for elektriske lavspenningsinstallasjoner, og 2022-utgaven strammer inn reglene for å installere stikkontakter og industrikontakter dersom formålet er elbillading.

Endringen gjelder fra 1. juli, men gammel norm kan benyttes ut 2022.

Men det betyr likevel ikke at det fra 1. juli er forbudt å nødlade fra stikkontakten om situasjonen skulle kreve det og gjøres på mest mulig forsvarlig vis.

Elbilforeningen: Anbefaler ladeboks for regelmessig lading

– Endringen i NEK 400:2022, som gjelder elektriske lavspenningsinstallasjoner, består i at det ikke lenger er lov å installere en jordet husholdningskontakt for bruk til daglig / regelmessig lading av elbil, sier Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Han er seniorrådgiver i Elbilforeningens fagavdeling, og er tydelig på at det er fornuftig, og absolutt å anbefale, å få installert ladeboks.

ANBEFALER LADEBOKS: Elbilforeningens Ståle Frydenlund.

– Og dersom lading er formålet med en ny installasjon, må du installere en ladeboks med Type 2-kontakt.

Ingen tilbakevirkende kraft

– Den nye standarden gjelder kun nyinstallasjoner, og har ikke tilbakevirkende kraft. Den påvirker dermed ikke etablerte ladepunkter. Endringen betyr heller ikke at det er forbudt å nødlade ved hjelp av eksisterende jordet husholdningskontakt, påpeker Frydenlund.

Dersom du har tilgang til en jordet husholdningskontakt, som følger kravene i tidligere NEK 400-standard, kan du altså fortsatt benytte deg av den til det vi gjerne kaller nødlading – for eksempel hos svigermor eller på hytta.

Eksisterende retningslinjer for lading med stikkontakt finnes her.

TRYGGERE OG RASKERE: Å benytte seg av ladeboks er både tryggest og raskest med tanke på ladehastighet.

Ladeboks tryggest

– Slik vi vurderer oppdaterte NEK 400:2022-standarden, innebærer den en fornuftig innstramming. Den er helt i tråd med vårt råd om å installere ladeboks der du lader elbil regelmessig, understreker Frydenlund.

Han viser til at at elektronikken i ladeboks gjør at den er den tryggeste løsningen, fordi den hindrer deg i å gjøre brukerfeil og har innebygde sikkerhetsmekanismer som stopper lading dersom det skulle oppstå feil på kursen.

– Med en ladeboks får du dessuten både trygg og vesentlig raskere lading enn med stikkontakt, tilføyer han.

De fleste norske elbilister har allerede installert ladeboks hjemme, viser Elbilforeningens årlige spørreundersøkelse, «Elbilisten».

Det har vært en markant økning i andelen som har ladeboks hjemme de siste årene.

Hele 83 prosent av de over 16.000 respondentene til «Elbilisten 2022» oppgir at de har ladeboks hjemme.