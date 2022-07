Kuberg Freerider elektrisk cross-moped: Innsprøytning for adrenalinjunkies

MOROSYKKEL: Kuberg Freerider er en elektrisk motocross-sykkel som trives best ute i terrenget med en person uten frykt bak styret.

Lyst på en råtøff elmoped som du kan også herje med ute i terrenget? Da kan Kuberg Freerider være noe for deg.

På elektromobilitetskonferansen EVS35 på Lillestrøm nylig ble det utstilt en flere tøffe elsykler, elmotorsykler og mopeder som man kunne prøve på messa.

Men en som virkelig skilte seg ute i mengden var en elmoped fra tsjekkiske Kuberg.

Lovlig til gatebruk

Freerider, som den heter, er en elektrisk motocross-moped som i motsetning til de fleste cross-sykler lovlig å registrere til gatebruk.

Og som du sikkert skjønner ut ifra navnet: Freerider er ingen by-cruiser for hipsterne, men heller en fullblods cross-sykkel for adrenalinjunkies.

Den er nok ikke ment som en pendlersykkel, men hvis du likevel vil bruke den til det – ja, da kan du jammen ha det moro på vei til og fra jobben.

GROVT OPPSETT: Mye dempervandring og høy bakkeklaring er perfekt for kjøring ute i terrenget. Rammet er laget av stål og pulverlakkert to ganger for å tåle røff bruk.

Grov terrengsykkel

Kuberg Freerider kommer i tre varianter for tilpasset ulik kjørestil og bruksområde.

Man kan velge mellom standard 20”/20”, 24”/24” eller såkalt “mullett-oppsett” med 26”/24” tommers hjuloppsett foran og bak.

Sistnevnte er tiltenkt de som virkelig dras mot grov terrengkjøring.

Samtlige hjulstørrelser kommer med grove Maxxis Creepy Crawler 2,5 tommers terrengdekk som standard.

MYE VANDRING: Freerider kan utstyres med enten 180 eller 200 millimeter vandring på gaffel for å ta imot virkelig store slag.

Foran finner du en Manitou dobbelkrone-gaffel, og du kan velge mellom 180 millimeter eller 200 millimeter dempervandring.

Bak er det valgt en DNM Burner-RCP coildemper framfor luftdemper for å kunne ta imot slag. Coildempere er kjent for å ha bedre demping mot småslag, tåler røffere behandling over tid og er mindre vedlikeholdskrevende enn en luftdemper.

Sjekk videoen under for å se hvor mye moro man kan ha med denne sykkelen!

Kraftpakke

Enten om du har lyst til å dra nedover gata på bakhjulet, eller satse på store terrenghopp, er det mer enn nok kraft her for å få det til.

En 48 volts motor leverer 8 kW som gir en toppfart på 70 km/t, og man kan oppgradere styringsenheten til å levere 12 kW – mest for de uten frykt.

Med en totalvekt på 36 kilo, sier det seg selv at her går det unna.

En 22,2 Ah litium-ion polymert batteri gir en times kjøring med gassen på maks. Høres det litt lite ut, er det kanskje en trøst at sykkelen kan lades fra 0-80 prosent på én time, ifølge produsenten.

MINIMALT: Setet har plass til en og byr på begrenset komfort. Men ute i terrenget sitter man ganske lite uansett.

Monstertruck

På EVS35 rakk undertegnede, som tilfeldigvis er en selverklært terrengsykkel-nerd, en rask prøvetur på messeområdet. Og det ble en hårete opplevelse.

Jeg ble advart på forhånd, og importøren Jarle Haarseth fra el-scootern.no tok ikke feil:

Kuberg Freerider drar lett på bakhjulet fra stillestående, og jeg som er vant til elektriske tråsykler, fikk nok å håndtere.

Byggekvaliteten virker meget solid, alt er dimensjonert som en monstertruck.

Denne skal tåle både hopp og tryn, og jeg tipper man kan foreta en del uventede turer over styret uten fare for mer enn noen lakkskader.

Og da snakker vi selvsagt bare om skadene på sykkelen. Hvordan det eventuelt går med føreren er selvsagt en annen skål.

De 203 millimeter Tektro-bremsene tok i såpass at jeg låste både for- og bakhjulet i fart. På tørr asfalt er nok ikke dekkene i sitt ess, og de skrenser lett.

Men i terrenget er nok dette et minimumskrav, og det er nesten overraskende at sykkelen ikke er utstyrt med 220 rotors foran og bak. Stoppekraft får man aldri nok av.

GUL HJELM, GUL HJELM! Mann 50 ble plutselig 20 år yngre på en Kuberg Freerider. Like greit at Elbilforeningens Martin Thronsen ikke fikk teste den i terrenget. Han hadde garantert skadet seg.

Kostbar

Sykkelen koster fra cirka 70.000 kroner og leveres etter bestilling. Den høye prisen skyldes nok valget av dyre deler som skal tåle juling, og den solide byggekvaliteten.

Men tatt i betraktning at den en fulldempet elsykkel fort koster over 100.000 kroner uten å ha valgt toppmodellen, synes vi kanskje ikke at 70 laken er så avskrekkende likevel.

Om vi fikk lyst på en? Gjett om!