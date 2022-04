Stor respons i markedet på Enova-støtte til elmoped/MC: – Det villeste jeg har sett noen gang

TUNG RESPONS: Selger Gunnar Falk ved MC-sjappa Crosscenteret Snellingen AS i Oslo er overveldet over responsen fra kundene etter nyheten om Enova-støtte ved kjøp av elektriske tunge og lette motorsykler, samt elmopeder. Her viser han frem et eksemplar fra den amerikanske elmotorsykkelprodusenten Zero. Foto: Martin Thronsen/elbil.no

Markedet responderte umiddelbart etter nyheten om Enova-støtte ved kjøp av elektriske motorsykler og mopeder.

– Det smalt i forrige uke. Det rant på med henvendelser både på mail og telefon og i butikken. Og mange har skrevet kontrakter allerede, forteller selger Gunnar Falk ved Crosscenteret Snellingen AS på Furuset i Oslo.

De selger både fossildrevne og elektriske tohjulinger – alt fra mopeder og scootere til tunge motorsykler – i alle former og fasonger.

Noen hundre meter nedi gata ligger Lazy Boyz, Harley-Davidson-butikken i Oslo. Også her har de et visst elektrisk MC-utvalg, i form av den mye omtalte LiveWire, og også her har de merket Enova-effekten:

– Etter at nyheten ble kjent har vi antagelig hatt flere henvendelser om prøvekjøring av LiveWire enn vi hadde gjennom hele sesongen i fjor, rapporterer selger Torill Tollefsen ved Lazy Boyz AS.

LIVLIG FOR LIVEWIRE: Torill Tollefsen, selger hos LazyBoyz, har hatt stor pågang fra prøvekjøringslystne kunder den siste uken.

Inntil 25.000 kroner tilbake

For litt siden kom altså nyheten om at Enova lanserte en støtteordning for å få fart på utviklingen for utslippsfrie tohjulinger:

Fra og med nå, og i en tidsramme som foreløpig er uklar, får du refundert 3500 kroner fra Enova hvis du kjøper ny elmoped, 15.000 for lett elmotorsykkel – og 25.000 kroner hvis du satser tungt og går for en splitter ny tung elmotorsykkel.

– Veldig gledelig og totalt overraskende. Det var en liten bombe. Men vi forstår jo hvorfor, sier Gunnar Falk ved Crossenteret Snellingen.

Han sikter til motordrevne elektriske tohjulinger aldri har vært i nærheten av å få et tilsvarende momentum som elbilene har fått her i landet:

For mens elbiler utgjorde 64,5 prosent av nybilsalget i Norge i 2021, er salget av elektriske motorsykler og mopeder fortsatt beskjedent – og det trengs flere modeller på markedet.

– Det trengs litt hjelp her i starten for å få folk til å vurdere disse syklene. Og det fungerer allerede. Vi ser at mange kunder nå plutselig har begynt å orientere seg i det elektriske tohjulingssegmentet etter Enova-nyheten, fastslår Falk.

I tillegg er prisnivået på de elektriske syklene fortsatt relativt høyt sammenlignet med de fleste fossile MC-ene. Også slik sett kan støtten være ekstra kjærkommen for dem som vurderer å våge seg over på en ny drivlinje.

Lite marked foreløpig

Forrige uke kunne vi fortelle at den italienske elmotorsykkelprodusenten Energica får norsk forhandler:

Det betyr at det akkurat nå er tre merker som satser på tung, elektrisk MC som har forhandlere i Norge.

Det finnes langt flere merker og modeller i det internasjonale markedet, men foreløpig er det en jobb i seg selv å få dem til Norge for vanlige kunder, som dermed ikke har enkel tilgang til basistjenester som service og garanti.

Etter at Enova lanserte støtte på inntil 25.000 kroner, er de elektriske tohjulingene i ferd med å bli revet vekk fra lageret hos importør Erling Sande AS.

ENOVA-EKSPLOSJON: – Det villeste jeg har sett noen gang gjennom mine 21 år i denne bransjen, sier Morten Gjestad, salgssjef for MC og moped ved Erling Sande AS om responsen fra kundene den siste uken.

– Markedet har nærmest eksplodert. Responsen fra kunder og forhandlere er det villeste jeg har sett noen gang gjennom mine 21 år i denne bransjen, sier Morten Gjestad, salgssjef for MC og moped ved Erling Sande AS.

Importøren har det amerikanske elmotorsykkelmerket Zero i stallen, og har et bredt forhandlernettverk over hele landet, noe som gjør sistnevnte til det kanskje enkleste elektriske MC-merket å få tak i om du ikke bor i Bergen eller Oslo.

I tillegg har Erling Sande det kinesiske merket NIU, som produserer elmopeder og scootere.

Og tar man en titt på importørens nettside, har de allerede gjort sitt for å melke den elektriske kua fra Enova ytterligere.

Der har man nemlig satt på stickere med beløpet man kan få tilbakeført som miljørabatt på hver enkelt elektrisk modell.

Jobber med å skaffe flere varer

Gjestad forteller at store deler av lageret ble revet vekk bare timer etter at nyheten kom. Men det er fortsatt muligheter å sikre seg elmotorsykler og elmopeder med Enova-støtte.

– Vi jobber på spreng med å få tak i nok varer til å dekke etterspørselen, sier han.

Importøren i Drammen er en av få aktører med elektriske tohjulinger i alle segmenter og klasser, fra moped til tung MC og scooter-modeller.

NIU har scootere i både mopedklassen og i lett MC-klassen. Zero Motorcycles tilbyr lett MC og tung MC.

Men på tross av at det er mest Enova-støtte å hente ved kjøp av tung og lett MC, har den største salgsboomen den siste uken vært på de elektriske mopedene.

– Grunnen til at det nå er moped som tar det meste av salget, er fordi det er de syklene som er tilgjengelige akkurat nå. Det kommer flere lette og tunge elektriske motorsykler i mai og juni, sier Gjestad.

Psykologisk hjelp

Tilbake på Harley-Davidsons Lazy Boyz sitter Torill Tollefsen på en elektrisk Livewire.

– 25.000 er penger, det.

ENOVA-EFFEKT: Torill Tollefsen ved Lazy Boyz i Oslo merket godt at kundene fikk med seg nyheten om Enova-støtte.

Sykkelen hun sitter på har en utsalgspris på 314.900. Selv om Harleys lyn av en elektrisk MC har blitt satt betydelig ned i pris i det amerikanske hjemmemarkedet, har dette foreløpig ikke skjedd her hjemme.

– Med Enova-støtten kommer den under 300.000, og det er klart det er psykologisk lettere for mange å kjøpe en sykkel under 300.000 enn over.

Det er bare Lazy Boyz i Oslo og Harley-Davidson Bergen som per i dag har lov å selge nye LiveWire-sykler i Norge.

– Dette er jo fantastiske sykler å kjøre, så det er veldig gøy at Enova-støtten nå får flere til å komme å prøvekjøre dem, sier Tollefsen.

Lett elektrisk MC/scooter som pendlersykkel

Hos Crosscenteret Snellingen bekrefter selger Gunnar Falk at det største trøkket den siste uka har de faktisk sett på elmopedfronten, selv om Enova-støtten her bare er på 3500 kroner.

– De har en makshastighet på 45 km i timen, og kan kjøres på mopedførerkort eller vanlig bilførerkort. De er ganske hyggelig priset i utgangspunktet, og de har jo allerede momsfritak.

BESTSELGEREN: Gunnar Falk viser frem elmopeden fra NIU. I bagrunnen en tung elektrisk MC fra Zero.

Han viser oss bestselgeren deres i dette segmentet, en elmoped fra NIU.

– I europeiske land ellers koster denne 3300 euro, mens her i Norge er veiledende pris på den, ferdig med klargjøring og vrakpant, 25.000 kroner. Så da får du den nå med Enova-støtten for 21.500 kroner, med garantier og alt.

Elmopeden har en oppgitt rekkevidde på syv-åtte mil under ideelle forhold.

– Vi liker alltid å gå ut fra egen erfaring, og fem mil går den i hvert fall trygt, med en voksen mann på og full gass hele tiden.

Elmopedene lades trygt fra vanlig stikkontakt.

– De trekker ikke mer en 350 watt fra nettet, og man kan lade batteriet mens det sitter i scooteren, eller man kan ta batteriet inn og lade det for eksempel på kontoret.

I tillegg har elmopeden mobildata og GPS.

– Akkurat som en moderne elbil er disse alltid koblet opp, og du kan følge med på ladestatus og se hvor du har kjørt – og hvis noen så mye som rører scooteren din får du det opp på mobilen. Et helt topp moderne kjøretøy, ikke verst for litt over 20.000 kroner, skryter Falk.

Mest å hente på lett el-MC/scooter

Prosentvis er den største gevinsten å hente i det elektriske lett MC/scooter-segmentet.

Disse er i utgangspunktet relativt lavt priset, samtidig som man altså kan få 15.000 kroner tilbake i Enova-støtte.

Her er et eksempel på en slik scooter, som koster fra 39.900 kroner, som du altså da kan trekke 15.000 fra, og lande på i overkant av 25.000 kroner, inkludert klargjøring.

– De moderne elektriske lettmotorsyklene har i stor grad de samme kvalitetene som på tung MC. Disse syklene er ofte gode kjøp, spesielt for de som skal pendle til og fra jobb i sommerhalvåret, sier Gjestad hos importør Erling Sande AS.

– Rekkevidden er gjerne opp mot 90 kilometer, og det holder i massevis for de fleste som skal pendle. I tillegg har disse toppfart på 100 km/t, og kan dermed kjøre trygt på motorveien inn mot de store byene. Vi vil nok se flere av disse på veien fremover. De forflytter seg effektivt i tett trafikk, og har lov å kjøre i taxifeltet, fortsetter han.

LETT MC/ELSCOOTER: NIUs MQi GT EVO.

Det er bare ett problem akkurat nå.

– Der har det vært et lite antall modeller tilgjengelig, og denne modellen ble solgt så å si tomt med én gang, forteller Falk ved Crosscenteret Snellingen.

– Vi fikk inn 28 eksemplarer av denne, og de ble revet vekk med en gang. Men vi håper vi snart får dem tilbake, de produseres jo i Kina. Med litt flaks får importøren tak i nok, slik at vi får dem i løpet av sesongen.

I tillegg skal det komme en lett elektrisk motorsykkel fra NIU, men når den kommer, er foreløpig i det blå.

– Så da får vi bare håpe at Enova-støtten varer lenge nok. Vi håper Enova forstår at det tar tid å skaffe varene. Samtidig må vi jo anta at de har en gitt pott å forholde seg til, og når den er tom er det slutt, resonnerer Falk.

– Støtten burde vært doblet på tung MC

Når vi tar spranget over til tung elektrisk MC er prisnivået jevnt over høyere enn på fossildrevne motorsykler.

– Skal det en stor volumendring til i salget av disse, må det nok enda mer til enn de 25.000 fra Enova, i hvert fall før prisene forhåpentligvis etter hvert går ned på disse syklene. Her måtte nok støtten vært doblet for virkelig å få fart på sakene, sier Falk.

Han peker på de tunge elektriske motorsyklene foreløpig ikke produseres i store antall, og der teknologien er kostbar å utvikle og produsere.

Zero-sykkelen han viser frem har i praksis en rekkevidde på 15-25 mil, og kan lades fra null til 95 prosent på cirka en time.

– De kan ikke hurtiglades, men har en 12 kW AC-lader.

Zero-syklene kommer i noen ulike modeller, og modellene kommer også i ulike varianter med tanke på ladehastighet. Den billigste modellen av Zeros SR/F starter på 180.000 kroner, som du da kan trekke fra 25.000 i Enova-støtte og lande på i overkant av 150.000 kroner.

Får inn flere modeller snart

Enova-støtten fungerer slik at du får penger returnert etter at du har sendt inn en bekreftelse på at du har kjøpt et nytt tohjuls elkjøretøy.

Men siden støtten er tidsbegrenset, og tidsrammen er ukjent, risikerer man da å sitte igjen med skjegget i postkassa hvis man har bestilt og betalt en tohjuling, men på grunn av leveringsproblemer ikke rekker å få den registrert før støtten er borte?

– Jeg vil si nei. I hvert fall ikke hos oss, sier Falk.

– Vi er mennesker her og har empati, så hos oss skal ingen være bekymret for det. Har man kjøpt en sykkel hos oss og Enova-støtten er det som fikk budsjettet til å gå opp, og den er blitt borte, vel, da løser vi det.

– Og vi er lovet flere elektriske 2022-modeller i april/mai/juni, og håper på en grei leveringssituasjon da.

– Og da regner du med at det smeller igjen?

– Jeg håper virkelig det.

– Vil ta tid å få endring

– Vi selger betydelig flest konvensjonelle tohjulinger med bensinmotor, og vil nok gjøre det en stund fremover. Jeg mener likevel dette tiltaket fra Enova er helt riktig, sier Gjestad hos importør Erling Sande.

– Hvis Norge skal være et foregangsland på elektrifisering av kjøretøyene, så må også tohjulinger inkluderes. Det ruller i dag nærmere 400.000 tohjulinger i Norge. Det vil ta tid å få til endring, og som med biler så må det slike økonomiske intensiver til.

Han forteller at utvalget av elektriske motorsykler og mopeder vil bli betydelig større de kommende årene.

– Bredden i utvalget styrer i stor grad salget. Mange motorsyklister vet hva de vil ha, og med flere alternativer i markedet vil interessen og salget bli større. Det er ikke mange år siden skepsisen til elektriske biler var enorm. I dag vet vi fasiten, fastslår Gjestad.