Elektrisk MC-merke får norsk forhandler: Italienske Energica til Norge: – Mange som er nysgjerrige

ENERGICA TIL NORGE: Per Morten Nygård (t.v.), daglig leder i PM Motor i Bergen og Mark Pettit, salgsansvarlig for Energica, viser stolt frem sine demoeksemplarer av det elektriske italienske motorsykkelmerket, som nå er blitt mer tilgjengelig for norske kunder.

Godt nytt for venner av tung MC: Nå er det brått tre elmotorsykkelmerker med distribusjon i Norge.

I Norge har motorsyklister flest knapt hørt om italienske Energica, som siden 2014 har produsert tunge, elektriske motorsykler.

En viktig årsak til det er at de ikke har vært tilgjengelige her i landet blant forhandlerne der ute, og dermed har man heller ikke enkel tilgang til service, garanti og slike ting.

I tillegg har ikke interessen blant forbrukerne vært særlig stor, og elmotorsykkelen har aldri vært i nærheten av å få et tilsvarende momentum som elbilene har fått her i landet.

Men nå skjer det ting …

Vil Enova-støtte gi elmotorsykkel-boom?

I forrige uke kom nyheten om at Enova gikk ut med en støtteordning for å få fart på utviklingen for utslippsfrie tohjulinger:

Fra og med nå, og i en tidsramme som foreløpig er uklar, får du refundert 3500 kroner fra Enova hvis du kjøper ny elmoped, 15.000 for lett elmotorsykkel – og 25.000 kroner hvis du satser tungt og går for en splitter ny tung elmotorsykkel.

Og støtten er tilsynelatende nødvendig:

For mens elbiler utgjorde 64,5 prosent av nybilsalget i Norge i 2021, er salget av elektriske motorsykler og mopeder fortsatt beskjedent – og det trengs flere modeller på markedet.

I tillegg er prisnivået på de elektriske syklene fortsatt relativt høyt sammenliknet med de fleste fossile MC-ene. Slik sett kan støtten være ekstra kjærkommen for dem som vurderer å våge seg over på en ny drivlinje.

Energica til Bergen

Nå er det nemlig klart at PM Motor i Bergen har fått agentur på motorsyklene fra den italienske MC-produsenten Energica.

Etter flere år uten norske forhandlere, er Energica nå tilgjengelige her i landet igjen. Og denne gangen kan det kanskje også bli litt fart på sakene, med tanke på medvinden elmotorsykler kan få med Enova-støtten.

MC-forhandleren i Bergen er selvfølgelig spent på mottagelsen.

– Vår bransje skal også bli fossilfri, vi må derfor henge med i utviklingen og er glade for at vi har fått agentur på Energica, sier Per Morten Nygård, daglig leder i PM Motor, i en pressemelding.

Fått inn demosykler

PM Motor har foreløpig tatt inn to modeller som demosykler, som det nå vil være mulig å prøve for motorsyklister som er spent på å prøvekjøre det italienske merket.

Motorsyklene kom til Bergen forrige uke og står utstilt i butikken i Kolstien.

– Vi har mange kunder som er nysgjerrige på de elektriske motorsyklene. Flere sier at dette er fremtiden. Det blir spennende å se om våre kunder er klar for en mer miljøvennlig hverdag allerede nå, sier Nygård.

Med nytt agentur ble nyheten om at Enova gir inntil 25.000 kroner i støtte til kjøp av elektriske motorsykler godt mottatt i PM Motor. Der tenker man at støtten trolig vil gjøre at flere bestemmer seg raskere for å gå over til utslippsfrie motorsykler.

Energicas elektriske motorsykler er laget i den italienske «motordalen» Modena, og foreløpig produserer de tre modeller: Ego, Eva Ribelle og EsseEsse9.

De modellene kan du ta en nærmere titt på her.

Tre elektriske MC-merker i Norge nå

Med Energica-forhandler i Norge har vi nå foreløpig tre elektriske MC-merker i Norge.

I tillegg til Energica, har vi Harley-Davidson-eide LiveWire, som nylig ble skilt ut som et eget varemerke, og som dessuten snart skal komme med en helt ny, litt lettere modell:

Fra før har vi Zero Motorcycles, den amerikanske el-MC-produsenten som har vært tilgjengelig i Norge i en del år allerede, men som for et par år siden overlot agenturet til Erling Sande AS, som har forhandlere i store deler av landet.

EL-VETERANEN: De elektriske syklene til Zero har vært tilgjengelige i Norge i mange år allerede.

Hos Erling Sande AS har for øvrig nyheten om Enova-støtten ikke akkurat gått upåaktet hen, som du kan se her.

Her viser man de ulike elektriske modellene de har i sortimentet sitt, inkludert lett MC-segmentet og elmopeder – med påsatt sticker om Enova-støtten man får tilbakeført ved kjøp av de ulike modellene.

Nedenfor kan du se en video som viser Energicas modell EVA Ribelle satt opp mot Zeros ZR/F.

De som kan ha tenkt at elektriske motorsykler er trege saker, kan ta en titt og kanskje tro om igjen. Kjør nakenmodell-test, si:

Erling Sande har også agenturet på elmopedmerket NIU, som man altså kan få 3500 kroner i Enova-tilbakebetaling om man kjøper.

… Og kanskje kommer det snart en til

I tillegg vet vi at den svenske elmotorsykkelprodusenten RGNT er i gang med å satse større.

Den mer classic-MC-orienterte motorsykkelfabrikanten har nå en annonse på Finn.no der interesserte fristes med å bli forhandler av RGNT-syklene i Norge.

Kanskje det er nettopp deg de ønsker å komme i kontakt med? Du finner annonsen her.

RGNT registreres som lett motorsykkel, og til våren skal sykkelen angivelig komme med mulighet for hurtiglading, større batterikapasitet og dermed lengre rekkevidde.