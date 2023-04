Parkering for elbil

Svær elektrisk GT først ut: Jaguar starter med blanke ark

NYE TAKTER: Nå annonserer Jaguar at den neste elbilen derfra blir en helelektrisk firedørs GT, og at ingen av dagens modeller blir erstattet av noe som går på fossilt drivstoff.

Jaguar var tidlig ute med elbil og hadde delvis suksess i Norge med I-Pace før konkurrentene kom. Nå tenker de nytt og skal leke seg i toppsjiktet.

Det britiske kattedyret på fire hjul har vært døden nær mange ganger, men fremtiden så lysere ut da indiske Tata tok over og sprøytet penger inn i butikken som også består av Land Rover.

Men til tross for et helt nytt designspråk, og nye modeller de siste tiårene, går det igjen skikkelig trått for Jaguar.

SKARPE LINJER: Jaguar skal bort fra rund og utdatert design. Gjennom denne «kamuflasjen» kan vi se konturene av skarpere linjer enn noensinne fra den kanten.

Til Auto Express har Jaguar innrømmet at designen de 20 siste årene har dreid seg mer om å se mer universelle ut for å øke salget.

Nå ønsker de heller å se ekstraordinære ut og heller selge mindre.

Ingen nye fossilmodeller

Ståa i dag er at helelektriske I-Pace står og støver ned på grunn av for høy pris.

Og de eneste med hybrid drivlinje er de to SUV-ene F-Pace og E-Pace. De er tydeligvis glemt av de norske kjøperne.

Hittil i år er det solgt 57 I-Pace og 7 F-Pace i Norge. Og det er det.

Jaguar ble satt kraftig tilbake da de plutselig vraket utviklingen av flaggskipet XJ. De skal angivelig ha innsett at de var bakpå teknologisk.

Nå annonserer de at den neste elbilen derfra blir en helelektrisk firedørs GT, og at ingen av dagens modeller blir erstattet av noe som går på fossilt drivstoff.

Ikke engang sportsbilen F-Type, som har den heftigste lyden av alle sportsbiler i dag.

Opp i status

Etter at Jaguar Land Rover (JLR) gjorde suksess med markedsføringen av Discovery og Defender som egne premium-varemerker, ønsker de å få Jaguar opp blant luksusmerkene igjen.

Over en femårsperiode skal de investere 15 milliarder pund (rundt 197 milliarder kroner), kunngjør JLR i en pressemelding.

Den første bilen skal i produksjon sent neste år og de første leveringene vil skje året etter.

Jaguaren skal bygges på fabrikken i Solihull, West Midlands, der den elektriske Land Roveren også bygges.

Det blir ikke bare den sterkeste Jaguaren noensinne, men den skal også få bra rekkevidde.

Jaguar har ikke oppgitt noen data ennå, men sikter seg inn mot 700 kilometer rekkevidde og at den skal kunne lade 32 mil på et kvarter.

De tre nye elbilene som er planlagt skal bygges rundt en helt egen elektrisk plattform, kalt Jaguar Electrified Architecture (JEA).

– JEA er utviklet spesielt for Jaguar. Det finnes ikke et en plattform i verden som vil skape noe så «sprudlende» som det Gerry McGovern og teamet har skapt, sier sjefen for bilutvikling og strategi hos JLR, Nick Collins, til Auto Express.