Ladeselskapet Kople: Kjøper opp Bellonas lade-prosjekt

KALDE TOMLER OPP: Bellona-stifter Frederic Hauge og Kople-sjef Joar Taraldsten Brunes ved et av Koples ladesteder. Begge er fornøyde med at Bellonas ladenettverk eRoute71 videreføres som en del av Koples ladenettverk. Foto: Bellona

– Vi etablerte eRoute71 for å sette søkelyset på behovet for ladeinfrastruktur i Norge. Nå er vår jobb gjort, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

Miljøstiftelsen Bellonas batteriselskap BEBA solgte nylig ladeselskapet eRoute71 til det Hønefoss-baserte ladeselskapet Kople AS.

Bellona kontaktet Kople da de så at det var hensiktsmessig at en etablert ladeoperatør tok over det landsdekkende ladenettverket som de hadde jobbet opp, slik at det både kunne driftes på en god måte og bli utviklet videre.

Ville sette søkelys på ladebehovet

BEBA eide 70 prosent av eRoute71, og selskapet DEFA AS eide 30 prosent.

Kople på sin side bygger og drifter ladeanlegg over hele landet med lynladere, hurtigladere og normalladere.

– Vi etablerte eRoute71 for å sette søkelyset på behovet for ladeinfrastruktur for elbiler i Norge. Etter hvert har store aktører etablert seg og vår jobb er gjort. Vi er veldig fornøyd med at et selskap som Kople, som er en ypperlig aktør for å jobbe videre med elektrifisering, overtar selskapet, sier Bellona-stifter Frederic Hauge i en pressemelding om overtakelsen.

Kjørte elektrisk til Nordkapp i 2013

Sommeren 2013 kjørte Frederic Hauge elbil fra Oslo til Nordkapp i Europas første Tesla Model S.

Hensikten var å dokumentere behovet for et ladenettverk som skulle gjøre denne typen langturer med elbil mulig for alle.

Da eRoute71 ble etablert året etter, var det lite fokus på destinasjonslading i Norge, og utbyggingen gikk sent.

Med egeninnsats og støtte fra daværende Transnova ble nye ladestasjoner gradvis bygget ut, samtidig som Bellona fortsatte å arbeide for en sterkere nasjonal satsning på ladeinfrastruktur.

– Vi fikk vist at det var mulig å kjøre elbil fra Oslo til Nordkapp, og vi satte søkelyset på hvor viktig det var med en infrastruktur for lading for å lykkes med elektrifiseringen av bilparken i hele Norge. Vårt mål var å skape et marked og sette fokus på behovet, sier Hauge.

Ekstra tidlig ute med å se behovet

Ladenettverket eRoute71 er ikke akkurat stort, og har i dag noe 20 ladesteder over hele landet.

Kople tok formelt over selskapet 1. januar.

– Lokasjonene hvor Bellona har opprettet ladesteder er attraktive, og godt besøkt. Bellona har hatt et godt samarbeid med engasjerte lokasjonseiere, som vi gleder oss til å føre videre, sier Joar Taraldsten Brunes, daglig leder i Kople.

Han påpeker at disse lokasjonseierne var ekstra tidlig ute med å se behovet og muligheten for å legge til rette for elbillading.

– Vi skal sørge for at ladetilbudet også fremover blir relevant og brukervennlig. Vi er stolte av at Bellona har tillit til at vi kan ta arbeidet deres med eRoute71 videre til nye høyder, avslutter Brunes.

Om Bellona Holding, BEBA og Kople Bellona Holding AS jobber med etablering og akselerering av grønn industri. Selskapet ble formelt etablert i desember 2010, og er heleid av Miljøstiftelsen Bellona. I dag har selskapet fem heltidsansatte og eier blant annet BEBA AS.

Batteriselskapet BEBA ble etablert i 2016 for å akselerere utviklingen av batteriindustri. BEBA står for ‘Bellona Energystorage, Battery and Applications’ og samler Bellona Holdings arbeid med elektrifisering av transport, rådgivningstjenester for batteriindustri, samt at selskapet driver innovasjon og utvikling av framtidens batterier.

Kople bygger og drifter ladeanlegg med lynladere, hurtigladere og normalladere. Koples ladeanlegg er plassert på offentlige parkeringsplasser, ved næringsbygg og butikker, på hoteller og destinasjoner, og i borettslag og sameier. Kople ble etablert i 2019, har i dag 22 ansatte, og har hovedkontor på Hønefoss.