Investerer 390 millioner de neste fire årene: Ny eier skal sikre økt hurtigladerutbygging for Kople

390 MILLIONER PÅ VEI: Ringerikskraft styrker satsingen på ladeinfrastruktur og får nå investeringsfondet Cube tungt inn på eiersiden i Kople. Alle foto: Kople

En utenlandsk investor går nå tungt inn i den norske ladeoperatøren Kople. – Viser at lading er i ferd med å bli en hot investering.

Ringerikskraft styrker satsingen på ladeinfrastruktur og får nå investeringsfondet Cube inn på eiersiden i Kople.

Gjennom investeringsfondet med det ikke utpreget enkle navnet Cube III Smart Cities S.à.r.l, skal Cube Infrastructure Managers nå investere 390 millioner kroner i den norske ladeoperatøren Kople, som Ringerikskraft har vært sentral i utviklingen av.

Kople vil med sine 14 ansatte og hovedkontor på Hønefoss dermed få betydelig styrket sine muskler til vekst og utvikling – i både det norske og nordiske markedet for ladeinfrastruktur for elbiler.

Vokst raskt

Cube vil bli majoritetseier i selskapet og inngår partnerskap med Ringerikskraft for å bistå med strategi og økonomisk styrke i det stadig voksende lademarkedet.

Ringerikskraft tok en posisjon i dette markedet allerede i 2010 da de gjennom samarbeid med Ringerike kommune etablerte de første offentlige ladepunktene i kommunen.

I 2015 åpnet de den aller første hurtigladeren, og gjennom årene har Ringerikskraft bygget kompetanse og fortsatt satsingen på ladenettverk.

I 2021 ble Kople AS etablert som eget selskap i konsernet, og har siden da tatt stadig større markedsandeler. I dag har de over 2000 ladere i porteføljen sin.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått Cube med på eiersiden i Kople. Partnerskapet gir finansiell styrke og et internasjonalt perspektiv på videre vekst og utvikling for Kople. Kople vil beholde sin lokale forankring med hovedkontor i Hønefoss, samtidig som ladenettverket vil vokse både i det norske og nordiske markedet med den betydelige satsingen Cube har forpliktet seg til de neste årene, sier konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget.

– Lading i ferd med å bli hot investering

Det er ikke første gang investeringer som dette skjer i Norge eller Norden. Fortum kjøpte i sin tid Plugsurfing for å styrke sin satsing på lading i Europa, gjerne omtalt som såkalt MSP-virksomhet (e-Mobility Service Provider).

Fortum solgte senere deler av ladeselskapet Fortum Recharge, som byger og eier ladestasjoner, til det britiske investeringsselskapet Infracapital.

– Nå skjer det samme med Kople. Dette viser en klar tendens: Lading er i ferd med å bli en hot investering, sier Snorre Sletvold, som har fulgt med på det norske lademarkedet så lenge det har eksistert – gjennom ulike roller i Norsk elbilforening.

– Om dette er bra for prisen på lading, er én ting – men at det er positivt for ladeutbygging, er det ikke noen tvil om, fortsetter Sletvold, som minner om at Statkraft har kjøpt seg opp i Mer, og at Mer har kjøpt svenske Bee, noen tyske selskaper og nå senest noen investeringer i Storbritannia:

Et annet eksempel han minner om, er at selskapet BlackRock nylig gikk tungt inn på investeringssiden i Ionity.

Kople: Satser også utenfor Norge

Oppkjøpet i Kople er for øvrig den fjerde investeringen Cube gjør i Norge.

– Kople passer vår investeringsstrategi innen elektrifisering og mobilitet. Med kompetansen vi har bygget de siste årene i Norge, UK og Frankrike, skal vi hjelpe Kople å nå sitt fulle potensial i et svært raskt voksende marked, sier Stéphane Calas, leder for Cube Infrastructure, i en pressemelding.

Cube har altså forpliktet seg til å tilføre Kople 390 millioner kroner over en fireåresperiode og dermed legge til rette for at Kople kan nå sine vekstambisjoner.

Ringerikskraft vil i tillegg selge en andel av sine aksjer til Cube slik at Ringerikskrafts eierandel i Kople utgjør 44,2 prosent etter transaksjonen. Eierandelen vil deretter reduseres til 30 prosent innen 2025.

– Vår erfaring som ladeoperatør i Norge setter oss i en god posisjon til å være med på å utvikle ladeinfrastrukturen også utenfor Norges grenser. Med finansiell og strategisk støtte fra våre eiere skal vi fortsette å bygge ladeinfrastruktur og ivareta våre eksisterende lokasjoner med høy kvalitet. Nå gleder vi oss over å få Cube inn som majoritetseier, sier Joar T. Brunes, daglig leder i Kople.

FAKTA: Ringerikskraft

Ringerikskraft er et energikonsern med 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor og forretningsadresse på Hønefoss i Ringerike kommune. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft og strømnett, samt entreprenør- og energiløsninger. Cube Infrastructure Managers

Cube Infrastructure Managers ble etablert i 2007 med hovedkontor i Luxemburg. Selskapet investerer i infrastruktur i Europa, og administrerer fire fond: Cube Infrastructure Fund, Cube Infrastructure Fund II, Cube Infrastructure Fund III og Connecting Europe Broadband Fund. De strategiske markedsområdene er infrastruktur innen offentlig transport, energiomstilling og kommunikasjon.



Kople

Kople bygger og drifter ladeanlegg med lyn-, hurtig-, semi-hurtig og normalladere, og er i dag en av Norges største ladeoperatører med 2300 ladepunkter. Ladenettverket utvides stadig gjennom opprettelse av nye ladeanlegg, blant annet i samarbeid med energiselskap Kople har partneravtale med. Kople har også rammeavtale om drift av ladeanleggene til kommuner og fylkeskommuner.