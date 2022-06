Tilbyr elsykkel-lån til 350.000 kroner(!): Lanserer «grønt» lån til elbil og elsykkel

Kundene etterlyste hjelp til å ta bærekraftige valg. Nå tilbys de bankens laveste utlånsrente for kjøp av elbil eller -sykkel.

Bank Norwegian gjennomførte i november i fjor en undersøkelse som viste at bankens kunder ønsker seg flere alternativer som gjør det lettere å ta bærekraftige valg.

Over 65.000 kunder i Norden besvarte undersøkelsen, som viste at bankens kunder ønsker å gjøre eget forbruk grønnere.

Vil bidra til bærekraftige forbrukervalg

Derfor vil banken nå gjøre det lettere for norske kunder å finansiere kjøp av miljøvennlige transportmidler.

Og da snakker vi naturlig nok om ganske andre transportmidler enn hva Norwegian-moderselskapet ellers er kjent for, nemlig fly.

Nå tilbyr de nemlig lån uten krav om pant eller egenandel, spesifikt til kjøp av elbil, elsykkel eller vanlig sykkel.

Kritiske røster vil sikkert se på dette som en slags form for grønnvasking, men det nye «grønne» lånet skal i hvert fall ha den laveste renten av alle bankens produkter, garanterer Bank Norwegian.

– Vi ønsker å bidra til at flere kan ta bærekraftige valg, og med vårt nye grønne lån blir det enklere for flere å finansiere et slikt kjøp, til konkurransedyktig rente, enten det er en ny eller brukt elbil, sykkel eller elsykkel, sier Klara-Lise Aasen, toppsjef i Bank Norwegian, i en pressemelding.

Kan søke om 350.000 kr i elsykkel-lån

På nettsiden om elsykkellånet skriver banken følgende:

«Elsykler blir stadig mer populære, og det er ikke uten grunn. I tillegg til de positive miljø- og helseeffektene er det behagelig å tenke på at du kan suse forbi bilkøen på vei til jobb uten å bli svett og andpusten.»

Før de påpeker dette:

«Mange synes det kan være dyrt å skulle gå til innkjøp av elsykkel, men som oftest vil det lønne seg i det lange løp – særlig om elsykkelen erstatter andre fremkomstmidler som går på bensin eller diesel.»

Da hjelper det heldigvis at banken tilbyr et temmelig romslig lån som skulle være tilstrekkelig for å slå kloa i selv det aller dyreste som er å få tak i på elsykkelfronten:

Den maksimale lånerammen for elsykkel er nemlig på saftige 350.000 kroner.

Vil utvikle flere bærekraft-tjenester

Interessant nok har bankens elbillån nøyaktig samme låneramme som for elsykkel, altså 350.000 kroner.

Ønsker du å kjøpe en hybridbil, får du ikke de samme betingelsene.

Bortsett fra at du må kjøpe elbil, stiller banken som betingelse at du er eldre enn 20 og og ikke har noen aktive betalingsanmerkninger.

Begge lånene har for øyeblikket en nominell rente på 5,99 prosent. Hvor gunstige disse betingelsene faktisk er, får du nesten ta en sjekkerunde i utlånsmarkedet for å avgjøre.

Det virker for øvrig ikke som om banken har tenkt å stoppe med disse to lånene når det gjelder bærekraft:

«Det nye grønne låneproduktet er i første omgang tenkt som et tilbud til de som ønsker seg miljøvennlige transportmidler, men banken vil på sikt utvikle flere produkter og digitale tjenester som hjelper kundene å ta bærekraftige valg», heter det nemlig videre i pressemeldingen.

Bank Norwegian er for øvrig en heldigital bank, og opplyser at de har over 1,7 millioner kunder i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Spania.

Her kan du se mer om bankens lån til elbil.

Og her presenterer Bank Norwegian vilkårene for lånet til elsykkel.