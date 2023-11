Scania i samarbeid med spedisjonsselskapet Sennder: Lanserer utleieløsning for elektriske lastebiler

LEIE ISTEDENFOR EIE? Snart kan transportselskaper få tilbud om å leie elektriske lastebiler for drift. Foto: Scania

Kostnadsnivået er noe som holder elektrisk lastebiltransport tilbake. Nå lanserer Scania og Sennder et nytt selskap som leier ut el-lastebiler.

Den svenske lastebilprodusenten Scania og det tyske selskapet Sennder, en digital speditør, har gått sammen for å skape et helt nytt selskap som forsøke å fremme det grønne skiftet i industrien.

Det heter JUNA, og konseptet er å tilby transportselskaper å leie elektriske lastebiler med en betal-per-bruk-modell.

På den måten skal terskelen for å prøve elektriske lastebiler bli lavere, ved at man slipper å legge store investeringer i nye kjøretøy.

Dette lover de

Sennder skal stå for den digitale plattformen som skaper et nettverk av utleieobjekter, og Scania skal bistå med sin serie med elektriske lastebiler.

Scania har tidligere annonsert sin nye generasjon med el-lastebiler som skal gi en jevn ladehastighet på 350 kW og bilene har en rekkevidde opp mot 390 kilometer.

I en pressemelding opplyser Scania at selskapet JUNA skal koble små og mellomstore transportører med store avsendere. De skal tilby en komplett løsning hvor alt av kjøretøy, reparasjon, vedlikehold, forsikring og digitale- og analysetjenester er inkludert.

Dette håper de at skal være med på å akselerere bruken av elektrisk tungtransport, ved å gi lavere og mer forutsigbare kostnader.

JUNA skal også bidra med analyser for å effektivisere transportruter og strategier for elektrifisering.

David Nothacker, administrende direktør i Sendder, sier i meldingen:

– Dette er et avgjørende øyeblikk for bransjen vår. Vi er glade for å samarbeide med Scania for å skape et “joint venture”, som vil drive den utbredte bruken av BEV-lastebiler.

«BEV» står som mange vil vite for battery electric vehicle. Med andre ord: El-lastebiler.

– Gitt at BEV-lastebiler koster to til tre ganger mer enn diesellastebiler og at 70 prosent av alle lastebiler i Europa eies av små transportører med færre enn 10 lastebiler, vil kombinasjonen av JUNAs betal-per-bruk-tilbud og Sennders kapasitetsutnyttelse, effektivt fjerne barrierene for å ta i bruk BEV-lastebiler, fortsetter Sennder-direktøren.

Allerede i test

Selskapet forteller at de allerede er i gang med første pilotprosjekt. Kunden som tester ut løsningen kjører elektrisk lastebil i Stuttgart, hvor de gjennomfører opptil ti ruter per uke.

Prosjektet er avhengig av å benytte offentlig ladestruktur, utfra tyske laderpriser skal det gi tilsvarende kostnad per kilometer som dieselprisene gjør i dag.

JUNA anslår at denne ene lastebilen i prosjektet sparer opp til 93 tonn i CO2-utslipp. Neste trinn i piloten skal være å starte langdistanseruter til neste år.

Det oppgis ikke noen indikasjon på hva prisnivået kommer til å ligge på, eller når de sikter på å bevege seg ut av pilotfasen.