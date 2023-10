Nå starter Scania produk­sjonen av sin nye generasjon el-lastebiler: Lover inntil 390 km rekkevidde på denne

SNART PÅ VEIEN? Scania 40R er lastebilmerkets nye elektriske satsing. Produksjonen av neste generasjon el-lastebiler skjer i Södertälje i Sverige.

Scania setter seg mål om at 50 prosent av lastebilsalget deres skal være elektrisk innen 2030. Nå starter de produksjonen som skal ta dem ett skritt nærmere.

Scanias første el-lastebiler kom på markedet i 2021 og merket har vært blant de mest frempå lastebilprodusentene i overgangen til fossilfri transport.

I 2022 presenterte Scania hvordan deres elektriske fremtid skulle se ut. De ønsker å ha et tilbud som senker terskelen for gå over til fossilfri transport, og skriver i en pressemelding at de nå er klare til å gå i produksjon av det de omtaler som neste generasjon elektriske lastebiler fra selskapet.

Scania dedikerer fabrikken sin i Södertälje til denne satsingen, hvor det skal produseres nye elektriske lastebiler med tilpasset chassis, opptil 390 km rekkevidde og motorkraft på opptil 450 kW, som tilsvarer cirka 610 hestekrefter.

Regionaltransport

Serien som nå er i produksjon, kommer med førerhus i R- og S-serien og totalvekt opp mot 64 tonn.

En ladefart på 350 kW (via CCS) og en batterikapasitet på 624 kWt brutto skal sikre opp mot 390 kilometer rekkevidde, avhengig av de vanlige faktorene som vekt, kjørestil og værforhold.

Det skal være nok til å drive uanstrengt i urbane og regionale transportsettinger, ifølge Fredrik Allard i Scania:

– Bortsett fra enkelte langdistanse- og spesialtransporter, er det få lastebilkjøpere i dag som ikke finner det de trenger her fra et operativt synspunkt, sier han.

– Mange transportkjøpere vil bli overrasket når de innser hva disse lastebilene er i stand til.

Lover levetid på minst 1,5 millioner km

Scania har inngått avtale med svenske Northvolt for tilgang på battericeller.

Deres løsning skal angivelig tåle å lade opp til fulle 100 prosent jevnt og trutt uten å skade kapasiteten, og lover en levetid på minst 1,5 millioner kilometer.

Fra personbiler kjenner man til at ladeeffekten varierer en del på stasjonen, gjerne høy effekt tidlig i økten og så daler kilowattene som overføres når man nærmer seg 100 prosent.

Northvolts batteriteknologi skal ha en nøyaktig temperaturstyring, som skal sikre at denne ladekurven holder seg flat. Slik vil man oppleve en jevn og forutsigbar høy ladeeffekt gjennom hele økten.

Med en lader som fôrer på med 350 kW effekt anslås det at man vil kunne få 270 km rekkevidde på én time med lading.

JEVN LADING: Scania legger opp til at lastebilene skal holde høy ladeeffekt så lenge som mulig.

– Vi tror at ladeutfordringer vil bli sett på som mindre problematiske når kundene lærer mer om hvordan batterier fungerer i virkeligheten, sier Fredrik Allard.

– Når vi analyserer driftsmønstre, blir det ofte tydelig at de aller fleste har all rekkevidden de trenger. Tippbiler og andre typer transporter med normal-chassis kjører ofte mindre enn 200 kilometer per dag når de opererer i bynære områder.