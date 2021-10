Tar fire biler samtidig: Lanserer verdens raskeste elbil-lader

RASK LADING: Det finnes ikke biler i dag som utfordrer ABBs nye lynladere. De skal nemlig kunne levere en effekt på hele 360 kW.

Denne nye laderen skal kunne levere 10 mils rekkevidde på tre minutter og lade opptil fire biler samtidig.

ABB lanserer nå det de kaller en alt-i-ett elbil-lader, som skal gi den raskeste ladeopplevelsen på markedet.

Terra 360 er en modulær lader som kan lade opptil fire elbiler samtidig med dynamisk fordeling av kraften.

Den nye laderen har en maksimal effekt på 360 kW.

– Med myndigheter globalt som utformer politikk som favoriserer elektriske kjøretøyer og ladenettverk for å bekjempe klimaendringer, er etterspørselen etter el-ladeinfrastruktur høyere enn noensinne. Spesielt ladestasjoner som er raske, praktiske og enkle å betjene, sier Frank Muehlon, leder for ABBs E-mobilitets-divisjon.

Satser på fullelektrisk flåte

– Terra 360, med lademuligheter som passer til en rekke behov, er nøkkelen til å oppfylle den etterspørselen og akselerere elektrisk mobilitet globalt, sier Theodor Swedjemark, kommunikasjons- og bærekraftsjef i ABB.

– Som verdensledende innen hurtiglading av elektriske kjøretøyer, er dette en spennende dag for ABB. Vi spiller en nøkkelrolle for lavkarbonsamfunnet.

– Siden veitransport står for nesten en femtedel av de globale CO2-utslippene, er e-mobilitet avgjørende for å nå klimamålet fra Paris. Vi vil også gå foran med et godt eksempel ved å bytte hele flåten vår på mer enn 10.000 biler til nullutslippsbiler, sier han.

Kommer i år

Terra 360 blir tilgjengelig i Europa fra slutten av 2021, og i USA, Latin-Amerika og Asia Pacific-regionene i 2022.

Den bygger videre på ABBs store installerte base av hurtig- og lynladere, og leverer hastighet og bekvemmelighet sammen med komfort, brukervennlighet og en opplevelse av kjennskap.

Belysningssystemet skal lede brukeren gjennom ladeprosessen og vise ladestatus for elbil-batteriet og gjenværende tid for en optimal ladesesjon.

Ifølge ABB er verdens raskeste lynlader også tilgjengelig for rullestolbrukere og har et ergonomisk kabelhåndteringssystem som hjelper brukeren med å koble til raskt, med minimal innsats.

I tillegg til å møte behovene til private elbilbrukere på bensinstasjoner, storkiosker og butikker, kan Terra 360 også installeres hos en bedrift eller organisasjon for å lade elektriske flåtebiler, varebiler og lastebiler.

Dette gir eierne fleksibiliteten til å lade opptil fire kjøretøyer over natta eller raskt etterfylle elbiler om dagen.

Terra 360 kan skreddersys med egne logoer og det skal også være mulig å inkludere en integrert 27-tommers skjerm for visning av video og bilder.

LADER OPP: Fagleder Erik Lorentzen i Elbilforeningen.

Ser fram til å teste

– Her hjemme i Norge skal vi bygge ut flere tusen nye hurtigladere. Da er det kjærkomment med nye og kraftige løsninger med solid kapasitet for flere biler.

– Vi gleder oss til å teste ut dette i praksis, sier fagleder Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Dette er ABB ABB er verdensledende innen infrastruktur for elektriske kjøretøyer, og tilbyr hele spekteret av lade- og elektrifiseringsløsninger for elbiler, elektriske- og hybridbusser, varebiler, lastebiler, skip og jernbane. ABB kom inn på markedet for e-mobilitet i 2010, og har i dag solgt mer enn 460.000 ladere for elbiler i mer enn 88 land – over 21.000 DC-hurtigladere og 440 000 AC-ladere, inkludert de som selges gjennom Chargedot. ABBs høyeffektsladere blir allerede distribuert rundt om i verden gjennom selskapets partnerskap med internasjonale ladeoperatører som IONITY og Electrify America. Les mer om ABB og lading her.