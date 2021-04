Mellom det avanserte understellet har man lagt inn et batteri på 100 kWt, som skal være nok til en rekkevidde over 70 mil – noe som tilsynelatende er målet for de store bilene i Tyskland for tiden, ref. Mercedes-Benz EQS.

PPE-plattformen har nemlig et spesielt optimalisert 5-link forakseloppheng med multilink bakhjulsoppheng. Begge er kontrollert med adaptive luftfjærer. Det betyr nok at det er luksusbilene som skal bygges på denne.

Det er mye som tyder på at Audi også i fortsettelsen ønsker å beholde sitt store modellutvalg i alle segmenter, selv om A4, som tidligere ikke brukte samme plattform som for eksempel Passat, trolig vil kunne nøye seg med den svært velkjørende og komfortable MEB-Plattformen, som Audi Q4 e-tron straks kommer på.

Under lanseringen hintet de samtidig om at en stasjonsvogn ikke lå langt unna. Stasjonsvogn har vært synonymt med Audi, helt siden de lanserte RS2, verdens raskeste stasjonsvogn.

Audi sier at produksjonsmodellen vil ligge veldig tett opp til konseptet, men at dørhåndtak og små elementer foreløpig ikke er endelige.

Det første man legger merke til, foruten et ganske tungt og glatt utseende uten verken åpninger i front, speiler eller dørhåndtak, er at A6 mister sitt sedankarosseri og i stedet går for A7-look på A6-modellen. Og det er ikke veldig rart. Det er dette som er det mest aerodynamiske karosseriet, og når man lukker fronten og glatter ut resten, får man futuristisk utseende og lavere luftmotstand.

