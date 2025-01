Rekord for bilmerket Lexus i Norge etter fossilbil-dropp: Aldri solgt flere biler

REKORD: Sjef for Lexus Norge, Jan Christian Holm, presenterte tidenes beste salg for bilmerket i Norge. Og nå får de flere forhandlere. Foto: Rune M. Nesheim/elbil.no

Lexus droppet fossilbiler til inngangen av fjoråret. Det resulterte i salgsrekord.

Lexus har til alle tider vært et svært marginalt bilmerke i Norge helt siden de dukket opp i 1999. Til gjengjeld har de aller fleste av de få kundene vært svært fornøyde.

Modig valg

I 2023 hadde Lexus både rene bensinmodeller, ladbare hybrider og elektriske versjoner.

Men fjor ble Norge det første landet i verden der Lexus bare skulle selge elektriske modeller.

Det kan man trygt si var en modig avgjørelse, siden modellutvalget deres da samtidig droppet fra åtte til to modeller.

Den kompakte UX 300e har bare forhjulsdrift, og selv om den fikk 40 prosent bedre batterikapasitet og dermed oppgradert rekkevidde til 447 kilometer, kan den fortsatt bare hurtiglades med Chademo-kontakt, i motsetning til CCS-kontakten, som de aller fleste elbiler har.

RZ fikk også en trang fødsel, siden den deler komponenter med Toyota bZ4X. Sistnevnte modell hadde som kjent rekkeviddeproblemer i starten og det tok tid å oppgradere programvaren for begge bilmodellene.

Dette til tross: Lexus solgte 1.493 biler i Norge i året som gikk. Det har ikke skjedd før.

Lexussjefen Jan Christian Holm sier den elektriske satsingen har bragt mange nye kunder til merket.

I fjor var 41 prosent av kundene førstegangskjøpere av Lexus. Og snittalderen på nybilkundene har sunket, fra 61 til 57 år.

Tatt grep

Lexus har allerede 11 forhandlere i Norge. Nå utvides det med ytterligere to.

Ikke nødvendigvis med helt egne utsalgssteder, men med lekkert møblerte «Lexus Corners» i Toyota-butikker.

TILSTEDEVÆRELSE: Det legges til rette for trivelige Lexus-avdelinger i eksisterende Toyota-butikker.

Og det er tatt flere grep for å få fart på salget:

RZ er lansert med forhjulstrekk (RZ 300e), og man har fått prisen godt under kritiske 500.000 kroner, med alt inkludert.

25 prosent har valgt den varianten så langt. Resten velger firehjulstrekkeren RZ 450.

UX 300E kan nå leies for 4.790 kroner i måneden med null i innskudd og rente de tre første årene.

Lexus starter også med leasing av tre år gamle biler, med samme innskudds- og rentebetingelser, men for en tusenlapp mindre og med bare to års bindingstid.

Målet er at Lexus skal kunne leie ut de beste bilene i hvert fall tre ganger.

Små, men viktige

Snaut 1.500 biler årlig kan virke helt ubetydelig, men det er ingen andre europeiske markeder som er i nærheten av å selge like mange elbiler.

I Norge selger Lexus alene omtrent like mange elbiler som i de andre landene til sammen.

Elbiler blir svært viktig i årene som kommer for Lexus i Europa. For nå strammes kravene for CO2-utslipp ytterligere for bilparken i Europa.

VIKTIGE: Når du ser grafen for solgte elektriske Lexuser i Europa, skjønner man at Norge er et viktig marked for å få ned gjennomsnittlig Co2-utslipp.

I klartekst betyr det at det vanker skyhøye bøter for bilmerker som havner over det skjerpede kravet fra EU på 93,4 gram CO2 i gjennomsnitt for den totale personbilflåten innenfor EU/EØS.

Da må Lexus få ut en del elbiler for å unngå bøter.