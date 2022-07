Mobil, batteridrevet ladestasjon: – Lynrask måte å rulle ut lynladere på

STO UTSTILT PÅ EVS35: Nå står den på Circle K-stasjonen på Ski. Hvor den skal senere, er det foreløpig ingen som vet. Foto og video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Denne «containeren» kan lade fire elbiler om gangen. Nå testes den ut på Circle K-stasjonen på Ski.

På den store elektromobilitetsmessa EVS35, som Elbilforeningen nylig var med og arrangerte på Nova Spektrum i Lillestrøm, kom vi over denne kanskje noe underlige konstruksjonen:

En flyttbar, batteridrevet lynlade-container.

Nå har den flyttet ut til Circle K-stasjonen på Ski, der den testes ut av norske elbilister. Men under kan du se vår video av den fra EVS35:

Norsk selskap står bak

Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening lot seg definitivt begeistre av den mobile lynladestasjonen da han så den på EVS35.

– Her har de et batteri på 300 kWt som står bak laderne. Dette lades fortløpende opp fra strømnettet sakte, men sikkert. Så kan man bare dunke så mye strøm som trengs inn i bilene, sier Lorentzen.

300 KWT BATTERIPAKKE: Løsningen kommer fra det norske selskapet Elywhere, Kristiansand-bedriften Pixii står bak batteriet, mens finske Kempower står bak selve laderne.

Stasjonen er laget av det norske selskapet Elyware med komponenter fra Pixii fra Kristiansand og finske Kempower.

Produktet har fått det velklingende navnet ES300 Mobile Super Charger.

– Dette er en mye billigere måte å bygge en stasjon på hvis nettkostnaden er høy, altså hvis det er lite strøm i området. Da er dette en god og fin løsning, fortsetter Lorentzen.

Ladehastighet opptil 150 kW

Hele containeren veier omtrent sju tonn.

– Man slenger den opp på en lastebil, kjører den til stasjonen den skal være på, løfter den på plass, kobler til strømmen – og så er man klar til å lade, sier Lorentzen.

GLAD I LYNLADERE: Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening.

Makshastigheten på de fire ladepunktene er opptil 150 kW per ladepunkt.

Men er alle ladepunktene i bruk samtidig, reduseres effekten inn til hver bil med halvparten.

– Dette kan være en lynrask måte å rulle ut lynladere på, og det blir spennende å se hvor mange av dem som kommer fremover, kommenterer Lorentzen.

Tror ikke den kan gå tom for strøm

For å sette opp en ordinær ladestasjon kreves det både godkjenning, etablering og bygging, noe som både kan ta tid og koste masse penger.

– Ladere er dyre i etablering, særlig fordi du ofte må bygge en ny nettstasjon slik at vi får nok strøm. Ladecontainerne gir oss mulighet til å raskt bygge ut ladetilbudet, eller øke kapasiteten i perioder der vi vet etterspørselen vil være høy, sier Åse Bomann-Larsen, eiendomssjef i Circle K Norge, til Tek.no.

Hun tror ikke batteriet vil kunne gå tomt.

– Da laderen stod på messen EVS35 Oslo gikk det helt fint og biler ble ladet kontinuerlig uten problemer. Det blir spennende å se hvordan dette fungerer ute på stasjoner med jevn ladetrafikk.

Bomann-Larsen sier til Tek.no at dersom pilotprosjektet i Ski blir en suksess, vil det være aktuelt å utvide satsingen til flere steder i landet.

– Teknologien må fungere godt nok, og kundene må få en god ladeopplevelse. Det blir svært spennende å følge dette prosjektet fremover.

Hvis du vil teste den mobile ladecontaineren på Ski, koster det for tiden 7,59 kroner per kWt for drop-in-kunder, eller 6,59 kroner per kWt for registrerte kunder.