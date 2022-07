Ny milepæl i personbil-segmentet: Elbilen har passert bensinbilen i Oslo

IKKE I FLERTALL, MEN …: For første gang er det flere elbiler enn bensinbiler på veien i Oslo. Det er også flere elbiler enn dieselbiler, og flere elbiler enn ulike typer hybridbiler.

Nå er det flere elbiler enn bensinbiler i hovedstaden. Det samme gjelder for dieselbiler. Men sammenlagt leder fossilbilene fortsatt klart.

Like før helgen kom halvårstallene og juni-tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Der kom det blant annet frem at elbilandelen i nybilsalget første halvår i år var på 79,1 prosent. Altså er nesten åtte av nye biler solgt hittil i år helelektriske.

Men dykker man litt dypere ned i den ferske statistikken fra OFV, oppdager man at vi nettopp har passert en annen aldri så liten elektrisk milepæl i hovedstaden.

El vs. bensin: 76–75 (stillingen så langt)

Ser man nærmere på tallene fra Oslo, ser vi at for første gang har antallet elbiler har oversteget antallet bensinbiler.

I Oslo er det nemlig per 30. juni registrert 76.364 elbiler, mens antallet bensindrevne biler er 75.851.

Antallet dieselbiler var på samme dato 62.130.

Men slår man sammen diesel- og bensinbiler, er naturligvis elbilene i mindretall også i hovedstaden.

Og tar man med andre typer fossilbiler med innslag av elektrisitet, eksempelvis ladbare hybrider eller hybridbiler som ikke engang er ladbare, havner elbilen enda lenger bak.

Men ikke desto mindre kan man altså nå slå fast at elbilen er i tet i Oslo i personbilsegmentet.

– Dette er kjempegøy, og slik det ligger an nå, er det bare et spørsmål om tid før elbilen har utklasset fossilbilene fullstendig, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

BLID SOM EN SOLSTRÅLE: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu. Foto: Martin Thronsen/elbil.no

Slik er Oslo-tallene akkurat nå

Andelen elbiler på veien i Oslo har nå passert 30 prosent av totalen i personbilsegmentet.

– Her snakker vi virkelig gode nyheter. Dette er så bra og viktig, både for klimaet generelt, byens klimamål spesielt, og for luftkvaliteten i Oslo. Nå må vi bare fortsette den gode trenden, og sørge for få med både varebilene og tungtransporten på elektrifiseringen, fortsetter Bu.

Du kan se tallene for Oslo her:

1 Oslo Elektrisitet 76 364 30,68 % 2 Bensin 75 851 30,47 % 3 Diesel 62 130 24,96 % 4 Bensin Plugin Hybrid 17 590 7,07 % 5 Bensin Hybrid 16 040 6,44 % 6 Diesel Plugin Hybrid 747 0,30 % 7 Hydrogen 96 0,04 % 8 Diesel Hybrid 62 0,02 % 9 Gass 13 0,01 % 10 Annet 2 – 11 Parafin 1 – Total 248 896 8,81 % Kilde: Tall fra OFV per 30. juni 2022.

Det er også verdt å merke seg at nettopp Oslos varebiler, heller ikke er inkludert i tallene over.

Hadde de vært det, hadde det også sett litt mindre lyst ut for elbilens del.

– Må andre virkemidler til for varebiler

Selv om andelen elektriske varebiler øker jevnt og trutt i Norge, og ikke minst i Oslo, ligger salget av elvarebilene fremdeles et godt stykke bak sine fossildrevne konkurrenter.

Christina Bu mener at for å få opp elvarebilandelen trenger vi andre virkemidler enn for personbiler, og at vi ikke når 2025-målet uten sterkere virkemidler.

– Stortinget vil ha fart på elvarebilsalget og har bedt om nye grep for å styrke varebilenes konkurransekraft, nå sist i revidert nasjonalbudsjett, hvor regjeringen har fått beskjed om å sørge for at Enova øker støtten til elbiler fra 30 til 40 prosent av merkostnaden på neste års statsbudsjett.

Så vil tiden vise om dette tiltaket er nok. Elbilforeningens generalsekretær er usikker:

– Dette handler om de elektriske bilenes konkurransekraft. Så langt er det liten tvil om at personbiler konkurrerer godt med det momsfritaket de fremdeles har, og privatpersoner velger derfor i tråd med det myndighetene legger opp til – men det må åpenbart andre virkemidler til for varebiler.

– Likevel, akkurat i dag skal vi glede oss over at elbilen nå leder an i Oslo. Og det kommer den til å fortsette med, avslutter Bu.