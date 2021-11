Intropris fra 370.000 kroner: Maxus snart Norges-klar med elektrisk SUV

MAXUS-SUV I MARS: Det kinesiske bilmerket melder seg på i det elektriske SUV-heatet med sin Euniq6, som skal være leveringsklar til norske kunder om drøye fire måneder.

Maxus er mest kjent for sine varebiler, men skviser seg nå inn i det elektriske personbilmarkedet. Euniq6 SUV skal være leveringsklar i mars.

Bilprodusenten Maxus har tidligere markert seg i Norge med sin store elektriske varebil EV 80, men har også entret det norske markedet med sin Euniq-modell i MPV-segmentet (multi-purpose vehicle),

MPV-utgaven av Euniq kom først som stor, 7-seters familiebil på tampen av fjoråret, og deretter som varebil et halvt år senere.

Men nå varsler det kinesiske bilmerket gjennom sin importør RSA at Maxus i mars også vil supplere Euniq-serien med en SUV.

Intropris ved bestilling før nyttår

Bak Maxus står den kinesiske bilgiganten SAIC, som også står bak blant annet BYD.

SUV-en som altså skal være leveringsklar tidlig på vårparten, skal imidlertid være tilgjengelig for forhåndsbestilling hos Maxus-forhandlere allerede nå.

Og prisen bør ikke være for avskrekkende:

Dersom man bestiller den før nyttår, får man den til en introduksjonspris som starter på 369.000 kroner.

Elbilforeningens bilekspert og -tester mener SUV-en fra Maxus bør kunne bite godt fra seg i det norske markedet.

– Denne bilen har akkurat det veldig mange nordmenn er ute etter. Gigantisk bagasjerom, høy bakkeklaring og rikelig med utstyr, og det til godt under 400.000 kroner, så denne vil fort kunne havne høyt oppe på salgslistene i Norge til neste år, spår Nesheim.

70 kWt batteripakke, rekkevidden foreløpig uklar

Den store familie-SUV-en har en foreløpig anslått rekkevidde et sted mellom 345 og 465 km etter WLTP-standarden.

En mer presis WLTP-rekkevidde blir mer nøyaktig fastslått når endelig typegodkjenning er klar i slutten av november, påpeker importør RSA i en e-post til elbil.no.

Bilen kommer med en 70 kWt batteripakke, og byr på 177 hk og 310 Nm.

SUV-en byr videre på et solid bagasjerom på 754 liter, der bagasjeromsgulvet kan justeres i to høyder, alt ettersom hvilket behov man har.

MAX (M)ANUS: Det vil si, hekken til den kommende SUV-en fra Maxus er i hvert fall ruvende nok.

Større enn de fleste

Bilen måler 4735 mm i lengden, 1860 mm i bredden og 1736 mm i høyden. Akselavstanden er på 2760 mm og bakkeklaringen på 190 mm.

Sammenligner man med Volvo XC60, er Euniq6 4,4 cm lengre, 11,2 cm høyere og har 286 liter større bagasjerom.

Altså kan vi trygt fastslå at vi snakker om en temmelig romslig bil, som for øvrig leveres med stort elektrisk panoramasoltak og 18” aluminiumsfelger.

Bilen har en ombordlader på 7,2 kW for hjemmelading, og hurtiglades fra 30 til 80 prosent på 35 minutter, i hvert fall under behagelige temperaturforhold.

Og ja, denne SUV-en leveres, som elbiler flest i disse dager, med CCS som ladestandard.

– Vil sette Maxus på personbil-kartet

Forrige uke ble bilen vist for første gang i Norden, da Maxus-forhandlere fra hele Norden, samt Polen var samlet til arrangementet Maxus Nordic Summit på Norefjell. Det var også her det ble kjent av SUV-en blir leveringsklar fra mars 2022.

– Vi gleder oss veldig til å introdusere denne store SUV-en for det norske markedet. Vi har stor tro på at bilen vil bli en familiefavoritt, med svært romslig bagasjeplass, masse utstyr og ikke minst et flott design – og det uten at man trenger å tømme lommeboka, sier salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen.

– Vi opplever allerede stor interesse rundt bilen. Dette er bilen som skal sette Maxus på kartet som et personbilmerke, i tillegg til et varebilmerke.

TAKNEMLIGE LYSFORHOLD: Et stort panoramasoltak lyser opp i kupeen.

Utstyrsbonus for de kjappe

Utstyrslisten til SUV-en inkluderer blant annet atmosfærelys i 64 ulike farger, trådløs mobillading, Apple CarPlay, elektrisk panoramasoltak, Keyless GO og seksveis justering av førersetet.

I tillegg er en rekke sikkerhet- og førerassistentsystemer inkludert bilen. Den leveres blant annet med adaptiv cruise-kontroll, 360 graders parkeringskamera, filskiftevarsling, blindsonevarsling, automatisk nødbremssystem, parkeringssensor foran og bak og elektronisk stabilitetskontroll.

I tillegg til den nevnte introprisen man tilbys ved kjøp før nyttår, frister importør RSA med at den som bestiller bilen før årsskiftet, også får utstyrspakken «Exclusive» – som angivelig har en verdi av 50.000 kroner – med på kjøpet.

KISS N’DANCE: Og Metro Drammen som åpenbar favoritt hos Maxus-importør RSA i Drammen.