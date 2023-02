Parkering for elbil

Campingvogn med batteripakke: Med denne kan du lade opp bilen mens du camper

BATTERIPAKKE MED SOVEMULIGHETER: Både trekkvogna og campingvogna har måkevingedører. Men man kunne kanskje forventet noe aerodynamikk på The Boulder, som denne campingvogna med innebygget batteribank heter?

Campingvogna The Boulder har en batteripakke på 75 kWt innebygget.

Vi har kjørt en rekke tester med campingvogn bak elbiler, og det er ingen hemmelighet at den ekstra vekten og vindfanget bak bilen forsyner seg grovt av rekkevidden, selv på solfylte sommerdager.

Nå har amerikanerne i Colorado Teardrops gjort noe med dette. Selskapet har bygget sin første campingvogn designet for elbiler.

Riktignok er den av den litt mindre typen, som sklir litt lettere gjennom lufta, og ikke er den så tung heller. Vogna veier akkurat under tonnet.

Energilager i bunn

The Boulder, som vogna heter, er nemlig ikke bare en liten campingvogn med soveplass, kjøkken og masse praktiske løsninger.

Den har også et stort energilager innebygget i ramma, nærmere bestemt på 75 kWt.

Den strømmengden får deg et godt stykke videre på reisen.

KOMPAKT KOS: Den lille vogna på til sammen 3,81 meter kan faktisk bestilles med både kjøling og varme. Her er det plass til fire.

Campingvogna lader du enklest med en vanlig hurtiglader.

Hvis ladestasjonen er heldig utformet, kan du plugge inn både elbilen og campingvogna – og lade begge samtidig.

Strømmen i vogna kan du så bruke til å lade opp igjen bilen, mens du camper.

Vanligvis er campingvogner bare til plunder og heft når man ikke bruker dem, men her er det tenkt at den kan bidra året rundt.

For dersom du tilrettelegger huset ditt for det, kan du bruke vogna som som batteribank når du vil der den ellers bare ville stått og tatt opp plass på tunet.

BATTERIPAKKE: Under nær sagt hele vogna har man plassert batterier. Det øker vognvekta med rundt 300 kilo.

Det gir selvsagt mest mening i forbindelse med solcellepaneler. Da kan du fylle campingvogna med strøm fra solcellene for så å bruke av lageret når huset måtte trenge det.

Men selv uten solceller vil det være fint å lade opp vogna mens strømmen er billig og bruke den når strømmen er dyr.

GODE VENNER: Ei svær og to litt mindre senger kan til nød brukes. Men det anbefales nok ikke at alle står opp samtidig, da kan det fort bli trangt der inne.

Vogn med tre dører

Selve vogna er 380 cm lang (495 med drag), har tre topphengsla dører og er fullt isolert.

Bord og to benker for fire personer kan gjøres om til én svær seng i midten og to mindre på hver sin side.

Akterut har du en kjøkkenbenk med hyller som kan brukes som bagasjeplass under reise og til enkel oppbevaring av mat eller lignende når man står stille.

SKAP BAKERST: Bagasjen kan du enten ha her eller i bilen.

Selve vogna er laget i aluminium med ekte treverk inni.

Prisen starter på saftige 682.000 kroner, altså sannsynligvis langt mer enn bilen du trekker den med. Og da er du fortsatt ikke i mål.

Du kan bestille 2 kW klimaanlegg til 32.000 kroner, propanvarmer for 20.000 og vanntank med håndpumpe for 6.500 kroner.

FULL LUFTING: Hekken kan brukes til matlaging og diverse. I hvert fall i godt vær.

Mer på gang

Vogna er ikke å få kjøpt riktig ennå, men første prototype er ferdig og de har to elbil-spesifikke vogner klare på tegnebrettet.

Golden blir en 17-fots luksusvogn med batteripakke på 125 kWt, Denver blir en 27-foter med 200 kWt batteripakke.

KOBLES TIL: Når du skal lade bilen, trekker du bare ut ledningen fra vogna og plugger inn.

Vi synes kanskje det er litt rart at en slik vogn ikke har noen form for regenerering i nedoverbakke, siden det hadde vært energismart når man først skal trekke på en tung batteripakke.

Som vi har oppdaget i våre tester, dytter vogna godt i nedoverbakker og da går bremsene på vogna på, slik at man faktisk får mye mindre regenerering i nedoverbakker enn man teoretisk kunne fått.