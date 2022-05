Samarbeider med amerikanske Sila: Mercedes med ny batteriteknologi

DEBUTERER HER: Den populære G-klassen vil bli første bil ut fra Mercedes med det nye batteriet.

Silisiumbasert anode skal gjøre batteriene 20-40 prosent mer energitette. Introduseres i den elektriske versjonen av G-klasse i 2025.

Nær sagt alle bilprodusenter jobber med ny batteriteknologi – av flere grunner. Man ønsker mer energi ut av mindre og lettere batteripakker, fjerne dyre og sjeldne råstoffer, eliminere brannfare, øke ladehastighet, få ned kostnader og gjøre produksjonsprosessen mer miljøvennlig.

Målet er såkalte faststoffbatterier. Disse er mer energitette, krever mindre plass og avgir mindre varme enn dagens lithium ion-batterier. Du kan lese mer her:

Mens vi venter, skal Mercedes bruke en ny type batteri med høy energitetthet. Etter alt å dømme debuterer batteriet i den elektriske versjonen av Mercedes G-klasse i 2025.

G-klasse er en tung rammebygget doning, som definitivt trenger mye batterier og, som på grunn av oppbygningen, har begrensninger på hvor de kan plasseres.

Vi vet foreløpig ikke navnet på elversjonen av denne bilen, men regn med en kvikkas med tilsvarende, eller mer krefter enn bensinslukeren G 63 med twinturbo V8 på 585 hester, og for å være ærlig, et fantastisk lydbilde.

Ikke bli overrasket dersom den får navnet EQG 63.

MER AERODYNAMIKK: Klossen vil få avrundede linjer, men blir nok aldri aerodynamisk.

Samarbeider med amerikansk selskap

Mercedes-Benz har inngått et samarbeid med det amerikanske firmaet Sila Nanotechnologies, og Mercedes blir deres første annonserte kunde i bilindustrien. Sila Technologies ble opprettet i 2011 og startet sitt samarbeid med Mercedes-Benz i 2019.

Det er de som har utviklet et batteri med silisiumbasert anode. Det skal inneholde mellom 20 og 40 prosent mer energi, sammenlignet med et like stort og tungt litium-ion-batteri, og være 100 prosent resirkulerbart.

Ved å erstatte grafitt i dagens batterier med silikon, blir man samtidig mindre avhengig av Kina. Utviklingssjefen hos Mercedes, Markus Schäfer, kaller batteriet en «game changer».

– Det tillater oss å tenke på helt nye måter når vi utvikler nye elbiler, sier han.

Vi fikk nylig en grundig innføring av hvordan Mercedes jobber og tester for å gjøre bilene så energieffektive som mulig. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen:

Les også