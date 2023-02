Parkering for elbil

NRK med «dronesykkel» og rullende TV-studio i sommer: Minutt for minutt fra elsykkelen

SYKKELSOMMER: Trygve Dahl sitter ved spakene på NRKs regisykkel. Denne spesialbygde doningen skal rulle gjennom Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet under produksjonen av «Sykkelsommer». Foto: Thomas Hellum / NRK

Om ikke akkurat Norge rundt, skal teamet fra NRK tråkke seg gjennom 669 kilometer – tre uker i juli.

– Finnes det egentlig en bedre måte å oppleve ting langs landeveien på enn å gjøre det i et sakte, bedagelig sykkeltempo? Da tror jeg en både ser og opplever mer enn en ville gjort med bil, sier sakte-TV-general Thomas Hellum i en artikkel på NRK.

Han har tidligere vært med å lage flere av kanalens store minutt for minutt-produksjoner:

«Hurtigruten» (2011)

«Sommertoget» (2017)

«Monsen» (2018)

«Sommerbilen» (2020)

«Sommerskuta» (2021)

NÅ PÅ ELSYKKEL: Thomas Hellum er klar for mer sakte-TV på NRK1. Årets sommerprosjekt skal oppleves fra sykkelsetet. Foto: Thomas Hellum / NRK

I år legger hele produksjonsteamet seg altså på to hjul.

Etterlengtet «Sykkelsommer»

Ideen har vært under utvikling lenge, og var først tenkt sommeren 2020, ifølge NRK. Men smittevernregler under koronaen førte til at «Sommerbilen» ble kjørt inn i stedet.

Denne gangen er planen å besøke steder statskanalen ikke har besøkt i sine sommersendinger før. Det loves både variert og vakker natur.

Her er de tre etappene de skal sykle:

Nordland: Brønnøysund til Nesna (5.–9. juli)

Møre og Romsdal: Bremsnes til Urke (12.–16. juli)

Innlandet: Elvesæter til Aulestad (18.–23. juli)

Første uke skal de tilbakelegge 161 kilometer. Uke to blir den lengste, med 265 kilometer. Tredje og siste uke avsluttes med 243 kilometer.

Hele 669 kilometer skal tilbakelegges under årets sommerprogram, og lasten blir tung på grunn av alt utstyret som skal brukes underveis.

Reodor Felgen-er på hjul

En rask telefon til Hellum kan avsløre at det blir rundt 15 elsykler i følget.

Elleve av dem er det han kaller for vanlige sykler. Resten er spesialbygget for å fungere som et rullende TV-studio.

RULLENDE TOSPANN: Her testes filming fra tandemsykkel. I aksjon ser vi Runar Gimre (t.v.) og Morten Hugo Hansen. Foto: NRK

Her finnes en egen regisykkel med vogn på slep, to ulike fotosykler med stativer både foran og bak, samt en egen dronesykkel.

Både produksjonsteam og programledere vil bruke elsykkel som fremkomstmiddel.

Hvem som blir programledere i «Sommersykkel» klarte vi dessverre ikke å lure ut av Hellum.

Dette er nemlig enn så lenge å betrakte som en godt bevart stats(kanal)hemmelighet.

Vi får i mellomtiden bare pent tråkke videre mens vi venter i spenning – minutt for minutt.