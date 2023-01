Oppfinnsom kanadier bruker elsykkelen som snøplog: Få denne mannen til Norge!

BRØYTESYKKELEN KOMMER: Den oppfinnsomme kanadieren Philip Marciniak brøytet nylig vei for seg selv og andre syklister i hjembyen Victoria med sin mer eller mindre hjemmelagde løsning. Skjermdump: YouTube

Noe å tenke på for norske elsyklister med en Petter Smart i magen? Eller kanskje for Kommune-Norge?

Det er en kjent sak for norske vintersyklister at det ofte er så som så med snøbrøytinga på norske sykkelveier og -stier.

Noen steder fordi det er vanskelig å komme til for brøytebiler på smale sykkelveier, andre steder fordi kommunekassa er så slunken at det ikke blir prioritert.

Og i Oslo har det de siste årene blitt stadig flere rødmalte sykkelfelt, men om vinteren – når det av og til er snø i hovedstaden – skyfler brøytebilene gjerne snøen over i sykkelfeltet, slik at det blir ekstra hasardiøst å sykle i snø føkket , unnskyld, snøfokket.

Kanskje det da er på tide å ta skjeen – eller snarere plogen – i egne hender og tråkke til?

Med andre ord: Gjøre som den oppfinnsomme kanadieren Philip Marciniak, som nylig brøytet vei for seg selv og andre syklister i hjembyen Victoria med sin mer eller mindre hjemmelagde løsning.

Hvordan det fungerte ser du i videoen over.

(Spoiler alert:) – Det fungerte overraskende bra

Elsykkelens inntog og piggdekk til sykkelen har gjort vintersykling både praktisk og noenlunde trafikksikkert – både for syklistene selv og deres medtrafikkanter.

Vel å merke altså hvis underlaget er brøytet.

I et nyhetsinnslag på CBC Vancouver forteller Marciniak at han skaffet seg en elektrisk lastesykkel i fjor, og det var da han fikk ideen om å montere en snøplog i fronten.

Etter litt prøving og feiling tok Marciniak, som også har erfaring med å bygge elsykler, sin nye farkost ut på en prøvetur en snøfylt kveld:

– Det fungerte overraskende bra, og det var så gøy. Folk glodde, vinket og lo, mens snøen føyk rundt meg på begge sidene av plogen, sier han i TV-innslaget.

12.000 tomler opp

Responsen fra folk i kommentarfeltet på YouTube, der TV-stasjonen har postet innslaget, er ikke mindre entusiastisk:

«The spirit of innovation! Well done, sir», skriver én.

«If you are a bike commuter this guy is literally doing one of the best public services ever. Most of the time bike paths do not get plowed until weeks after a winter storm», kommenterer en annen.

En tredje skriver: «This man had a problem and found a solution. We need more of this guy in the world».

Innlegget har så langt fått 12.000 tomler opp og 1.500 kommentarer.

Selv må vi innrømme at vi synes det kunne være en fin ting om Marciniak vurderte å innvandre til Norge. Eller i det minste ta patent på oppfinnelsen sin og eksportere den hit.

Det er kanskje også lov å håpe på at ansvarlige etater i norske kommuner kan hente litt inspirasjon fra dette og gå til innkjøp av noen kommunale elsykler og ploger?

Så kan de samtidig vise at de er nytenkende – og på ingen måte nedsnødd.