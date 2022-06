"How Norway KILLED the petrol car": Slik ser det norske elbileventyret ut fra utlandet

ELBIL-BUDDIES: Programleder Jack Scarlett sammen med Elbilforeningens Christina Bu da de gjorde opptak i Oslo tidligere i år. Foto: Jamieson Pothecary

Fully Charged Show trekker trådene tilbake til A-ha når de skildrer hvordan Norge ble verdens fremste elbilnasjon.

Tidligere i vår skrev vi om at programleder Jack Scarlett og hans team var i Oslo for å lage episoder til Fully Charged Show.

Ikke fått med deg hva Fully Charged Show er?

Det beskrives gjerne som slags variant av «Top Gear» – men der det fokuseres på elbiler og elektrisk mobilitet fremfor eksosdoninger.

Publisert på nasjonaldagen

Selv beskriver Fully Charged Show seg som «The World’s Number 1 Clean Energy & Electric Vehicle Channel», og er aktive på Facebook, Instagram, Twitter og på egen nettside.

Men først og fremst er de store på YouTube, der showet nærmer seg én million abonnenter.

Og på YouTube-kanelen ble passende nok episoden ved navn «How Norway KILLED the Petrol Car» publisert på selveste 17. mai.

Ikke at vi tror det er noen klar sammenheng der, men dette kan i hvert fall delvis forklare at vi ikke fikk med oss at episoden var publisert før nå.

I skrivende stund er episoden fra Oslo – der for øvrig Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu intervjues jevnt og trutt – sett nærmere 400.000 ganger.

Se episoden her!

I tillegg har nesten 3000 kommentert episoden, som Fully Charged Show selv presenterer slik:

«Jack drar til verdens elbilhovedstad for å finne ut av Norges elbilkultur. Med over 80 prosent helelektrisk nybilsalg er Norge milevis foran resten av verden. Men hvordan har Norge fått til dette? Og hva kan vi andre lære av hva Norge har gjort riktig? Og hvor passer egentlig 80-tallssynthbandet A-ha inn i alt dette?»

Dette og mer til får du svaret på om du ser den riktig så underholdende 22 minutter lange episoden fra Oslo, selv om du sikkert erindrer stuntene der Morten Harket og Magne Furuholmen sammen med Bellona-stifter Frederic Hauge til stadighet kjørte gjennom bomringen i en elektrifisert Fiat Panda som til stadighet ble konfiskert av myndighetene.

Men nok mimring, Fully Charged-episoden fra Oslo ser du her:

Halvt norske Molly Pettit debuterer som Fully Charged-programleder

17. mai-episoden er likevel ikke den første Fully Charged-gjengen har publisert fra norgesbesøket sitt tidligere i år.

En annen episode ble publisert i april, og også den er verdt å se om du har et snev av elbilinteresse.

I denne episoden tar Fully Charged-teamet for seg trådløs lading for Jaguar I-Pace-taxier i Oslo, samt sjekker ut Nios batteribyttestasjon utenfor Drammen.

Det er Jack Scarlett som sjekker ut trådløsladingen, mens den halvt norske, halvt britiske racingkjøreren Molly Pettit her får sin debut som programleder for Fully Charged Show med sin reportasje fra Drammen.

Denne episoden ser du her:

Du har for øvrig muligheten til å se Fully Charged Show med Jack Scarlett på scenen i Nova Spektrum på Lillestrøm under Oslo Elbil Expo om andre helgen i juni.

PS: Medlemmer i Elbilforeningen med familie får halv pris på inngangsbilletten: