Maxus e-Deliver 3: Nå får du den også med lasteplan

HAR EN PLAN: Maxys e-Deliver 3 fås nå også som Pickup, eller hva annet du skulle ønske å ha bak på ramma bak hytta.

Maxus’ varebil får flere utstyrsversjoner – og kommer i en helt ny variant.

To år etter at vi fikk den enkle elektriske varebilen e-Deliver 3 fra Maxus, melder importøren om at potensielle kunder nå får flere valg.

Fortsatt er det snakk om samme batteripakke på 50,2 kWt, men i stedet for den noe merkelige betjeningen for varmeapparatet får den nå automatisk klimaanlegg.

Dessuten blir Apple Carplay standard, og da har man automatisk fullgod navigasjon, i hvert fall hvis man har iPhone.

I tillegg er aluminiumsfelger standard på de nye modellene.

APPLE CARPLAY: Nå kan du speile iPhonen din på skjermen og bruke kart, musikk og telefon direkte via bilen.

Tre varianter

Den nye generasjonen e-Deliver kommer i tre utstyrsvarianter:

Tech+ er som før, uten vinduer.

er som før, uten vinduer. Work har vindu i skillevegg og skyvedører.

har vindu i skillevegg og skyvedører. Work+ har gir deg også bedre sittekomfort i skulderhøyde og en spesialtilpasset lasteluke i varerommet for å kunne laste lengre materialer.

Maxus e-Deliver 3 er tilgjengelig i to lengder (4,8 og 6,3 m3), har opptil 930 kilo nyttelast og opptil 1.025 kilo hengervekt.

LANG: Fra før har du kunnet velge mellom kort og lang versjon.

Også med chassis

RSA vil også levere e-Deliver 3 med chassis, altså mulighet for spesialløsninger der bilen kan bygges om til plan- eller skapbil.

– Vi har et godt samarbeid med flere lokale ombyggere som tilbyr skreddersydde løsninger etter kundenes behov, sier Bernhard Jahnsen, salgssjef i Maxus Norge.

KORT OG GODT: Her ser man e-Deliver 3 i kort utgave. Nytt er at man også får sidevinduer i skyvedørene og vindu bak setene.

