Kia EV9 som toseters varebil: Nå får du denne med grønne skilter

DEN ENESTE: Behovet for elektriske varebiler er stort. Alternativene med firehjulsdrift, god rekkevidde, rask lading, god hengervekt og akseptabel nyttelast er foreløpig ikke mange.

Her er det elektriske alternativet til Toyota Land Cruiser og Land Rover.

Mottakelsen i pressen har vært formidabel, men selgerne står fortsatt med et stramt smil i salgshallene.

Startprisen på EV9 var høy, og Kia var ikke sene med å tilby en billigere variant.

TRAKTOR: 2,5 tonn hengervekt vil holde for mange.

Nå har pressemeldingen om varebilversjonen kommet, noe jeg nevnte i min test av bilen at jeg har mest trua på. Lest testen av bilen i lenka under.

Smart og romslig

Den norskproduserte innredningen gir et helt flatt gulv, stålvegg og har to skuffer under gulvet som standard. Mot et pristillegg kan du få fire.

Vareromsgulvet er 207 cm langt og åpningen er 73 cm høy.

FLATT: Lasterommet er lettlastet med over 70 cm innlastingshøyde.

I tillegg er det laget et lokk til et ekstra rom under lasterommet for de tingene du ikke trenger altfor ofte.

Alle versjoner har i tillegg en frunk under panseret, perfekt for ladekablene.

SMÅSKUFFER: Fotbrønnen blir delvis utnyttet i form av skuffer.

EV9 tilbyr også 3600 watt i stikkontakten eller via V2L-adapteret på utsiden.

Det er faktisk mer enn på Ford F-150 Lightning, som vi nylig testet – og nok til å drive lamper, sager, kaffetrakteren eller hele hvilebrakka om du trenger det.

Sjekk vår test under, der vi bruker EV9 til å varme opp en campingvogn i minus 26 grader.

Har det som trengs

Med rekkevidde på opptil 563 kilometer som bakhjulstrekker og 512 kilometer med firehjulstrekk, kombinert med bakkeklaring på 18 cm og ikke minst 2,5 tonn hengervekt, har bilen det som trengs for mange.

STRØM: Du kan ta ut 3600 watt via V2L.

Når vi legger til forvarming av batteriet som gir lynrask lading opptil 210 kW, betyr det korte ladepauser hvis du trenger påfyll av strøm i arbeidstiden.

Kia oppgir 10-80 prosent på 24-26 minutter.

Smak av luksus

Vi har ikke kjørt bilen ennå, men Kia hevder det er god plass i forsetene, noe som ofte ikke er tilfelle i varebiler. Varme og kjøling i setene er på plass.

GOD PLASS: Kia hevder det er god plass, selv med skilleveggen. Mannen på bildet er 182 cm høy.

– Det er mange som ikke trenger eller ønsker å kjøre rundt i det vi ofte omtaler som en kassebil. Nå får de en elektrisk mulighet. En skikkelig kul SUV med skikkelig størrelse på. Vi har testet den ut på en rekke varebilbrukere allerede og de sier to ting: Dette er tøft, og her sitter man faktisk ganske godt, sier kommunikasjonssjef Christian Lagaard i Kia.

Dyr moro

Men billig blir den ikke. Varebiler betaler moms fra første krone, i motsetning til personbiler, som betaler moms bare for summen over 500.000 kroner.

Det betyr mindre for næringsdrivende som får trukket fra momsen. Pris uten moms på utstyrsvarianten Exclusive er fra 708.500 kroner og for firehjulstrekkeren fra 756.400 kroner.

Inkludert moms blir prisene 884.900 og 944.900 kroner.