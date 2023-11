Her er dommen etter at vi har prøvekjørt Kia EV9: Mye bil til mye penger

KOSTER: Ikke siden modellen Stinger har Kia hatt biler i denne prisklassen, men nå handler det om et helt annet segment. Men her får du mye bil for mye penger.

Den er over fem meter lang, har firehjulsdrift, gir god plass til sju, trekker 2,5 tonn og kan laste 100 kilo på taket. Men kjøper nordmenn en Kia som sniffer på millionen?

Kia har matet oss med så mange pressemeldinger om denne bilen at jeg nesten fryktet jeg var lei den før jeg endelig fikk se den i virkeligheten.

Nå er vi på norsk lansering og på vei til Hemsedal og den skuffer ikke.

SVÆRING VED HYTTA: Kantete design er beste måte å sikre god plass.

De kantete linjene gjør den tøff og muskuløs, som en familiebil med arbeidsklær.

Det er lett å tenke på Land Rover, Land Cruiser og til og med Geländewagen, men EV9 er bedre plassutnyttet.

Sværing

Kia har aldri laget en større bil før. Bilmerket har aldri tråkket i dette segmentet før heller.

Vi snakker om en fullvoksen, linjaltegnet seks- eller sjuseter på 5,02 meter. Den er 1,98 meter bred og 1,78 høy. Like viktig er bakkeklaringen på 17,7 cm.

Kia EV9 – oppsummert: Pluss Masse plass

Bred funksjonalitet

Firehjulsdrift Minus Høy pris

Adaptiv cruise-kontroll funker dårlig

Infotainment-systemet

Den perfekte hyttebilen, mener Kia, som ser for seg aktive familier med romslig lommebok som hovedmålgruppe.

De hevder å ha stjålet kunder som har kjørt Volvo XC90 og BMW X5 og iX – og hoster forsiktig «premium» inn i armhulen, uten å si det høyt.

KOMMANDOSENTRAL: Masse knapper, mye skjermer og resirkulerte fiskenett som myke nakkestøtter. Det er mye resirkulert i nye EV9.

Det føler jeg ikke at det er, men det gjør heller ingenting.

For denne bilen er fornuftig og praktisk fremfor jålete. Og jeg tenker at denne bilen også bør appellere til håndverkere som trenger noe litt røft som trekker tungt.

Instrumenter og betjening

Kia har en fot i fortida selv om de har gått for en tredelt 27-tommers skjerm. Her er det en knapp for hver funksjon.

Deilig å kunne stille speil, ratt, klima, volum og så videre med knapper – et bevisst valg fra Kia.

FYSISK: Det er masse knapper i bilen. De haptiske øverst krever litt for mye kraft og føles litt treige på responsen, men vi digger vippebryterne for klimaanlegget.

Det er også naturlig med fysiske knapper og ruller på rattet. Visningen på instrumentpanelet er enkel og grei, og man har som vanlig fra den kanten en bra kjørecomputer og ditto visninger.

Man har også et stort head up-display som viser fart og hvor du skal. Det er litt rart at den viser neste avkjøring absolutt hele tiden, selv om det er ti mil til du ifølge planen skal kjøre av.

Dette pleier å dukke opp rett før i andre biler.

KNAPPER: Speil stilles fra knapper, men faktisk har EV9 noe så moderne som digitalt sladrespeil. Men det er valgfritt, heldigvis, for du ser lite i det når det blir møkkete – og det blir det.

Derimot fremstår klimavisningen i egen liten skjerm mellom de to store helt bortkasta. Den ser man ikke bak rattet fra førerplass.

Kia burde vurdert en ny designer med tanke på skjermdesignen på multimediaskjermen. Den er som en vegg i sort-hvitt med like store symboler og skrift, og trenger virkelig oppmerksomhet før man trykker.

Og bak flere av menyene er det bare et valg eller to. Da blir man samtidig minnet om at man ikke følger med på veien. Pling, pling. Et nytt reglement fra EU.

KLIMATISERT: Varme, kjøling, massasje og minne fikses fra døra.

Du kan slå det av, men du må tre klikk inn i menyer for å gjøre det. Og da er hastighetsvarslingen bare et par klikk unna også.

Men vi håper på en enklere løsning, for du har kjørt en kilometer uten å se på veien, og det finnes nok av konkurrenter som har gode løsninger man kan herme etter.

Sittestilling foran

Det er en egen knapp på begge forsetene som legger dem ut i hvilestilling med fotskamler. Ganske unorsk og jeg er usikker på hvor mye de blir brukt.

Det er både varme og ventilasjon både i første og andre rad, og man sitter høyt i bilen, men allikevel i og ikke oppå, takket være rause innstillingsmuligheter.

AUTOLIGG: 14-veis elektrisk justering, pluss inn og ut på nakkeputene. Alle finner en sittestilling de kan trives med her.

Korsryggstøtte er selvfølgelig på plass og du kan til og med stramme sidevangene. Fører har massasje, både i begge skinker og i ryggen.

Rattet er elektrisk 4-veis justerbart og har varme i to trinn. Her finner du deg til rette!

Bakseteplass – plass til seks sværinger?

Den første bilen jeg prøver er bilen det foreløpig er bestilt flest av.

60 prosent har bestilt bilen med sju seter. Da får du en todelt benk på skinner som kan justeres relativt mye.

FLEKSIBLE: Bildet viser justeringsmulighetene både på lengde og ryggvinkel på sjuseteren. De ytterste plassene har både Isofix, varme og kjøling.

Ryggene kan også justeres, og man har automatisk utløsing av både sete og rygg med knapper for enkel adkomst til tredje seterad.

Sjekk filmen øverst i saken for å sjekke alle seteløsningene.

FULL KONTROLL: Baksetepassasjeren kan justere forsetet. Legg merke til strømuttaket.

Plassen til hode, skulder, kne og tær er helt upåklagelig, også for midtpassasjeren.

Andre seterad har egen klimasone som justeres fra taket, og to koppholdere i bakkant på midtkonsollen.

MANUELL: Du kan få seks seter som justeres manuelt. Alle seteløsninger kan legges flatt for å få inn lang last.

Du lanseres også to varianter med seks seter.

I den ene har man elektrisk justerbare liggestoler med fotskamler, à la de framme, mens den andre varianten er manuelt justerbare uten fotskamler.

Men de har partytrikset at de kan snus direkte ut eller 180 grader, så man sitter mot de på tredje rad.

Dette er kanskje mest aktuelt dersom man har barn med seg. For fire voksne blir det intim benkontakt.

GOD PLASS: Selv i bakerste rad har man god plass. Her er det også Isofix.

Jeg er ganske sjokkert over at jeg sitter godt i tredje seterad. Da har jeg de to første radene stilt slik at jeg på 1,89 meter sitter godt på alle plasser.

Aller bakerst har man også knapper for å elektrisk legge bakseteryggen ekstra langt bakover hvis man vil slappe av der.

ELEKTRISK: Selv tredje rad har elektrisk justering av seteryggen.

I tillegg har hver passasjer hver sin koppholder, hver sin USB-C, leselamper og ventilasjonsdyser.

Bagasjerom – fleksibelt

Med alle seter i bruk har man fortsatt 333 liters bagasjerom.

Da ligger bagasjeromstildekkeren i egen plass under gulvet.

Setene felles ned elektrisk og da får du et gedigent bagasjerom på 828 liter.

Som femseter er det nok mange som vil savne skiluke. Det finnes merkelig nok ikke.

STORT: Bagasjerommet med sju seter rommer faktisk 330 liter.

Trenger du varebil, feller du ned seteryggene på andre seterad også. De er delt 40/60. Det gjøres via to knapper i bagasjerommet. Enkelt og veldig praktisk.

Da foretrekkes varianten med sju seter, for da har du et stort flatt gulv og dermed alt på en plass. Igjen anbefaler jeg å se på videoen øverst i artikkelen.

STØRRE: Som femseter rommer den 828 liter. Alle varianter tillater at man legger ned andre seterad, men sjuseteren blir den ryddigste, for da får man et helt gulv over hele arealet. Vi savner skiluke.

De to stolene kan også legges ned, men det må gjøres fra stolene. Da får du inn svære plater, bord, stoler, eller hva det måtte være.

Barnefamiliene vil verdsette at det er Isofix i begge setene på bakerste rad og de to ytterste på andre seterad, altså fire slike fester.

Bak rattet – spreking

Vi nevnte størrelsen:

Vi skal ikke si at det er som om vi hopper inn i en krympeplast og at bilen føles liten, men god sittestilling i kombinasjon med et stramt, men samtidig greit komfortabelt understell gjør at bilen faktisk ikke føles veldig stor på veien.

PANEL: Med de fire knappene, feller man ned begge seteradene. Kia har V2L og V2G, slik at du kan hente ut strøm fra batteriet.

Bilen har verken luftfjæring eller adaptive dempere, men det savner vi heller ikke.

Og selv om Kia har vist måtehold på effekten, 383 kW (384 hk) fordelt på to aksler, trekker den med massive 700 Nm.

Det gjør at den både er rask og føles pigg. 0-100 km/t på 5,3 sekunder hadde vært uhørt for en så stor bil for veldig få år siden, men nå dundrer jeg oppover i hyttefeltet nærmest så barnålene virvler fra trærne.

12 VOLT: Den elektriske kjølebagen skal også trives i bagasjerommet. Hvorfor man har en knapp for elektrisk bakluke under et lokk, er det kanskje bare kidnappede som skjønner betydningen av.

Apropos det: ESP-systemet holder effekten stramt i tøylene dersom ikke grepet er fullt til stede, og det føles egentlig bra.

Man vil ikke ha 2.575 kilo ute av kontroll på glatte veier, og forresten, det er med tom bil uten folk og last.

Med full lovlig last er totalvekta nesten 3,2 tonn.

LITEN KJELLER: Rullegardina har fått egen plass, ellers er det bare plass til dekkreparasjonssett. Men det er plass til 55 liter under panseret.

Toppfarten er 200 km/t, og bilen føles trygg og god i høy fart også.

I fremtiden blir det to LiDAR-er bak den massive fronten. Det vil hjelpe noe på de selvkjørende egenskapene, som visstnok skal være på nivå 3.

BAKKEASSISTENT: Den mest brukte knappen blir trolig kameraet. Med svær bil er det greit å få kameraassistanse når man parkerer.

På litt svingete veier mister den fort bilen foran av syne og den gir kraftig gass inn i hver eneste sving i selvkjøringsmodus.

I de mest svingete partiene opp mot Hemsedal, blir man nesten nødt til å slå av assistansen.

På motorvei, derimot, kan du lene deg tilbake i køen og den starter igjen av seg selv etter full stopp.

Rekkevidde

Kia oppgir en rekkevidde på 505 kilometer fra et batteri på 98,8 kWt netto.

Oppgitt WLTP-forbruk på 2,28 kWt per mil er sjokkerende høyt fra Kia, som er kjent for å være gjerrige på strømmen, men foreløpig er det vel bare Tesla Model X som klarer å matche disse tallene.

RÅKJØRING: Kjørehistorikken kan gi antydninger til forbruket, selv om noen av stolpene trolig viser parkert, men påslått bil. Du skal nok lett klare forbruk under 2 kWt på mila om sommeren.

På vår ferd mot fjellet havner forbruket på 2,45 på en hustrig vinterdag med seks minusgrader. Ned igjen ender forbruket på 2,1, så det lover godt for vinter-rekkevidden.

Lading

Kia er nærmest best i klassen ved lynladerne, kun slått av Xpeng G9 og Audi e-Tron GT/Porsche Taycan.

EV9 er bygget på samme E-MGP-plattform som EV6. Det betyr 800 volt og 240 kW ladehastighet.

PIXLER: Fronten består foreløpig av stående lys. Senere blir det piksler innover på plata også, og panelene under får besøk av LiDAR.

Det betinger at alle ladeforhold ligger til rette, men det sørger du for fra førerplass.

Enten ved å sile ut de treige laderne når du søker på og legger inn laderen i kartet, i hvert fall 30 minutter før du ankommer den. Da vil batteriet varmes opp automatisk.

Kia har som en av få også mulighet til manuell forvarming. Du finner knappen under energi-menyen.

Den viser forresten også hva energien går til og mye mer.

Konklusjon – mye bil til mye penger

Kia har høye ambisjoner selv om prisen er stiv.

De håper på 700 registrerte neste år, og tror på en ny type kunder til merket.

Selv om Kia nærmest er som veteraner å regne på elbil – den første elektriske Soul-utgaven ble tross alt unnfanget for ti år siden. Den kom til Norge høsten 2014.

Og de har ost av selvtillit etter at EV6 kom på markedet.

FÅ KONKURRENTER: Ikke bare ser den kul ut i seg selv, den har også få konkurrenter. Den har best plass av dem alle, men de kinesiske er rimeligere.

Dens beste kvalitet fremfor andre SUV-er med sju seter, er den faktiske plassen, de praktiske løsningene og hvor enkel den er i bruk.

Det gjør ikke noe at den ser uforskammet tøff og kul ut heller. En annen fordel for EV9 er at det tilsvarende utvalget hos konkurrentene foreløpig er magert.

FINGRING: Du åpner bilen enten ved at mobilen eller nøkkel er i nærheten. Du kan aktivere fingeravtrykk-start på rundingen i midtkonsollen. Koppholderne kan gjemmes under en rullegardin.

Først er det toppmodellen GT-Line som selges. Den har alt som tilbys av utstyr. Prisen er fra 900.000 kroner.

Prisen for seks seter er 20.000.

Panoramatak koster 20.000, metallic lakk koster 8.900, matt koster 22.500, avtagbart hengerfeste koster 18.000, innsvingbart 32.000 og 20-tommers vinterhjul koster fra 46.000 kroner.

Det betyr at en sjuseter med metallic, svingbart hengerfeste og vinterhjul havner på 997.000 kroner. Det kan føles veldig mye for veldig mange.

Men det kommer billigere varianter etter hvert. Da kommer det en bakhjulstrekker også.

Den får lenger rekkevidde, men blir også ganske slapp. Rekkevidden blir på 560 kilometer, mens effekten blir på 150 kW (204 hk).