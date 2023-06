Parkering for elbil

Ioniq 6 Advanced lansert i dag: Nå får du også denne under momsgrensa

HYUNDAI IONIQ 6 ADVANCED: Bilen får en startpris på 464.000 kroner. Det betyr at man fra og med i dag kan få en Ioniq 6 som er 45.000 kroner rimeligere enn før.

Nå kommer den prisvinnende elbilen i en rimeligere utgave som legger seg snedig under den berømmelige momsgrensa.

For en drøy måned siden lanserte Hyundai en ny utgave av salgssuksessen Ioniq 5, kalt Ioniq 5 Advanced.

Her fristet Hyundai med en rimeligere og mer tilgjengelig utgave, som skulle nå en større bredde av befolkningen. Prisen på 469.000 var også 45.000 billigere enn deres hittil billigste utgave av denne modellen:

Pris fra 464.000 kroner

Nå melder det sørkoreanske selskapet at Ioniq 6 også kommer i samme utgave – Hyundai Ioniq 6 Advanced.

Den elektriske sedanen ble for bare noen måneder siden kåret til «World Car of the Year» – altså uavhengig av drivlinje – samme tittel som Ioniq 5 kunne smykke seg med året før.

I tillegg ble Ioniq 6 kåret til årets elbil og vant «World Car Design» over blant annet Lucid Air og Range Rover.

Hyundai Ioniq 6 Advanced får en startpris på 464.000 kroner.

Ifølge Hyundai er dette – akkurat som for Ioniq 5 Advanced – 45.000 kroner mindre enn hva den billigste utgaven har kostet tidligere.

PRISVINNER: Nylig ble Ioniq 6 kåret til årets bil. Nå kommer den i rimeligere utgave, med en WLTP-rekkevidde på opptil 614 kilometer.

614 kilometer rekkevidde

Ioniq 6 Advanced kommer med Long Range-batteripakke som standard – med en oppgitt WLTP-rekkevidde på 614 kilometer.

Øyvind L. Knudsen, produkt- og PR-sjef i Hyundai Norge, peker på utstyrsnivået man får for pengene:

– Som med Ioniq 5 Advanced, har Ioniq 6 Advanced et utstyrsnivå vi tror appellerer til mange kunder, og bilen peker seg virkelig ut når det kommer til hvor mye komfort, rekkevidde og kjøreglede man får for pengene.

Du kan lese elbil.no-testen av Ioniq 6 her:

Godt utstyrt

Bilen kommer med elektrisk bakluke, stemningsbelysning med 4.000 fargekombinasjoner, doble laminerte sidevinduer og akustisk frontrute for god lyddemping.

Den har også Highway Driving Assist II med nivå 2-autonomi som standard. Det gir blant annet mulighet for automatisk filskifte når forutsetningene tillater det.

Cruise control og OTA-oppdateringer (over-the-air) kommer som standard.

I tillegg er bilen utstyrt med to 12,3″-skjermer, 18-tommersfelger, automatisk nødbrems, IFS Matrix-lykter med mer.

Utgaven kommer både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk, der sistnevnte trekker deg over momsgrensa, men momsen beregnes altså bare på beløpet som overskyter 500.000 kroner.