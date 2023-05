Parkering for elbil

Ny utgave av Ioniq 5: Havner trygt under momsgrensa

IONIQ 5 ADVANCED: Nå er det 45.000 kroner billigere å bli Ioniq 5-eier. Den populære bilen fra Hyundai kommer med lang rekkevidde og konkurransedyktig pris.

Hyundai fortsetter Ioniq 5-eventyret med deres siste utgave av den populære elbilen, kalt Advanced.

Ioniq 5 ble lansert i 2021 og ble svært godt mottatt. Ikke bare ble det en salgssuksess for Hyundai – de fikk også belønningen «World Car of the Year 2022».

Les vår test av Ioniq 5 her:

Startpris på 469.000 kroner

I dag lanserte det sørkoreanske bilselskapet en helt ny utgave av Ioniq 5 – Hyundai Ioniq 5 Advanced.

Her frister Hyundai med en rimeligere og mer tilgjengelig modell, som ifølge selskapet er i tråd med deres visjon om å være et merke for den store bredden av befolkningen.

Hyundai Ioniq 5 Advanced har en startpris på 469.000 kroner – noe som plasserer den trygt under momsgrensa.

Ifølge Hyundai er dette 45.000 kroner billigere enn hva deres billigste modell har kostet tidligere.

Levering på 12.900 kroner kommer i tillegg, noe som dytter totalprisen opp til 481.900 kroner.

Gjør valget enkelt

Øyvind L. Knudsen, produkt- og PR-sjef i Hyundai Norge, tror utstyrsnivået og prisen gjør at Ioniq 5 Advanced vil appellere til mange norske kunder:

– Bilen hevder seg meget godt i markedet både på pris og avansert teknologi. Dette er en bil det skal være enkelt å velge, og man slipper å forholde seg til tilvalgspakker.

Rekkevidde på 507 kilometer

Hyundai Ioniq 5 Advanced kommer med Long Range-batteripakke som standard. Den oppgitte WLTP-rekkevidden er på 507 kilometer.

Bilen har smarte frekvensdempere (Smart Frequency Dampers, SFD), som bidrar til komfort og forbedrer lyddempingen. SFD gir tilpasset og individuell fjæringskontroll for hvert hjul.

Ioniq 5 Advanced har også Highway Driving Assist II med nivå 2-autonomi som standard. Det gir blant annet mulighet for automatisk filskifte når forutsetningene tillater det.

Bakhjulsdrift eller firehjulsdrift?

Bilen har også cruise control og OTA-oppdateringer (over-the-air) som standard. I tillegg er Ioniq 5 Advanced utstyrt med to 12,3″ skjermer, 19″ felger, automatisk nødbrems, LED-lykter med mye mer.

Doble laminerte vinduer foran og bak bidrar til at støynivået i kupeen holdes lavt.

Kunder kan velge mellom bakhjulstrekk og firehjulstrekk.

Hyundai Ioniq 5 Advanced er klar for bestilling omgående. Besøk Hyundai for mer informasjon om pris- og utstyrsliste.